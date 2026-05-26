Челестини договорился с «Хетафе». Экс-тренер ЦСКА возглавит клуб, если Бордалас не продлит контракт (Marca)
Фабио Челестини договорился с «Хетафе».
Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини близок к назначению в «Хетафе».
По информации Marca, швейцарский специалист достиг предварительного соглашения с испанским клубом.
Челестини возглавит команду, если Пепе Бордалас откажется продлевать контракт, истекающий в июне. Ожидается, что нынешний главный тренер «Хетафе», ранее отказавшийся продлевать соглашение, проведет встречу с руководством на этой неделе,чтобы принять окончательное решение. Несколько клубов, включая «Севилью» и «Эспаньол» в Ла Лиге, а также зарубежные команды, проявили интерес к приглашению Бордаласа.
Челестини в начале мая покинул пост главного тренера ЦСКА, с которым выиграл OLIMPBET Суперкубок России. Швейцарец выступал за «Хетафе» в качестве игрока с 2005 по 2010 год.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
В РПЛ он попал под каток реалий. Где на первом месте это физика. И в 70 процентах матчей тебе надо вскрывать автобусы. Чего нет а Европе.
Удачи Фвбьо!