Чинахов сделал 2 передачи за 22:26 в игре с «Каролиной». У форварда «Питтсбурга» 1+4 за 3 последних матча
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами в матче с «Каролиной» (4:5 Б). На его счету 5 (1+4) очков в 3 последних играх регулярного чемпионата НХЛ.
25-летний форвард провел с «Харрикейнс» 22:26 на льду (личный рекорд в НХЛ), нанес четыре броска в створ, совершил один силовой прием, заблокировал один бросок, допустил одну потерю и не забил послематчевый буллит, завершив встречу с полезностью «плюс 2».
Чинахов набрал 19 (11+8) очков в 26 играх после обмена из «Коламбуса». Всего в нынешнем регулярном сезоне в его активе 25 (14+11) баллов в 55 матчах.
Никишин стал 1-й звездой игры с «Питтсбургом» – 1+1 за 19:49 на льду и «+2». У защитника «Каролины» 25 очков в 63 матчах
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Но для Егора так лучше. Тренер Пенс ему доверяет, в команде Малкин, может и благодаря нему Егор вернул уверенность.
Удачи!
Да, Чинахов молодец, воспользовался своим шансом в Питтсбурге и отлично заиграл.
Да, Воронков должен играть больше.
Но ругать Боунесса глупо. Марчмент действительно был сильнее Воронкова по игре и занял его место. Оливера тоже нельзя убирать из состава. Гарланд, тот вообще начал с места в карьер и разразился двумя дублями. Коламбус прёт как танк. А Воронкову, да, пожелаем обмена в межсезонье и найти свою команду.
К Чинахову. Егор в прошлом сезоне не был готов, травма и в этом у него игра не ладилась, поскольку второе звено играло ужасно, да и Дженнер у нас священная корова. У первого в начале сезона тоже, но помог перевод Фантилли на центр. И теперь с Марчментом это настоящее первое звено.
Твое поведение странное, критикует, но чтобы на тебя люди прямо не могли реагировать, блокируешь ответы.