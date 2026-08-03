АртПо сравнил матчдэй в США и России: «У них плохо. У нас футбольная аудитория собирается, а там люди не понимают, что за спорт»

АртПо: у нас футбольная аудитория собирается, а в США не понимают, что за спорт.

АртПо сравнил матчдэй в США и России. Блогер сходил на матч 2-го тура РПЛ между «Родиной» и «Ростовом» (2:4).

– Как там в Америке?

– У них плохо. В России точно лучше. Россия мне больше нравится. Вижу, что футбольная аудитория здесь собирается. Там люди с закрытыми глазами ходят, не понимают, что за спорт, – сказал АртПо.

Посещаемость матча составила 3 324 зрителя. Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

Напомним, зимой АртПо съездил на сборы с «Родиной», подписал контракт с клубом и попал в заявку «Родины-3», выступающей во Второй лиге Б. На поле он не выходил. Также блогер выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге .

Также АртПо посетил семь матчей ЧМ-2026. На это он потратил 3,3 млн рублей.

На ютуб-канале АртПо 1,75 млн подписчиков.