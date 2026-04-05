«Сити» снова страшный. Слоту не помогли даже конспекты Арбелоа

Разбор Палагина и Лукомского.

«Манчестер Сити» разнес «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии (4:0). В этом сезоне противостояние стало однобоким: побеждает только команда Пепа Гвардиолы, но этот матч получился самым ярким и уверенным.

«Сити» обретает весеннюю легкость и узнаваемый почерк. Снова проявились приемы, которые помогли устранить «Арсенал» в финале Кубка Лиги. В разборе погрузимся в детали нового образа «Сити» и затронем старые проблемы «Ливерпуля».

«Сити» заканчивает сезон в новом обличии. Повторили все особенности игры с «Арсеналом»

Ключевая деталь сезона «Сити» – попытки Пепа нащупать новые идеи и сочетания. Гвардиола объясняет поиски тем, что команда за последний год изменилась на 80%. Даже игроки, которые относительно давно с Гвардиолой, примеряют новые роли или вообще знакомятся с новыми амплуа.

Отражение поисков – схема «Сити» без мяча. Она постоянно меняется на разных этапах.

В первой трети сезона использовали 4-3-3. Вероятно, повлияло приглашение Пепа Лейндерса, правой руки Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Пытались копировать даже в мелочах, но эксперимент точно не назовешь удачным. До пикового «Ливерпуля» не добрались – не хватало интенсивности и считывания триггеров (важнейшие элементы прессинга Клоппа).

Во второй трети «Сити» перестроился на 4-4-2 с ромбом в центре поля. Тоже не идеал, но по крайней мере добавили в агрессии. Ключевую роль исполнял игравший на вершине ромба Бернарду. Минус схемы – в объеме, который нужно покрывать единственному опорному. Родри в текущей форме не справляется.

Новый вариант на финальную треть – схема 4-2-4. Впервые ее опробовали в финале с «Арсеналом»:

На «Ливерпуль» полностью скопировали. Атакующая четверка не поменялась – Доку-Холанд-Шерки-Семеньо. Пара опорников Бернарду-Родри тоже сохранила место.

Особенность этой схемы в исполнении «Сити» – выжидательная манера. Не стараются отобрать, а при помощи перемещений перекрывают сопернику все доступные варианты. Провоцируют либо выносы куда подальше, либо рискованные передачи, которые можно перехватить и за которые легко наказать.

Трусливый в розыгрышах «Арсенал» столкнулся с огромными трудностями. Ужасно продвигали и в итоге редко добирались до чужих ворот. «Ливерпуль» справлялся со схемой чуть лучше, но по собственным меркам чересчур часто сбивался на длинные передачи, которые становились легкой добычей хозяев. Показательно, что 14 передач Мамардашвили из 20 оказались лонгболлами. А зацепиться партнерам удалось только за 4 из них. Мизер.

Еще одна особенность нового «Сити» – распределение ролей в атаке.

В финале с «Арсеналом» забили голы-близнецы после подач с правого фланга. «Ливерпуль» получил очень похожий. Фундамент – связь между Райаном Шерки и Антуаном Семеньо. Она сработала и на «Уэмбли», и сегодня. Семеньо выступает как прикованный к правому флангу вингер, Шерки – как свободный художник, который бродит по всему полю, но ярче всего проявляется именно как дополнительная сила справа.

Что важно в случае с голом «Ливерпуля»: проблемы, которые удалось создать центральным защитникам. Ван Дейку пришлось страховать и выдвигаться во фланг. Конате остался 1-в-1 с Холандом на огромном участке штрафной.

Герой финала Нико О’Райли тоже был максимально полезен. Его роль – левый защитник, который в затяжных атаках маскируется под скрытого форварда и атакует штрафную. Очень необычный механизм, который поставил в тупик сначала «Арсенал», а теперь «Ливерпуль» (заработанный пенальти + голевая на Холанда).

Фактически Нико распоряжается двумя сценариями. Первый: защитники слишком концентрируются на нейтрализации Жереми Доку, его партнера по флангу. Стягивают к бельгийцу 2-3 человека, благодаря чему открываются зоны, в которые можно вбежать. Второй: Нико плотно держат, но либо проигрывают в габаритах, либо в последний момент выключаются. Англичанин хорошо считывает такие моменты. Его влияние в двух последних матчах – возможно, ключевое в команде.

Слот копировал ключевые элементы плана Арбелоа

По стартовым намерениям и распределениям ролей «Ливерпуль» был очень похож на «Реал Мадрид» в матчах Лиги чемпионов против «Сити». С некоторыми элементами Слот экспериментировал и ранее, но попытка подражания получилась слишком конкретной и точной. С большой вероятностью, тренер «Ливерпуля» ориентировался именно на наработки Альваро Арбелоа.

