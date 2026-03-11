Чинахов сделал 2 передачи за 22:26 в игре с «Каролиной». У форварда «Питтсбурга» 1+4 за 3 последних матча

Форвард «Питтсбурга» Чинахов сделал 2 передачи в игре с «Каролиной».

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами в матче с «Каролиной» (4:5 Б). На его счету 5 (1+4) очков в 3 последних играх регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний форвард провел с «Харрикейнс» 22:26 на льду (личный рекорд в НХЛ), нанес четыре броска в створ, совершил один силовой прием, заблокировал один бросок, допустил одну потерю и не забил послематчевый буллит, завершив встречу с полезностью «плюс 2».

Чинахов набрал 19 (11+8) очков в 26 играх после обмена из «Коламбуса». Всего в нынешнем регулярном сезоне в его активе 25 (14+11) баллов в 55 матчах.

Никишин стал 1-й звездой игры с «Питтсбургом» – 1+1 за 19:49 на льду и «+2». У защитника «Каролины» 25 очков в 63 матчах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
А мог и дальше прозябать в Коламбусе. Будем надеяться и Воронков выберется из этого болота, которому вдвойне обиднее, принося очки Коламбусу.
Неприятный осадок остался. Могло быть звено Чинахов - Монахан - Джонсон, если уж Боунес решил воспитать Воронкова. Да и у Димы был бы отличный центр для его стиля - Дженнер.
Но для Егора так лучше. Тренер Пенс ему доверяет, в команде Малкин, может и благодаря нему Егор вернул уверенность.
Удачи!
Ответ Cbj Fan
Что в прошлом году, что в этом , Чинахов мог играть и место бы нашлось. Но это никому не надо было. Да и самого Чинахова Коламбус разочаровал , поэтому он ещё летом требовал обмен и играть уже за клуб не хотел, о чем и говорил. И когда уходил, писали, шансы давали, а тот лучше, этот лучше , не оправдал…… и тому подобное. А сейчас типо звенья опять составляют)))) Самим не смешно, уничтожают игроков, а потом где то заиграл, сразу про осадочек. Сейчас такая же фигня про Воронкова, который шел на лучший сезон и опять всё ни так, и не эдак, и играет не так. Переобулся народ в воздухе. Какую хрень про воспитание несет. Менеджеру не нужен игрок, не устраивает, так отдай, чего издеваться, тем более за Коламбус никто не держится.
Егор и без Малкина продолжает набирать очки.... Умеет Женя прокачивать партнёров по команде....))))))
Уверен Чина и еще лучше может играть. Последние игры показывают, что у него не только фантастический кистевой, но и отличное понимание игры, прекрасный пас. Дальнейших успехов. Нужно дотянуть до плей-офф пингвинам!
Ответ chance-comer
Конечно может. Тут главное слово "играть". Ему здоровья в первую очередь пожелать. То что это игрок уровня топ-6 НХЛ стало понятно ещё на его первой предсезонке, но тяжело рассчитывать на игрока, который постоянно в лазарете.
Привет Крису Патрику. Вот практически бесплатный винг, набирающий очки. Но мы будем продолжать ставить Бовилье в первое звено
Ответ Маша Шукшина
Знаете сколько у Коламбуса поражений в основное время, за последние 20 игр : Всего два !
Да, Чинахов молодец, воспользовался своим шансом в Питтсбурге и отлично заиграл.
Да, Воронков должен играть больше.
Но ругать Боунесса глупо. Марчмент действительно был сильнее Воронкова по игре и занял его место. Оливера тоже нельзя убирать из состава. Гарланд, тот вообще начал с места в карьер и разразился двумя дублями. Коламбус прёт как танк. А Воронкову, да, пожелаем обмена в межсезонье и найти свою команду.
Ответ Gord Lane
За 20 последних игр 5 поражений, считать я умею) и первая из 20 игр, которую вы считаете , это игра с Ютой , последняя для Эвансона и где в овертайме забил Воронков)) А остальное болтовня для бедных, когда у тебя игрок из первой тройки снайперов и бомбардиров команды, но ты его маринуешь в запасе или на лавке, и не даешь обмена.
Я смотрела игры, видела как Дима играет. Кстати, 7 голов из 10 Дмитрий забил в большинстве и подавляющее большинство голов из пятака. Только хоккей - это не только стоять на нем. Также нужно учитывать, что Боунес любит таких игроков, поэтому, вместо оправданий, стоит задуматься, если в этом случае Дима не сам виноват.
К Чинахову. Егор в прошлом сезоне не был готов, травма и в этом у него игра не ладилась, поскольку второе звено играло ужасно, да и Дженнер у нас священная корова. У первого в начале сезона тоже, но помог перевод Фантилли на центр. И теперь с Марчментом это настоящее первое звено.

Твое поведение странное, критикует, но чтобы на тебя люди прямо не могли реагировать, блокируешь ответы.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
19 минут назад
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
23 минуты назад
Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
34 минуты назад
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 20:20
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
сегодня, 20:08
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
сегодня, 19:56
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
7 минут назад
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
47 минут назад
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
сегодня, 19:45
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
сегодня, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Рекомендуем