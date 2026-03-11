Маккиннона удалили до конца игры с «Эдмонтоном». Форвард «Колорадо» врезался в Ингрэма во вратарской, голкипер не смог продолжить встречу

Маккиннона из «Колорадо» удалили до конца игры за стык с вратарем «Эдмонтона».

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон получил большой (5 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (3:4).

30-летний форвард столкнулся с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом , находившимся во вратарской зоне. Контакт пришелся на верхнюю часть тела Ингрэма, который не смог продолжить встречу – его заменил Тристан Джерри,

До этого матча у Маккиннона было 20 минут штрафа в 61 матче, а также 104 (43+61) очка.

