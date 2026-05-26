Семак и Зырянов встретились с Миллером. Глава «Газпрома», тренер «Зенита» и председатель правления обсудили планы и задачи на следующий сезон

Семак и Зырянов встретились с главой «Газпрома» Миллером.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак встретился с руководителями клуба из Санкт-Петербурга для подведения итогов сезона-2025/26, в котором команда выиграла Мир РПЛ .

«В Петербурге состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с Константином Зыряновым и Сергеем Семаком.

Председатель правления ПАО «Газпром» поздравил главного тренера сине-бело-голубых и председателя правления клуба с победой в чемпионате России.

В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в чемпионате и Кубке России на следующий сезон», – говорится в заявлении петербуржцев.

