Марченко набрал очки в 6-й игре подряд – гол с «Тампой». У форварда «Коламбуса» 24+32 в 58 матчах сезона

Форвард «Коламбуса» Марченко набрал очки в 6 матчах НХЛ подряд.

Нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (5:2) и продлил серию игр с набранными очками до шести (4+5 на отрезке).

25-летний хоккеист провел на льду 19:00 (из них 5:42 – в большинстве), нанес два броска в створ и получил одно двухминутное удаление, завершив встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне на счету Марченко 56 (24+32) очков в 58 матчах при полезности «плюс 5».