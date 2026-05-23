Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити» – это вечное сияние чистого тактического разума.

Пытаться разгадывать его замыслы – интеллектуальное наслаждение. Смотреть его команды – привилегия. Осознать масштаб его влияния – задача на ближайшие годы.

«Пеп понимает, что игра развивается, поэтому он не позволяет другим командам адаптироваться к нам. Каждый год он старается создать что-то новое, – объяснял португальский апостол Бернарду Силва. – Я всегда думал: если у команды все хорошо, то нужно продолжать идти этим путем – продолжать побеждать. Но Пеп доказывает мне обратное каждый сезон. Мы играем хорошо, а он меняется – и мы становимся еще лучше».

Тактические поиски Гвардиолы – тот случай, когда на первый план выходит сам процесс. Он готов искать способы сделать команду лучше и в хорошие времена, и в плохие – из чистой любви к процессу. Ну и чтобы нам, игрокам и ему не было скучно. Его футболисты находятся в ментальном тонусе, а оппоненты – в поисках решения вчерашней задачи. По крайней мере так было большую часть его пребывания в Манчестере.

Пеп фанатичен в этом отношении. Его старый друг и постоянный член тренерского штаба Ману Эстиарте называет это «правилом 32 минут». Максимальное время, на которое каталонец способен отвлечься от футбольных мыслей. «После 32 минут ты ощущаешь, что мысленно он снова в футбольных делах, – описывал Эстиарте, – Он начинает смотреть в потолок, думая о схемах. Иногда кивает, но уже даже не смотрит на тебя».

За долгую карьеру одержимость Пепа приводила и к тактическим революциям, и к внеплановым провалам. У синдрома Гвардиолы в ЛЧ и доминирования в чемпионатах – один фундамент. Внимание к деталям и умение мыслить вне шаблонов.

Эти таланты рождали тактические инновации и делали команды Пепа практически несокрушимыми на дистанции. Часто разницей между победой и поражением в гонке было именно осознание, что Пеп еще обязательно найдет ход, который гарантирует фору в решающий момент.

Йохан Кройфф научил Гвардиолу и весь мир думать о футболе в концепции пространства и времени. Пеп думал больше и фанатичнее всех. За плоды этих мыслительных процессов просто хочется сказать «спасибо».

Спасибо за 100-очковый «Манчестер Сити»-2017/18 . Две свободные восьмерки Давид Сильва и Кевин Де Брюйне креативили ярче чистых десяток. Вингеры (еще даже не инвертированные) Рахим Стерлинг и Лерой Сане чаще всех заносили мяч в сетку из вратарской. Пожалуй, более сбалансированной и яркой команды в истории АПЛ не было.

Спасибо за переосмысление Фабиана Делфа в ложного фулбека (позже – Александра Зинченко), когда это еще не было нормой. Спасибо за Илкая Гюндогана в образе скрытого нападающего в сезоне-2020/21. Спасибо за Джона Стоунза, который в сезон требла поднимался из центра защиты в опорную в лучших традициях Франка Райкарда в «Аяксе» Луи ван Гала.

Спасибо за «Золотой мяч» Родри . Абсолютно уникальное достижение для игрока его позиции. Испанец провел два сезона на феноменальном уровне, но, чтобы добиться такого опорнику, мало быть просто с отрывом лучшим в галактике – нужна еще безупречная система, которая максимизирует его манеру.

Спасибо за связку Эдерсон-Холанд в позднем «Сити» . Бразильский вратарь отдал 4 голевых передачи в финальном сезоне в Манчестере. Спасибо за Нико О’Райли этого сезона – новый образ даже по меркам Пепа. В Нико, который стартует слева в обороне, комбинируются ложный фулбек и скрытый форвард вроде Гюндогана.

Все это детали, которые растягивают жизненный цикл команды. Эти детали существуют внутри глобального тактического бренда Пепа – фирменной стилистической рамки, которая как раз не меняется. За десятилетие этот бренд распространился по всей пирамиде английского футбола. Теперь локальный Пеп есть даже в четвертом дивизионе.

Пеп не был причиной изменений (они происходили по всему миру и добрались бы до Англии в любом случае), но серьезно их ускорил и отбросил последние сомнения, что такой футбол приживется в АПЛ.

Косвенное отражение: сейчас 78,1% – худшая точность передач среди всех клубов лиги. В последний сезон до Пепа сразу 10 команд были ниже этой планки. То есть каталонец не только задал новые стандарты в чемпионских гонках, но и поменял мышление всей лиги. Теперь осмысленность котируется, а хаос – лишь инструмент команд из низов, а не самоцель.

Всего этого Пеп добился, развивая игроков и выигрывая трофеи.

Профессор ливерпульского университета Киран Магуайр подсчитал эффективность клубов относительно ресурсов в эру Пепа.

Цель – сопоставить ресурсы и результаты команд. И то, и другое рассчитывалось по формулам. Ресурсы по формуле, которую УЕФА использует для оценки составов (с учетом зарплаты, амортизаций и даже агентских выплат). Результаты основывались на очках в чемпионате и продвижении в кубковых и еврокубковых турнирах.

У большинства клубов на дистанции 10 лет очень четкая корреляция ресурсов с результатом:

Есть два манчестерских отклонения. Самое большое положительное – Пеп Гвардиола. Он не просто влиял на лигу, писал тактическую историю, но и делал команду заметно лучше. В отдельный сезон кто-то мог выстрелить ярче, а вот аналогичной стабильности на дистанции не показал никто.

Пеп уходит уставшим и побежденным (хотя даже в таком состоянии забрал два кубка). Два последних сезона показали, что он гений, но не волшебник. Хорошо, потому что начали зарождаться сомнения.

