Ничушкин забил 14-й гол в сезоне в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Колорадо» 38 очков за 54 игры в этой регулярке
Нападающий «Колорадо» Ничушкин забил 14-й гол в сезоне НХЛ.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4).
31-летний россиянин провел на льду 18:58, нанес три броска в створ (еще четыре – мимо) и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «плюс 2».
В этом сезоне на счету Ничушкина стало 38 (14+24) результативных действий за 54 матча при полезности «плюс 6».
Маккиннона удалили до конца игры с «Эдмонтоном». Форвард «Колорадо» врезался в Ингрэма во вратарской, голкипер не смог продолжить встречу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Хороший матч провел Вэл..... чуть чуть не хватило,что бы сравнять счёт в основное время