Предметно пройдемся по крайне похожим механизмам. Первый: схема без мяча. «Реал» выстраивался в 4-4-2, оставляя Браима и Винисиуса в атаке. Вариант «Ливерпуля» выглядел так:

Похожи даже детали. Например, чтобы разместить двух опасных в контратаках исполнителей, повышенный объем работы берут полузащитники. Вся четверка – Собослаи, Гравенберх, Джонс, Виртц – скорее игроки центра. В первую очередь закрывали это направление. У «Реала» похожим образом действовали Вальверде, Тчуамени, Питарч, Гюлер.

Внутри эпизодов именно на правом фланге (под противодействие Доку) формация трансформировалась через спуски Собослаи (в случае «Реала» – Вальверде).

Как и Вальверде, Собослаи иногда садился дополнительным защитником, а иногда прикрывал центральный слот, все равно образовывая пятерку с защитниками:

В атаке фишкой «Реала» была игра без заполнения места форварда – свободное пространство в центре наполнялось только по ходу эпизода. Для этого Винисиус и Браим акцентировано расходились по краям. Похожим образом действовали Салах и Экитике:

Для Салаха такой маневр естественен – возвращение в привычную зону. Экитике умеет играть во фланговых зонах и предпочитает именно левую часть поля, но без спецзадания не сваливался бы туда так часто.

Пространство в центре в рамках замысла должны заполнять рывками из глубины полузащитники. Эталон – рывки Вальверде. Такой фигуры у «Ливерпуля» не оказалось, но неплохие попытки были – например, от Кертиса:

Еще один общий элемент: вытягивание «Сити» в прессинг с провоцирующими пасами под дальнюю передачу от вратаря на пространство. Мамардашвили не так силен в качестве дальнего паса, как Куртуа, но убойный момент для Салаха создал.

Буквально все основные стадии были скопированы. Можно даже сказать, что копия не худшего качества. Почему же тогда другой результат?

Во-первых, голы меняют динамику матчей. «Сити» бодро начал в Мадриде и не выглядел обреченным. Описанные механизмы лучше всего сработали после того, как «Реал» добыл фору. «Ливерпуль» был ближе к голу при 0:0, но выйти вперед так и не сумел.

Во-вторых, не нашлось своего Вальверде, чтобы дополнить акценты магией. В плане Арбелоа было много попаданий, но пропасть между командами создал именно индивидуальный суперперфоманс. У «Ливерпуля», наоборот, лидер сыграл намного ниже ожиданий.

В-третьих, «Сити» изменился с той встречи: теперь команда менее предсказуема. На том этапе слишком упирались во фланг Доку. Сейчас противоположный край с химией между Шерки и Семеньо выглядит даже острее.

Внутри плана много завязано на максимизации двух элементов: а) грамотного сдерживания; б) наказания соперника на пространстве. И то и другое уместнее при равном счете, а в идеале даже при преимуществе.

Неудивительно, что идей по камбэку в этом рецепте не нашлось. И все же важно не подгонять выводы под результат: при 0:0 «Ливерпуль» выглядел не хуже и, пожалуй, даже был ближе к голу.

Короткой строкой

● Пенальти – поворотный эпизод встречи. Очень много критики Ван Дейка, хотя Керкез ошибся в разы сильнее. Милош находился в абсолютно бесполезной позиции с точки зрения контроля кого-либо или чего-либо. И почти весь эпизод был зрителем.

Ван Дейк оказался один против двоих. Поэтому понимал, что должен играть агрессивно и пытаться отобрать – не может просто выжидать, контролируя оппонента. Промазал. Тоже ошибка. Но подставной ситуации можно было избежать.

ВВД проводит посредственный по своим меркам сезон. Абсолютно логично, что с него выше спрос, чем с остальных, но иногда в волнах критики тонут детали.

● Как можно не любить Райана Шерки? Главный творец в составе «Сити» блестяще использовал свободу, которую ему дал Пеп.

Любимый момент: начало второго тайма; Шерки один против двух прессингующих оппонентов у своей штрафной; сохраняет мяч и празднует этот эпизод. Технарь-волшебник, который наслаждается не только созданием шансов, но и созданием преимуществ под давлением, которые по цепочке помогают остальным. Кажется, его должны любить все аудитории.

● Марк Гехи установил рекорд, который кажется вечным: пять побед над «Ливерпулем» за сезон. Три раза с «Кристал Пэлас» и еще два с «Сити». Летом «Ливерпуль» очень хотел подписать Гехи.

● А не подумать ли Пепу о смене вратаря? Джеймс Траффорд дал огромную пищу для размышлений. Взял вторую подряд дуэль вратарей-резервистов. Оба раза выручал в момент, когда исход был под вопросом. Сегодня добавил к этому бонусный пенальти (фишка из сезона с «Бернли») и даже осмелился на тривелу под прессингом. Учитывая форму и психологическое состояние Доннаруммы после поездки в сборную, не додумываем, а правда спрашиваем. Одна такая рокировка уже принесла Пепу титул в гонке с «Арсеналом».