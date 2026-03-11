СКА планирует вернуться на «СКА-Арену» в следующем сезоне КХЛ. Армейцы могут делить стадион с «Шанхаем» («СЭ»)

СКА планирует вернуться на «СКА-Арену» в следующем сезоне КХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», СКА в сезоне-2026/27 планирует вновь играть на «СКА-Арене ».

В этом FONBET чемпионате КХЛ клуб из Санкт-Петербурга выступает в «Ледовом дворце», а «СКА-Арену» арендует «Шанхай ».

Отмечается, что есть вариант, при котором клубы будут проводить матчи следующего сезона на одном стадионе.

«СКА-Арена» была открыта в декабре 2023 года, комплекс вмещает до 21500 зрителей.

Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»