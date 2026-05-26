«Галатасарай» готов платить Леау 10 млн евро в год чистыми. «Милан» может получить за вингера 40-50 млн евро (Лука Бьянкин)

Леау интересен «Галатасараю».

Вингер «Милана » Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Турции.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, «Галатасарай » готов предложить португальцу контракт на 10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, Леау интересен и «Фенербахче ».

Сообщается, что на данный момент ни один из турецких клубов не связывался с «Миланом» по поводу Леау. Сумма потенциального трансфера может составить от 40 до 50 миллионов евро.