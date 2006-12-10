Трефилов о слухах, что аммиак помогает россиянам побеждать: «Дали датскому журналисту нашатыря. Нюхнул, чуть не вырубился»

Главный тренер женской сборной России по гандболу отреагировал на вопросы иностранных журналистов об использовании россиянами аммиака.

Журналисты из разных стран ранее писали, что российские спортсмены нюхают раствор аммиака во время матчей, и это помогает им выигрывать.

В частности, подобные статьи появлялись после успешного выступления сборной России на чемпионате мира по футболу-2018.

– Вас не раздражают вопросы зарубежных журналистов об аммиаке? Спрашивают, будет ли команда завтра нюхать.

– Будем! Обязательно! Все время нюхаем.

– Подарили тому датскому репортеру нашатыря?

– Да он тогда нюхнул, чуть не вырубился. А что тут такого? Теперь это вместо мельдония будет вылезать? Смешно же. Куда издеваться? Тот нюхнул, понял, что это такое. Давайте и другому дадим. Не надо на это реагировать. Хотят они вывести из себя, чтобы их команда победила – это нормально, – рассказал Трефилов.

Женская сборная России по гандболу сейчас выступает на чемпионате Европы, где лидирует в своей группе за два матча до окончания группового этапа.

Немецкая газета SZ опубликовала статью о том, что игроки сборной России нюхали нашатырный спирт