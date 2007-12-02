Чемпионат Европы. (жен). Групповой раунд. Россия победила Черногорию с разницей в один мяч и вышла во вторую стадию

Сегодня сборная России обыграла команду Черногории в матче группового раунда женского чемпионата Европы по гандболу (24:23). Россиянки обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

Чемпионат Европы

Женщины

Нанси, Франция

Группа B

2-й тур

Россия – Черногория – 24:23 (13:15)

Голы: Самохина (7), Манагарова (6), Дмитриева (3), Вяхирева (2), Судакова (2), Кузнецова (2), Макеева, Малашенко.

Словения – Франция – 21:30 (8:17)

Турнирное положение: Россия – 4 очка (2 игры), Франция – 2 (2), Черногория – 2 (2), Словения – 0 (2).

Сборная России вышла во второй групповой раунд с 4 очками (максимально возможными), набранными в играх против Франции и Черногории. Там она встретится с тремя лучшими командами из группы A, в которой выступают Дания (уже гарантировала выход во вторую стадию), Швеция, Сербия и Польша.

Во втором раунде по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.