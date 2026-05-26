  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Излишнее внимание заставляет осла считать себя львом». Кин опубликовал картинку с цитатой после обвинений во лжи от Бруну
Фото
0

«Излишнее внимание заставляет осла считать себя львом». Кин опубликовал картинку с цитатой после обвинений во лжи от Бруну

Рой Кин ответил на обвинения Бруну цитатой про осла и льва.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин ответил картинкой в соцсетях на обвинения во лжи от Бруну Фернандеша.

Ранее Кин заявил, что вся игра команды против «Ноттингем Форест» (3:2) была зациклена на том, чтобы португалец побил рекорд по ассистам за сезон. Также Кин раскритиковал послематчевое интервью Бруну: «Ух ты. Как футболист может выходить на матч, думая об индивидуальных показателях?»

Португалец прокомментировал заявления экс-капитана «МЮ» так: «Я не против критики, но мне не нравится, когда лгут. Слова Роя – ложь. Я даже попросил у Сульшера его номер, чтобы поговорить, потому что это неприемлемо».

Вскоре после публикации интервью Бруну Кин опубликовал в сторис инстаграма картинку с изображением осла и цитатой: «Чрезмерное внимание заставляет осла считать себя львом».

Скриншот: instagram.com/stories/officialkeane16

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?244 голоса
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Роя Кина
logoРой Кин
logoБруну Фернандеш
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
соцсети

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Кин опять забыл выпить утром таблетки.
ОтветGringo85
Кин опять забыл выпить утром таблетки.
Он просто забыл выпить)
ОтветАлександр Попов
Он просто забыл выпить)
Как раз-таки не забыл
так это больше к Кину приемлемо... очевидно он давно уже стал ослом, но хочет показывать себ львом
Так это про болельщиков зенита скорее😁
ОтветВарфоломей Книгочтеев
Так это про болельщиков зенита скорее😁
Про Мостового
На Матч ТВ был бы топарем среди экспертов
Кин просто слишком туп, чтобы понять, что это он про себя написал.
Кин был отличным игроком, лидером, а сейчас стал брюзжащим токсичным экспертом. Увы
Кин английский Бубнов, а раньше был Мостовым. Прогрессирует
ОтветМихо
Кин английский Бубнов, а раньше был Мостовым. Прогрессирует
Не-не, Мостовой британского розлива - это Хаманн. А Кин - это Ловчев
Самокритично однако...
Надеюсь этот брюзжащий дед доволен вниманием к своей персоне
Буйный болельщик Тоттенхэма никак не успокоится со своими дешёвыми набросами 🤡 не зря Ферги в свое время выкинул из клуба за гнилой базар, видимо до сих пор не отпустило 🤣🤡
ОтветNo Name
Буйный болельщик Тоттенхэма никак не успокоится со своими дешёвыми набросами 🤡 не зря Ферги в свое время выкинул из клуба за гнилой базар, видимо до сих пор не отпустило 🤣🤡
Как-то странно фанаты МЮ относятся к игроку, который был одним из величайших капитанов клуба и взял 7 чашек АПЛ.

И кстати выгнали его потому, что он будучи травмированным публично обвинил игроков в отсутствии самоотдачи. То есть он был последовательным всегда в этом плане, хотя тот МЮ выиграл в миллиард раз больше, чем этот.

Ну и на тот момент ему было уже 34 года. И контракт ему предложил Реал(!!!), но он решил перейти в Селтик и исполнить мечту детства.

Но фанаты МЮ готовы разорвать Кина ради «самого» Бруну😎
ОтветProper Chels
Как-то странно фанаты МЮ относятся к игроку, который был одним из величайших капитанов клуба и взял 7 чашек АПЛ. И кстати выгнали его потому, что он будучи травмированным публично обвинил игроков в отсутствии самоотдачи. То есть он был последовательным всегда в этом плане, хотя тот МЮ выиграл в миллиард раз больше, чем этот. Ну и на тот момент ему было уже 34 года. И контракт ему предложил Реал(!!!), но он решил перейти в Селтик и исполнить мечту детства. Но фанаты МЮ готовы разорвать Кина ради «самого» Бруну😎
Да всем плевать на этого клоуна. И без него МЮ эти чашки АПЛ выигрывал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
7 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
27 минут назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
55 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
27 минут назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
42 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем