Турсынбай Кулахмет: «В 2019-м на ЧМ не хватило опыта. Но слава богу, взял бронзу»

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет рассказал о своем выступление на ЧМ по боксу в 2019 году в Екатеринбурге.

– В 2019-ом году ты ездил на чемпионат мира в Екатеринбурге. Как для тебя прошел этот турнир?

– Я стал чемпионом Азии и после этого отправился на чемпионат мира. Я не скажу, что чемпионат мира был таким сложным как чемпионат Азии, но было пару ошибок от меня самого. Считаю, что из-за того, что не выступал на таких турнирах больших ранее, возможно, не хватило опыта. Немного поспешил. Но слава богу взял бронзовую медаль, впервые выступив на чемпионате мира.

В своем последнем бою за титул чемпиона по версии WBC International в первом среднем весе Кулахмет проиграл доминиканцу Хуану Карлосу Абреу.

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