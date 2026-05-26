  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини договорился с «Хетафе». Экс-тренер ЦСКА возглавит клуб, если Бордалас не продлит контракт (Marca)
0

Челестини договорился с «Хетафе». Экс-тренер ЦСКА возглавит клуб, если Бордалас не продлит контракт (Marca)

Фабио Челестини договорился с «Хетафе».

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини близок к назначению в «Хетафе».

По информации Marca, швейцарский специалист достиг предварительного соглашения с испанским клубом.

Челестини возглавит команду, если Пепе Бордалас откажется продлевать контракт, истекающий в июне. Ожидается, что нынешний главный тренер «Хетафе», ранее отказавшийся продлевать соглашение, проведет встречу с руководством на этой неделе,чтобы принять окончательное решение. Несколько клубов, включая «Севилью» и «Эспаньол» в Ла Лиге, а также зарубежные команды, проявили интерес к приглашению Бордаласа.

Челестини в начале мая покинул пост главного тренера ЦСКА, с которым выиграл OLIMPBET Суперкубок России. Швейцарец выступал за «Хетафе» в качестве игрока с 2005 по 2010 год.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?209 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoЛа Лига
logoХетафе
logoПепе Бордалас
logoпремьер-лига Россия
logoСевилья
logoЭспаньол

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Фабио. Возможно Хетафе наконец перестанет играть в этот блевотный футбол
Ответfunnynerd21
Удачи Фабио. Возможно Хетафе наконец перестанет играть в этот блевотный футбол
Хетафе живёт по финансам , то что они вышли в Европу с блевотным футболом, полностью заслуга Бардаласа , который из команды в которой в начале сезона было 14 футболистов , прыгнул выше головы это чудо . С красивым футболом они могут отлететь в следующем сезоне в Сегунду .
Ответfunnynerd21
Удачи Фабио. Возможно Хетафе наконец перестанет играть в этот блевотный футбол
Команда скорее вылетит без Бордаласа. 18 бюджет у Хетафе.🧐🧐🧐
Начинает казаться, что он сам сливался, чтобы в Хетафе уйти
ОтветИосиф Сталин
Начинает казаться, что он сам сливался, чтобы в Хетафе уйти
Это высосанная из пальца конспирология, а по сути ЦСКА упустил тренера с именем.
ОтветИван Оклахома
Это высосанная из пальца конспирология, а по сути ЦСКА упустил тренера с именем.
Ну сейчас Идгисамов золото за золотом будет брать.
В Хетафе устали держаться в ЛаЛиге вопреки всему и решили улететь в Сегунду? Ну, удачи.
ОтветФан Рубина
В Хетафе устали держаться в ЛаЛиге вопреки всему и решили улететь в Сегунду? Ну, удачи.
Про одного так же говорили, а потом он 5 раз Лигу Европы взял.
Ответ- Valera-a-a -
Про одного так же говорили, а потом он 5 раз Лигу Европы взял.
Это нормально - он выбрал задачу попроще, которая ему по силам. И преуспел в ней. Но Севилья вполне себе в Испании претендовала на зону ЛЧ. Хетафе же и так прыгает выше головы вопреки всему.
Попал в еврокубки
Мечта Фабио это возглавить клуб в Испании.
В РПЛ он попал под каток реалий. Где на первом месте это физика. И в 70 процентах матчей тебе надо вскрывать автобусы. Чего нет а Европе.
Удачи Фвбьо!
Там тоже напортачить
Интересно будет последить тот же футбол ли будет ставить
Потрясающе. Провалиться в одном клубе и по сути, пойти на повышение в другой. Такое возможно только в футболе. Представьте это применительно к ситуации рядового работника (программист, слесарь, юрист, бухгалтер и др.).
ОтветMiguell
Потрясающе. Провалиться в одном клубе и по сути, пойти на повышение в другой. Такое возможно только в футболе. Представьте это применительно к ситуации рядового работника (программист, слесарь, юрист, бухгалтер и др.).
Такое запросто возможно, когда виноват не один только тренер.
ОтветMiguell
Потрясающе. Провалиться в одном клубе и по сути, пойти на повышение в другой. Такое возможно только в футболе. Представьте это применительно к ситуации рядового работника (программист, слесарь, юрист, бухгалтер и др.).
посмотрели на титул в Швейцарии, весну в России, видимо осень списали на местные особенности, но все равно уверен, что в Хетафе он год поработает если вообще доработает.
Хороший агент у Фабио. Опять же в портфолио можно указать, что победил в Суперкубке в России. Плюс он играл за Хетафе так, что норм.
Так, получается все-таки та новость, что он может возглавить Хетафе или Леванте оказалось правдой?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик, Марселино и Бордалас номинированы на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге
25 мая, 18:46
«ЦСКА летом ждет перестройка. Челестини купили игроков, а произошел полный завал». Гришин об армейцах
17 мая, 01:46
Рекомендуем
Главные новости
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
22 минуты назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
вчера, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
вчера, 17:42
Рекомендуем