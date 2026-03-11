Марченко набрал очки в 6-й игре подряд – гол с «Тампой». У форварда «Коламбуса» 24+32 в 58 матчах сезона
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал очки в 6 матчах НХЛ подряд.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:2) и продлил серию игр с набранными очками до шести (4+5 на отрезке).
25-летний хоккеист провел на льду 19:00 (из них 5:42 – в большинстве), нанес два броска в створ и получил одно двухминутное удаление, завершив встречу с полезностью «минус 1».
В этом сезоне на счету Марченко 56 (24+32) очков в 58 матчах при полезности «плюс 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Это к тому, какая конкуренция в НХЛ и насколько надо быть готовым к своему шансу... который может и не настать, а может настать в тот день, когда ты встал не с той ноги.