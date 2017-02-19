Тренер Питер ДеБур высоко отозвался о защитнике Бренте Бернсе.

Хоккеист сделал дубль в матче с «Аризоной» (4:1).

«Бернс проводит сезон как самый ценный игрок. Он настолько хорош и подтверждает это каждый вечер. Я не знаю, что еще сказать.

В моем представлении, это лучший игрок лиги. Мы рады, что он в нашей команде», – сказал ДеБур.

В 59 матчах текущего чемпионата защитник набрал 63 (27+36) очка при показателе полезности +22.