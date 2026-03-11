Юров забил «Юте» после сольного прохода. Форвард «Миннесоты» обыграл Уигара один в один и забросил в девятку

Форвард «Миннесоты» Юров забил «Юте» после сольного прохода.

Нападающий «Миннесоты » Данила Юров забил гол после сольного прохода в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты » (5:0).

22-летний россиянин обыграл один в один защитника Маккензи Уигара , сблизился с голкипером Карелом Веймелкой и забросил шайбу в дальнюю девятку.

На счету Юрова стало 24 (9+15) очка в 58 матчах этого сезона при полезности «0» и среднем игровом времени 13:13.