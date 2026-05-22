Новость года.

● Изначально Пеп должен был уйти летом-2025 – тогда истекал его предыдущий контракт. Передумал только из-за кризиса, с которым столкнулся «Сити» в прошлом сезоне. Жест, заслуживающий уважения. На момент переподписания «Сити» потерпел четыре поражения подряд. Не предел, но уже низшая точка за все время Пепа в команде. Вместо того, чтобы бежать с тонущего корабля, Гвардиола взялся за штурвал.

Переподписанный в ноябре-2024 контракт – явная забота о наследии. Решил не оставлять стареющую команду и запустил перестройку вместе с Уго Вианой – новым спортивным директором, который пришел вместо знакомого по «Барселоне» Чики Бегиристайна. За полтора года у «Сити» сменилось 70% состава. Ушли легенды вроде Эдерсона, Гюндогана и КДБ, Стоунз и Бернарду на подходе. На их место подписаны сырые таланты. Команда резко омолодилась. Из самой возрастной в АПЛ всего за год превратились в одну из самых юных.

Вероятно, теперь Пеп спокоен. Он не вывел этот «Сити» на пик, но оставляет куда более прочный фундамент наследнику. Показал, что эта команда уже способна на многое. Еще недотягивают до винтажных версий «Сити» с 90+ очками за сезон, но уже берут трофеи и претендуют на титул АПЛ.

● Пеп уходит на фоне самой затяжной серии без чемпионств. Предыдущий антирекорд – год. Вероятно, в этом сезоне засуха растянется до двух лет. Значит ли это, что Пеп устарел, а его идеи больше не работают? Уход в таком случае можно расценить как бегство от реальности.

В дополнение к этой версии – прошлогоднее замечание Гвардиолы: «Современный футбол – это стиль, в котором играют «Борнмут», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ливерпуль». Это не позиционная игра».

АПЛ и правда изменилась. Два года назад Маурисио Почеттино критиковал лигу за отсутствие разнообразия и попытки скопировать Пепа вплоть до мелочей вроде структуры 3+2+5 во владении. Сейчас подражателей меньше, а клубы сознательно делают ставку на стандарты и вертикальность. Короткие розыгрыши от вратаря тоже больше не в моде. Концентрация Пепа в АПЛ еще никогда не была такой низкой.

Но устарел ли Пеп в действительности? Едва ли. Два трофея и второе место в АПЛ с борьбой за чемпионство до последней недели сезона – самый понятный индикатор того, что Пеп по-прежнему актуален. Попытка обновить тренерский штаб – тоже желание остаться в тренде. Пеп менял помощников все 10 лет, но союз с Пепейном Лейндерсом, бывшим ассистентом Клоппа в «Ливерпуле» – возможно, самый радикальный отход от норм.

Сам Пеп по ходу сезона показывал, что тоже не растерял дар. Текущая кампания – с отрывом самая экспериментальная за время в «Сити». Точно не упрекнешь в отсутствии идей и нежелании меняться.

«Сити» успел попробовать три схемы – 4-3-3, 4-4-2 с ромбом и 4-2-4.

В команде появился творец с безграничной свободой – Райан Шерки. Такого Пеп себе не позволял раньше. Даже Кевин Де Брюйне был прикован к определенному полуфлангу. Мог из него вырваться, но только при условии, что вакантную зону заполнит партнер. Перед Шерки такого барьера нет.

Новая фишка Пепа – смещения обоих вингеров с фланга в центр. По осени это уничтожало любое подобие прессинга в АПЛ и по-новому раскрыло Жереми Доку.

Нико О’Райли – возможно, вообще главный индивидуальный проект Пепа в «Сити». Левый защитник с ростом центрального, чертами ложного фулбека и дополнительного нападающего в штрафной. У Пепа было много мультизадачных игроков, но в этом сезоне появился будто собранный из конструктора.

● При этом Пеп, который уходит из «Сити», максимально далек от классического Пепа.

Покупка Джиджи Доннаруммы и Эрлинга Холанда – вратаря без уникального первого паса и нападающего без минимальных признаков ложной девятки. Отказ от тотального прессинга и место во второй половине по PPDA. Четверка центральных защитников в сезоне с треблом. Антирекорды по владению и рекорды по голам после контратак в этом. Переходы на пятерку в защите как способ засушить игру.

Все это – часть эволюции, которая произошла с Пепом в последние годы. Гвардиола начал меньше вмешиваться в трансферную политику «Сити». Не возражал против прихода игроков, чьи качества расходятся с представлением о прекрасном. Как следствие, стал более прагматичным. Ценности, безусловно, не предал, но на компромиссы начал идти намного чаще.

Пожалуй, Энцо Мареска, которого ждут в «Сити», сейчас даже больше Пеп, чем сам Пеп.

● Об уходе Гвардиолы можно было догадаться. Пару недель назад с похожим анонсом выступил Бернарду Силва. Как-то раз Гвардиола сказал: «Пока я в команде, Бернарду никуда не уйдет».

Сдержал слово. Неразлучны.

Финальный жест от Пепа – эксперименты последних недель с Бернарду в роли разыгрывающего опорного, в которой Гвардиола когда-то блистал сам.

Прощальный аккорд, не иначе.

● Мареска в роли наследника – ставка на максимальную преемственность.

Энцо не только ассистировал Пепу в сезоне с треблом и работал с молодежной командой «Сити». Еще помогал Мануэлю Пеллегрини – предшественнику Гвардиолы. По-прежнему держит связь с чилийцем и даже называет его своим футбольным отцом . В плане ценностей ближе к Пепу, но некоторые детали унаследовал именно у Пеллегрини (например, офсайдная ловушка из защитников, которые выстроены по линии штрафной).

Вероятно, Пеп тоже стоял за решением и консультировал клуб. С Мареской их связывает не только год совместной работы, но и тактические семинары в момент, когда Энцо тренировал молодежку. Период пришелся на ковид и ограничения на контакты за пределами пузыря. Сотрудникам «Сити» приходилось много времени проводить вместе. Энцо и Пеп тратили его на обсуждение ложных фулбеков. Поговаривают, что Жоау Канселу получил роль именно с подачи Марески.

Самому Мареске точно удобнее модель, выстроенная в «Сити» – с безусловной поддержкой тренера и без вмешательства в работу под предлогом заботы о здоровье игроков. Не зная всех тонкостей управления в «Сити», едва ли бы решился на такой саботаж в «Челси». Не красит его, но подчеркивает, каким видит идеал.

Бернарду – это и есть футбол Пепа

