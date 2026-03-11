  • Маккиннона удалили до конца игры с «Эдмонтоном». Форвард «Колорадо» врезался в Ингрэма во вратарской, голкипер не смог продолжить встречу
Маккиннона удалили до конца игры с «Эдмонтоном». Форвард «Колорадо» врезался в Ингрэма во вратарской, голкипер не смог продолжить встречу

Маккиннона из «Колорадо» удалили до конца игры за стык с вратарем «Эдмонтона».

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон получил большой (5 минут) и дисциплинарный до конца игры штраф во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4).

30-летний форвард столкнулся с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом, находившимся во вратарской зоне. Контакт пришелся на верхнюю часть тела Ингрэма, который не смог продолжить встречу – его заменил Тристан Джерри,

До этого матча у Маккиннона было 20 минут штрафа в 61 матче, а также 104 (43+61) очка.

Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Это не дисциплинарный 10-минутный, а удаление до конца матча
Напомните мне, когда Беннет с локтя вынес Столарца в ПО, получил ли он дисквал или всё что связано с Флоридой это другое?
Ответ ModanaJazz
Напомните мне, когда Беннет с локтя вынес Столарца в ПО, получил ли он дисквал или всё что связано с Флоридой это другое?
Беннету даже 2 минуты не дали, когда он колено в колено шёл Бушару. Зато через несколько минут Фогеле в похожем эпизоде удалили до конца матча.

Это другое
Ответ Артур Мирошин
Беннету даже 2 минуты не дали, когда он колено в колено шёл Бушару. Зато через несколько минут Фогеле в похожем эпизоде удалили до конца матча. Это другое
Это был риторический вопрос, все знают о нежном отношении лиги к отморозкам из Санрайза😏
Правильно матрасы его убрали до конца игры, иначе была б драка массовая, единственному вратарю до крови голову разбили... А так все довольны, Колорадо и без Мака играло нормально, Ойлерс получили большинство, все под контролем
Ответ ghamdial
Правильно матрасы его убрали до конца игры, иначе была б драка массовая, единственному вратарю до крови голову разбили... А так все довольны, Колорадо и без Мака играло нормально, Ойлерс получили большинство, все под контролем
А как удаление на это влияет? Как мне, массовая драка должна была начаться в любом случае - твоего вратаря вырубили. А там смотрю протокол - а других удалений вообще нет, даже за грубость
Ответ Скрипичный ключ
А как удаление на это влияет? Как мне, массовая драка должна была начаться в любом случае - твоего вратаря вырубили. А там смотрю протокол - а других удалений вообще нет, даже за грубость
Ну так кому мстить, когда его удалили до конца игры?) а вот если бы удаления не было, либо 2 минуты, точно было бы что-то. Понятно, сам Нэйт бы не участвовал, но все остальные бы зарубились.
контакт был, но Нёрс сделал все возможное, чтобы МакКиннон не смог избежать столкновения. нет тут никаких 5+20
Мак похоже серьёзно настроен на Чашку.
Недавно отправил на больничный одного из форвардов Далласа, Теперь вот вратаря другого основного соперника по Западу.
Даже не знаю, молодец он или нет.
Ответ 4etlanin
Мак похоже серьёзно настроен на Чашку. Недавно отправил на больничный одного из форвардов Далласа, Теперь вот вратаря другого основного соперника по Западу. Даже не знаю, молодец он или нет.
Просто уравнивает шансы. Начнётся ПО и у Колорадо половина состава переместится в лазарет, кто-то забухать ещё может
Ответ ModanaJazz
Просто уравнивает шансы. Начнётся ПО и у Колорадо половина состава переместится в лазарет, кто-то забухать ещё может
С украинской девушкой в отеле?:)
Удаление по делу
С одной стороны был контакт с защитником, с другой - Мак взлетает будто его катапультой запустили.
какой по делу штраф вы тут пишете и судьи видать плохо видят,там нерс толкает его на вратаря,а так он мимо воротника бы проезжал
