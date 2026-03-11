Ничушкин забил 14-й гол в сезоне в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Колорадо» 38 очков за 54 игры в этой регулярке

Нападающий «Колорадо» Ничушкин забил 14-й гол в сезоне НХЛ.

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (3:4).

31-летний россиянин провел на льду 18:58, нанес три броска в створ (еще четыре – мимо) и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «плюс 2».

В этом сезоне на счету Ничушкина стало 38 (14+24) результативных действий за 54 матча при полезности «плюс 6».

Маккиннона удалили до конца игры с «Эдмонтоном». Форвард «Колорадо» врезался в Ингрэма во вратарской, голкипер не смог продолжить встречу