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  4. АртПо сравнил матчдэй в США и России: «У них плохо. У нас футбольная аудитория собирается, а там люди не понимают, что за спорт»

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АртПо сравнил матчдэй в США и России: «У них плохо. У нас футбольная аудитория собирается, а там люди не понимают, что за спорт»
АртПо: у нас футбольная аудитория собирается, а в США не понимают, что за спорт.

АртПо сравнил матчдэй в США и России. Блогер сходил на матч 2-го тура РПЛ между «Родиной» и «Ростовом» (2:4).

– Как там в Америке?

– У них плохо. В России точно лучше. Россия мне больше нравится. Вижу, что футбольная аудитория здесь собирается. Там люди с закрытыми глазами ходят, не понимают, что за спорт, – сказал АртПо.

Посещаемость матча составила 3 324 зрителя. Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

Напомним, зимой АртПо съездил на сборы с «Родиной», подписал контракт с клубом и попал в заявку «Родины-3», выступающей во Второй лиге Б. На поле он не выходил. Также блогер выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.

Также АртПо посетил семь матчей ЧМ-2026. На это он потратил 3,3 млн рублей.

На ютуб-канале АртПо 1,75 млн подписчиков.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Родины»
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Комментарии

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Ну да 3к на матче главной спортивной лиги - это, конечно, хорошо. Зато футбольная аудитория, блин.
Что у людей в головах?
ОтветXenobite
Ну да 3к на матче главной спортивной лиги - это, конечно, хорошо. Зато футбольная аудитория, блин. Что у людей в головах?
Я думаю любой клуб РПЛ был бы рад такой посещалке как в млс
ОтветXenobite
Ну да 3к на матче главной спортивной лиги - это, конечно, хорошо. Зато футбольная аудитория, блин. Что у людей в головах?
😂👍
Однако в МЛС стадионы битком. Там если по 3000 будут ходить, то команду просто перевезут в другой город.
1.75 млн подписчиков. Как пел Андрей Бледный, "люди как мухи: любят говно и мрут"
В США люди со школьного возраста интересуются разными видами спорта, ходят на стадионы, сами занимаются спортом. Почему не разбираются то? Это вам не простой футбол, там люди за сложнейшим бейсболом следят. Да и американский футбол - много правил.

Если мы говорим про приход селебрити на матчи, то это везде так. Селебрити ходят ради цитируемости, их сами клубы зовут, чтобы спортом заинтересовать другую аудиторию.

В Краснодаре сейчас полные стадионы на матчах. Там прям все разбираются? Не обязательно. Крутой стадион, яркое времяпрепровождение. Или на Спартак люди идут - там и автограф-сессии, и концерты, и шоу, и конкуры. И это правильно.
Не слишко ли много новостей от каких то блогеров на спортсе?
Сам респондент когда на ЧМ ездил к какой массе себя относил?
ОтветMark Borisovich
Сам респондент когда на ЧМ ездил к какой массе себя относил?
К каловой
Знаете в США традиционный футбол это не так как у нас сейчас. Я сам подросток и я знаю знаю что такое дворовой футбол
У нас ребята играют и вытворяют такое
В России есть одно что может заставить ребят стать Бразильцами и это "ИГРА НА ЖОПУ".
Я сам играл среди взрослых (14-16 лет) и я самый мелкий на коробке смог забить и когда мы забили при счёте 10:9 мы орали как бешеные
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