АртПо сравнил матчдэй в США и России: «У них плохо. У нас футбольная аудитория собирается, а там люди не понимают, что за спорт»
АртПо: у нас футбольная аудитория собирается, а в США не понимают, что за спорт.
АртПо сравнил матчдэй в США и России. Блогер сходил на матч 2-го тура РПЛ между «Родиной» и «Ростовом» (2:4).
– Как там в Америке?
– У них плохо. В России точно лучше. Россия мне больше нравится. Вижу, что футбольная аудитория здесь собирается. Там люди с закрытыми глазами ходят, не понимают, что за спорт, – сказал АртПо.
Посещаемость матча составила 3 324 зрителя. Игра прошла на стадионе «Арена Химки».
Напомним, зимой АртПо съездил на сборы с «Родиной», подписал контракт с клубом и попал в заявку «Родины-3», выступающей во Второй лиге Б. На поле он не выходил. Также блогер выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.
Также АртПо посетил семь матчей ЧМ-2026. На это он потратил 3,3 млн рублей.
На ютуб-канале АртПо 1,75 млн подписчиков.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Родины»
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Что у людей в головах?
Если мы говорим про приход селебрити на матчи, то это везде так. Селебрити ходят ради цитируемости, их сами клубы зовут, чтобы спортом заинтересовать другую аудиторию.
В Краснодаре сейчас полные стадионы на матчах. Там прям все разбираются? Не обязательно. Крутой стадион, яркое времяпрепровождение. Или на Спартак люди идут - там и автограф-сессии, и концерты, и шоу, и конкуры. И это правильно.