«Излишнее внимание заставляет осла считать себя львом». Кин опубликовал картинку с цитатой после обвинений во лжи от Бруну
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин ответил картинкой в соцсетях на обвинения во лжи от Бруну Фернандеша.
Ранее Кин заявил, что вся игра команды против «Ноттингем Форест» (3:2) была зациклена на том, чтобы португалец побил рекорд по ассистам за сезон. Также Кин раскритиковал послематчевое интервью Бруну: «Ух ты. Как футболист может выходить на матч, думая об индивидуальных показателях?»
Португалец прокомментировал заявления экс-капитана «МЮ» так: «Я не против критики, но мне не нравится, когда лгут. Слова Роя – ложь. Я даже попросил у Сульшера его номер, чтобы поговорить, потому что это неприемлемо».
Вскоре после публикации интервью Бруну Кин опубликовал в сторис инстаграма картинку с изображением осла и цитатой: «Чрезмерное внимание заставляет осла считать себя львом».
Скриншот: instagram.com/stories/officialkeane16
И кстати выгнали его потому, что он будучи травмированным публично обвинил игроков в отсутствии самоотдачи. То есть он был последовательным всегда в этом плане, хотя тот МЮ выиграл в миллиард раз больше, чем этот.
Ну и на тот момент ему было уже 34 года. И контракт ему предложил Реал(!!!), но он решил перейти в Селтик и исполнить мечту детства.
Но фанаты МЮ готовы разорвать Кина ради «самого» Бруну😎