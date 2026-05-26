«Излишнее внимание заставляет осла считать себя львом». Кин опубликовал картинку с цитатой после обвинений во лжи от Бруну

Рой Кин ответил на обвинения Бруну цитатой про осла и льва.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Рой Кин ответил картинкой в соцсетях на обвинения во лжи от Бруну Фернандеша .

Ранее Кин заявил , что вся игра команды против «Ноттингем Форест» (3:2) была зациклена на том, чтобы португалец побил рекорд по ассистам за сезон. Также Кин раскритиковал послематчевое интервью Бруну: «Ух ты. Как футболист может выходить на матч, думая об индивидуальных показателях?»

Португалец прокомментировал заявления экс-капитана «МЮ» так: «Я не против критики, но мне не нравится, когда лгут. Слова Роя – ложь. Я даже попросил у Сульшера его номер, чтобы поговорить, потому что это неприемлемо».

Вскоре после публикации интервью Бруну Кин опубликовал в сторис инстаграма картинку с изображением осла и цитатой: «Чрезмерное внимание заставляет осла считать себя львом».

Скриншот: instagram.com/stories/officialkeane16