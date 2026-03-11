Маккиннона удалили до конца игры с «Эдмонтоном». Форвард «Колорадо» врезался в Ингрэма во вратарской, голкипер не смог продолжить встречу
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон получил большой (5 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4).
30-летний форвард столкнулся с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом, находившимся во вратарской зоне. Контакт пришелся на верхнюю часть тела Ингрэма, который не смог продолжить встречу – его заменил Тристан Джерри,
До этого матча у Маккиннона было 20 минут штрафа в 61 матче, а также 104 (43+61) очка.
Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Недавно отправил на больничный одного из форвардов Далласа, Теперь вот вратаря другого основного соперника по Западу.
Даже не знаю, молодец он или нет.