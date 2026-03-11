  Юров забил «Юте» после сольного прохода. Форвард «Миннесоты» обыграл Уигара один в один и забросил в девятку
Форвард «Миннесоты» Юров забил «Юте» после сольного прохода.

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забил гол после сольного прохода в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:0).

22-летний россиянин обыграл один в один защитника Маккензи Уигара, сблизился с голкипером Карелом Веймелкой и забросил шайбу в дальнюю девятку.

На счету Юрова стало 24 (9+15) очка в 58 матчах этого сезона при полезности «0» и среднем игровом времени 13:13.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Хороший проход получился......
Какой то..честно говоря странный, все просто смотрели на него.А 52 второй зачем то решил его сбитьи упал.
Юров — молодец, но в защите сыграл, как будто он в АХЛ играет.
интересно конечно посмотреть на второй год. второй год всегда более значимый...
главное чтобы вбрасывания выигрывать научился, это ж сейчас чуть ли не первый центр сборной))
если только виртуальной)
на одном коньке
Ой, красивенько.
