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    «Сан-Хосе» – «Тампа». Кучеров набрал «-4» при 0 бросков и прервал серию из 12 матчей с очками

    Теги Тампа-Бэй Сан-Хосе НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров прервал свою 12-матчевую результативную серию в матче против «Сан-Хосе» (2:5). 

    Российский нападающий завершил матч с худшей полезностью в команде – «-4». С таким результатом он завершил только второй матч в карьере. 

    Кучеров провел на льду 19 минут 28 секунд (2:50 – в большинстве) и никакими действиями в протоколе не отметился. 

    Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 69 (20+49) очками в 42 матчах. Ближайший преследователь, Микко Рантанен из «Колорадо», отстает на 4 очка. 

    У Кучерова был феноменальный декабрь. Но он может еще лучше

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