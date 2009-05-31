Реклама 18+
Реклама 18+

«Чеховские медведи» выграли чемпионат России по гандболу в 18-й раз подряд

Теги Чеховские медведи Динамо-Виктор чемпионат России результаты Университет-Нева Спартак Гандбол

Сегодня «Чеховские медведи» в третьем матче финала обыграли московский «Спартак» (27:23) и в 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу.

Команда побеждает каждый год с 2002 года. В сезонах-1999/00 и 2000/01 чемпионом был ЦСКА-«СпортАкадем», на базе которого позже и появились «Чеховские медведи».

Третье место в чемпионате России занял «Университет-Нева», обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.

Чемпионат России

Мужчины

Финал

Третий матч

Спартак – Чеховские медведи – 23:27 (13:10)

Первый матч: 27:26

Второй матч: 31:32

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться