  Плющев о симуляциях в КХЛ: «Судейство – слабое звено. Хоккеисты чувствуют, что могут воздействовать на арбитров. Денежный штраф будет потом, а гол в большинстве никто не отменит»
Плющев о симуляциях в КХЛ: «Судейство – слабое звено. Хоккеисты чувствуют, что могут воздействовать на арбитров. Денежный штраф будет потом, а гол в большинстве никто не отменит»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал участившиеся штрафы игроков за симуляцию в FONBET чемпионате КХЛ.

Экспертно-судейская комиссия лиги наказывает хоккеистов за нырок денежным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

– Где тонко, там и рвется! Туда и направляют свои хитрости игроки, тренеры. Судейство – слабое звено. Хоккеисты чувствуют, что могут воздействовать на арбитров. Вот теперь и пошли штрафы за симуляции.

Игроки пытаются спровоцировать судью на необъективный штраф соперника. Штраф будет потом, но в момент игры команда получает большинство, поэтому раз это работает, то этим и пользуются. Если команда гол в большинстве забьет, потом шайбу же никто не отменит.

– Стоит ли увеличить денежные штрафы?

– Чтобы четко разобраться, была ли симуляция или нет, очень сложно. Должен быть судья достаточно высокой квалификации. Знаю, что человек, получая подножку, пытается избежать травмы на автомате, и где-то его падение может выглядеть странным.

Даже у меня такое было, когда судья два одинаковых эпизода трактовал по-разному. Мне они говорили, что у нас игрок красиво упал. Но это инстинкт самосохранения, чтобы не получить урон. Но у нас судьи живут по другим правилам, – сказал Плющев.

