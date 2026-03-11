  • Никишин стал 1-й звездой игры с «Питтсбургом» – 1+1 за 19:49 на льду и «+2». У защитника «Каролины» 25 очков в 63 матчах
Защитник «Каролины» Никишин забил во втором матче НХЛ подряд.

Защитник «Каролины» Александр Никишин набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 Б).

24-летний хоккеист провел на льду 19:49 (из них 5:37 – в большинстве), нанес два броска в створ, сделал два силовых приема и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «плюс 2».

Отметим, что Никишин отличился во второй игре подряд (гол с «Калгари» 8 марта). В этом сезоне на его счету стало 25 (9+16) очков в 63 матчах при полезности «плюс 14».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Саша смотрится очень уверенно, а косяки у всех бывают, все чаще выходит на большинство, стало быть готовят его на роль ведущего защитника
Материалы по теме
Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ. Шефер единогласно 1-й, Сеннеке – 2-й, Никишин – 8-й
9 марта, 10:56
Щитов о лучшем российском защитнике: «Сергачев. Но Никишин потенциально сильнее. Он напоминал Макара, когда играл в КХЛ»
8 марта, 18:59
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
8 марта, 07:20
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
