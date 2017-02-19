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    Питер ДеБур: «В моем представлении, Бернс – лучший игрок НХЛ»

    Теги Сан-Хосе Аризона Брент Бернс НХЛ Питер ДеБур

    Тренер «Сан-Хосе» Питер ДеБур высоко отозвался о защитнике Бренте Бернсе.

    Хоккеист сделал дубль в матче с «Аризоной» (4:1).

    «Бернс проводит сезон как самый ценный игрок. Он настолько хорош и подтверждает это каждый вечер. Я не знаю, что еще сказать.

    В моем представлении, это лучший игрок лиги. Мы рады, что он в нашей команде», – сказал ДеБур.

    В 59 матчах текущего чемпионата защитник набрал 63 (27+36) очка при показателе полезности +22.

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