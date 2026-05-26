  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Галатасарай» готов платить Леау 10 млн евро в год чистыми. «Милан» может получить за вингера 40-50 млн евро (Лука Бьянкин)
0

«Галатасарай» готов платить Леау 10 млн евро в год чистыми. «Милан» может получить за вингера 40-50 млн евро (Лука Бьянкин)

Леау интересен «Галатасараю».

Вингер «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Турции.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, «Галатасарай» готов предложить португальцу контракт на 10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, Леау интересен и «Фенербахче».

Сообщается, что на данный момент ни один из турецких клубов не связывался с «Миланом» по поводу Леау. Сумма потенциального трансфера может составить от 40 до 50 миллионов евро. 

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?244 голоса
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Луки Бьянкина
logoРафаэл Леау
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoМилан
logoФенербахче
logoвозможные трансферы
logoсерия А Италия
logoденьги
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы это смешно не звучало, но парень идёт на повышение. Галатасарай в этом сезоне играл в 1/8 ЛЧ и в следующем сезоне выступит лучше Милана в ЛЧ. Да и честно по составу турки наверное даже сильнее.
ОтветМикель Артета 65%
Как бы это смешно не звучало, но парень идёт на повышение. Галатасарай в этом сезоне играл в 1/8 ЛЧ и в следующем сезоне выступит лучше Милана в ЛЧ. Да и честно по составу турки наверное даже сильнее.
Милан же мимо ЛЧ вроде
ОтветМикель Артета 65%
Как бы это смешно не звучало, но парень идёт на повышение. Галатасарай в этом сезоне играл в 1/8 ЛЧ и в следующем сезоне выступит лучше Милана в ЛЧ. Да и честно по составу турки наверное даже сильнее.
Но уровень чемпионата Турции очень слабый. По сравнению с ним даже чемпионат Италии в разы сильнее
Заберите его, пожалуйста за 50, даже за 45 сойдет.
ОтветFelipe63
Заберите его, пожалуйста за 50, даже за 45 сойдет.
Да да бантиком и бесплатной доставкой. Как болельщик Милана скажу что этот персонаж стал не просто бесполезным ленивым бревном а вредителем уже. И ему самому хорошо. Спокойный дворовый чемп, высокая ЗП и нет такого давления. В Чемпионский сезон его связка с Тео был ураган один из лучших в Европе если не лучшая. А потом деградация
ОтветDarren&K
Да да бантиком и бесплатной доставкой. Как болельщик Милана скажу что этот персонаж стал не просто бесполезным ленивым бревном а вредителем уже. И ему самому хорошо. Спокойный дворовый чемп, высокая ЗП и нет такого давления. В Чемпионский сезон его связка с Тео был ураган один из лучших в Европе если не лучшая. А потом деградация
Удивительно как у него вместо скачка в качестве игры (после 23 какраз самое время), регрессия к очень среднему накрыла. Понятно, что у Аллегри кто угодно кроме уникумов закиснет, но этот персонаж кроме рэпа вообще на все забил. Лучше увидеть несколько лишних Фофана, которые по мячу раз через раз попадают, зато пашут, чем этого лентяя, а ля талантливого.
Вроде игрок не без талантов, но в 26 лет уже приглашают на пенсию, а топ-клубы помахали ручкой)
ОтветCearvm
Вроде игрок не без талантов, но в 26 лет уже приглашают на пенсию, а топ-клубы помахали ручкой)
а чего удивоюляться, характера нет, откровенный раздолбай, амбиций также ноль
ОтветCearvm
Вроде игрок не без талантов, но в 26 лет уже приглашают на пенсию, а топ-клубы помахали ручкой)
Чел словил звезду, особенно после чемпионства Милана. Вот и всё. Просто играет на таком "отвали" что вообще непонятно как он ещё на тренировки ходит.
Если он реально хотел бы играть, то он был бы где-то на уровне Винисиуса. Леао зверь, но в клетке которую сам же поставил и зашел. Да и ключ от нее выкинул пару лет назад
Из лучшего игрока Серии А до посредственности за несколько сезонов. Сильно.
ОтветFootball Forever
Из лучшего игрока Серии А до посредственности за несколько сезонов. Сильно.
Он никогда лучшим игроком СериАла не был, разве что во влажных мечтах миланистов...))
ОтветViLLi
Он никогда лучшим игроком СериАла не был, разве что во влажных мечтах миланистов...))
Он был признан лучшим игроком чемпионата 21/22 по нескольким версиям , в том числе Итальянской ассоциации футболистов.
Логичный конец топ карьеры для Леау.
Мало того, что перестал прогрессировать года 3 назад, так еще и деградировал.
Галатасарай продолжает тратиться на неликвид всякий
Мастеровитый, но ленивый....Намучаются .
Ему с его "желанием" играть только в Турцию ехать и осталось. Или в Саудовскую Аравию.
идеально для милана
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
7 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
27 минут назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
55 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
27 минут назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
42 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем