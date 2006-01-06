«Сан-Хосе» – «Тампа». Кучеров набрал «-4» при 0 бросков и прервал серию из 12 матчей с очками

Форвард «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 12-матчевую результативную серию в матче против «Сан-Хосе» (2:5).
Российский нападающий завершил матч с худшей полезностью в команде – «-4». С таким результатом он завершил только второй матч в карьере.
Кучеров провел на льду 19 минут 28 секунд (2:50 – в большинстве) и никакими действиями в протоколе не отметился.
Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 69 (20+49) очками в 42 матчах. Ближайший преследователь, Микко Рантанен из «Колорадо», отстает на 4 очка.