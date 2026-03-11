«Айлендерс» побили рекорд НХЛ – 10 побед в овертаймах подряд со старта сезона. Сегодня обыграли «Сент-Луис»
«Айлендерс» побили рекорд НХЛ, выиграв в овертаймах 10 матчей из 10.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» одержали победу над «Сент-Луисом» (4:3 ОТ).
Клуб из Лонг-Айленда выиграл 10 матчей сезона в овертаймах, не потерпев в дополнительное время ни одного поражения – это рекорд лиги.
Отметим, что еще девять игр «Айлендерс» завершили серией буллитов. Результат – пять поражений при четырех победах.
Команда идет на шестом месте в Восточной конференции, набрав 79 очков за 65 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Барзал в этом сезоне набрал 7 (2+5) очков в овертаймах. На свободном льду он чувствует себя очень комфортно
