«Сан-Хосе» – «Тампа». Кучеров набрал «-4» при 0 бросков и прервал серию из 12 матчей с очками

Форвард Никита Кучеров прервал свою 12-матчевую результативную серию в матче против (2:5).

Российский нападающий завершил матч с худшей полезностью в команде – «-4». С таким результатом он завершил только второй матч в карьере.

Кучеров провел на льду 19 минут 28 секунд (2:50 – в большинстве) и никакими действиями в протоколе не отметился.

Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 69 (20+49) очками в 42 матчах. Ближайший преследователь, Микко Рантанен из «Колорадо», отстает на 4 очка.

У Кучерова был феноменальный декабрь. Но он может еще лучше