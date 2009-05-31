«Чеховские медведи» выграли чемпионат России по гандболу в 18-й раз подряд

Сегодня «Чеховские медведи» в третьем матче финала обыграли московский «Спартак» (27:23) и в 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу.
Команда побеждает каждый год с 2002 года. В сезонах-1999/00 и 2000/01 чемпионом был ЦСКА-«СпортАкадем», на базе которого позже и появились «Чеховские медведи».
Третье место в чемпионате России занял «Университет-Нева», обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.
Чемпионат России
Мужчины
Финал
Третий матч
Спартак – Чеховские медведи – 23:27 (13:10)
Первый матч: 27:26
Второй матч: 31:32