«Галатасарай» готов платить Леау 10 млн евро в год чистыми. «Милан» может получить за вингера 40-50 млн евро (Лука Бьянкин)
Леау интересен «Галатасараю».
Вингер «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Турции.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, «Галатасарай» готов предложить португальцу контракт на 10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, Леау интересен и «Фенербахче».
Сообщается, что на данный момент ни один из турецких клубов не связывался с «Миланом» по поводу Леау. Сумма потенциального трансфера может составить от 40 до 50 миллионов евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Луки Бьянкина
Если он реально хотел бы играть, то он был бы где-то на уровне Винисиуса. Леао зверь, но в клетке которую сам же поставил и зашел. Да и ключ от нее выкинул пару лет назад
Мало того, что перестал прогрессировать года 3 назад, так еще и деградировал.