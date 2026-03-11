40-летний Куик сделал 65-й шатаут в карьере – 21 сэйв с «Калгари». Вратарь «Рейнджерс» обошел Лундквиста по этому показателю
40-летний Куик провел 65-й сухой матч в НХЛ за карьеру.
40-летний вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик отразил 21 бросок в створ из 21 в матче против «Калгари» (4:0).
Голкипер провел 65-й матч на ноль в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел экс-вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста (64 шатуата) и занял 17-е место в истории лиги. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру – 125 игр без пропущенных шайб.
В этом сезоне Куик сыграл в 22 матчах и одержал 5 побед, отражая в среднем 89,2% бросков при коэффициенте надежности 3,05.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Дедушка ещё могет
