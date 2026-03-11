Никишин стал 1-й звездой игры с «Питтсбургом» – 1+1 за 19:49 на льду и «+2». У защитника «Каролины» 25 очков в 63 матчах
Защитник «Каролины» Никишин забил во втором матче НХЛ подряд.
Защитник «Каролины» Александр Никишин набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 Б).
24-летний хоккеист провел на льду 19:49 (из них 5:37 – в большинстве), нанес два броска в створ, сделал два силовых приема и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «плюс 2».
Отметим, что Никишин отличился во второй игре подряд (гол с «Калгари» 8 марта). В этом сезоне на его счету стало 25 (9+16) очков в 63 матчах при полезности «плюс 14».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Саша смотрится очень уверенно, а косяки у всех бывают, все чаще выходит на большинство, стало быть готовят его на роль ведущего защитника
