  НХЛ. «Колорадо» проиграл «Эдмонтону», «Каролина» победила «Питтсбург», «Тампа» уступила «Коламбусу», «Миннесота» оказалась сильнее «Юты»
НХЛ. «Колорадо» проиграл «Эдмонтону», «Каролина» победила «Питтсбург», «Тампа» уступила «Коламбусу», «Миннесота» оказалась сильнее «Юты»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» проиграл «Эдмонтону» (3:4), «Каролина» по буллитам победила «Питтсбург» (5:4), «Флорида» оказалась сильнее «Детройта» (4:3), «Тампа» уступила «Коламбусу» (2:5).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Эдмонтон с Победой!
Последние 14 побед, только побед, нефти, по порядку: Вегас, Калгари, Винни, Нэшвилл, Винни, Чикаго, Ванкувер, Луис, Вашик, Анахайм, СХ, ЛА, Оттава, Вегас. Из всех подряд 14 последних побед 12 над западными, и только Оттава и Вашик с востока, и эти две победы в ОТ. А 12 побед над западными все в основное время.
Как хорошо им играть на дохлом западе, кроме трёх монстров конечно, которых они не побеждали ни разу (в этой регулярке до сегодня), да ещё и в мёртвой тихоокеонке, где даже забитые пропущенные в минусе имеют почти все, едва больше ноля только у самой нефти, всего +9, даже 10 нет))) а у Вегаса вообще вообще только +4, у всех остальных 6 команд тихоокеанки минус по забитым/пропущенным.
Как же удобно набивать стату имея больше всего матчей с командами, пропускающими наибольшее количество шайб в лиге в принципе. Это не атлантика, где больше забитых имеет почти 6 команд, или столичный где таких команд 5, даже в централе таких команд 4.
Просто наблюдение по объективным цифрам.
Ответ RBS
Т.е сидя на льду Нерс клюшкой отправляет в полет здоровенного Маккиннона? Думать надо , прежде чем лезть туда, полностью вина Нейта. Хоть бы в сторону упал для приличия. На Блеквуда никто за игру не прыгал.
недавно кто-то в комментах написал, что до уровня Грецки нынешним звёздам не хватает: Кучерову - скорости, Макдэвиду - броска, Маккиннону - мозгов.
вот этот заезд в Инграма на всех парах - очень хорошее подтверждение. Нейт вообще ни хрена не думал, когда летел на эту шайбу в направлении синей зоны и вратаря. вариантов куда-то уйти не было. конечно, Нёрз как-то помешал манёвру, но не должны же были защитники расступиться, только потому что Нейт решил в их вратаря въехать. пробил голову в кровь сквозь маску. у Инграма вполне может быть сотряс. Маккиннон чисто безголовую курицу изобразил.
Ответ vulturecrow
Если вы заметили, у него и стиль катания безголовой курицы, а не только мышление
Ответ vulturecrow
та это бред, грецки до условного буре - как раком до парижа
у Куча со скоростью все в поряде, а умение замедлять игру - это не отсутствие скорости, это немного другое
Нормально пингвины камбекнули

Чинах новая звезда походу в пингвинах, Воронкову надо тоже как-то сбежать из Коламбуса
Ответ paha
Как то легко вписался парень. Легко занял место Генца
Ответ VintDV
За бесплатно к тому же ))
Линди Раффу уже сейчас можно вручить Джека Адамса имхо.
Хотя Кенневиль тоже топ
Есть чувство, что Лафреньер наконец начинает играть на своем уровне. Так ли это, покажут оставшиеся матчи. Пока идет по лучшему графику, чем в прошлом сезоне, голов уже забил больше.
Ответ Кино Музыка
Неужели реально проблема Лафреньера была в наличии Панарина? Типа Хлебушек много внимания забирал себе и никак раскрыться не получалось у Алексиса?
Ответ Мандалай
По странному совпадению он резко улучшился именно после ухода Панарина. Есть ли тут связь, не знаю.
Маккинон конечно всадник без головы
Кучу кучу голов и передач!
Селебрини зверь какой то, не по годам зрело играет
Рекомендуем