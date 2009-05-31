«Чеховские медведи» выграли чемпионат России по гандболу в 18-й раз подряд

Сегодня «Чеховские медведи» в третьем матче финала обыграли московский (27:23) и в 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу.

Команда побеждает каждый год с 2002 года. В сезонах-1999/00 и 2000/01 чемпионом был ЦСКА-«СпортАкадем», на базе которого позже и появились медведи».

Третье место в чемпионате России занял , обыгравший «Динамо-Виктор» из Ставрополя.

Чемпионат России

Мужчины

Финал

Третий матч

Спартак – Чеховские медведи – 23:27 (13:10)

Первый матч: 27:26

Второй матч: 31:32