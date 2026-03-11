НХЛ. «Колорадо» проиграл «Эдмонтону», «Каролина» победила «Питтсбург», «Тампа» уступила «Коламбусу», «Миннесота» оказалась сильнее «Юты»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» проиграл «Эдмонтону» (3:4), «Каролина» по буллитам победила «Питтсбург» (5:4), «Флорида» оказалась сильнее «Детройта» (4:3), «Тампа» уступила «Коламбусу» (2:5).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Как хорошо им играть на дохлом западе, кроме трёх монстров конечно, которых они не побеждали ни разу (в этой регулярке до сегодня), да ещё и в мёртвой тихоокеонке, где даже забитые пропущенные в минусе имеют почти все, едва больше ноля только у самой нефти, всего +9, даже 10 нет))) а у Вегаса вообще вообще только +4, у всех остальных 6 команд тихоокеанки минус по забитым/пропущенным.
Как же удобно набивать стату имея больше всего матчей с командами, пропускающими наибольшее количество шайб в лиге в принципе. Это не атлантика, где больше забитых имеет почти 6 команд, или столичный где таких команд 5, даже в централе таких команд 4.
Просто наблюдение по объективным цифрам.
вот этот заезд в Инграма на всех парах - очень хорошее подтверждение. Нейт вообще ни хрена не думал, когда летел на эту шайбу в направлении синей зоны и вратаря. вариантов куда-то уйти не было. конечно, Нёрз как-то помешал манёвру, но не должны же были защитники расступиться, только потому что Нейт решил в их вратаря въехать. пробил голову в кровь сквозь маску. у Инграма вполне может быть сотряс. Маккиннон чисто безголовую курицу изобразил.
у Куча со скоростью все в поряде, а умение замедлять игру - это не отсутствие скорости, это немного другое
Чинах новая звезда походу в пингвинах, Воронкову надо тоже как-то сбежать из Коламбуса
Хотя Кенневиль тоже топ