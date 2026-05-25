18 мин.
0

Чемпионство «Арсенала»: 50 героев, фактов и причин

1. 22 года! Самый большой срок ожидания в современном английском футболе. Из команд, бравших два титула в эру АПЛ, ни у кого не было такой большой паузы. Самая израненная фан-база наконец-то может выдохнуть и просто радоваться.

2. Бутылка болельщика «Ман Сити» стала важным символом чемпионской развязки. Изначально она воплощала «Арсенал» как клуб, который всегда находит способ облажаться (в английском – to bottle). «Арсенал» использовал мем как мотивацию. Об истории узнали даже игроки. В итоге бутылка стала важной отсылкой во время празднований. «Нас дразнили с помощью бутылки, а теперь мы держим бутылки шампанского», – Майлз Льюис-Скелли ярко прибил хейтеров.

3. Мы не сомневались: конечно же, игроки вместе смотрят, как «Борнмут» отбирает очки у «Сити» и делает «Арсенал» чемпионом. Но где? Кто устроил вечеринку в стиле Варди? Соцсети футболистов притаились.

Первым раскрыл карты Райс: весь состав «Арсенала» наблюдал за чемпионским матчем на клубной базе. 

Деклан выложил фото, показал счастливых партнеров, а затем по полной отработал празднование: в 5 утра его застали у «Эмирейтс» в компании Эзе, Тимбера и Сака.

4. После оформления титула посыпались поздравления «Арсеналу». Перечислить всех невозможно. Вот лишь несколько самых статусных: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Льюис Хэмилтон, актер Хью Лори, баскетболист Джоэл Эмбиид, Дэвид Бекхэм.

Неплохая компания.

5. Сразу после поражения от «Ман Сити» (1:2) Деклан Райс несколько раз повторил: «Еще ничего не кончено»

Эмоция Райса была очень понятной. После кризисного отрезка «Арсенал» выдал мощный матч. И точно не был хуже «Сити». Оказывается, достойное поражение может быть не мемом, а важной поворотной точкой сезона. Игра на таком уровне в оставшихся матчах давала отличные шансы на победу. Кажется, именно это старался донести Дек. Спасибо лидеру, что сказал это вслух и не дал надежде утонуть в горечи поражения.

6. Путь «Арсенала» к титулу предполагал максимальное терпение. За последние четыре сезона команда провела 556 дней на первом месте в таблице АПЛ. На 200 больше, чем любой конкурент. 

Чемпионский потенциал появился давно, но не хватало деталей – где-то зрелости, где-то везения. Три подряд вторых места могут быть серьезным испытанием стойкости. Мысль о такой явной близости и в то же время недостижимости цели может сводить с ума и толкать к иррациональным ходам. Как же здорово, что «Арсенал» не просто их избежал, но и продолжил поддержку курса Артеты.

7. Еще одна важная сторона терпения – его проявили не только к Артете, но и к игрокам. «Арсенал» существенно тратился, но почти все звезды закрепились в топ-статусе именно после прихода в клуб. В этом отношении есть преемственность с идеями Арсена Венгера. Ключевое отличие: теперь «Арсенал» мог удержать тех, кого нашел и раскрыл. 

8. И все же вторые места дали Микелю ценный опыт. Родивший немало хейта стиль – плод постепенной эволюции (вот подробный текст об этом). В первую гонку «Арсенал» играл в стиле Пепа Гвардиолы. В нынешней Артета вспомнил, чему учился у Дэвида Мойеса. «Арсенал» стал циничным, прагматичным, зависимым от стандартов, но более опасным.

9. Артета – первый тренер, который выиграл титул АПЛ с клубом, за который играл.

10. Букайо Сака не только игрок-талисман «Арсенала», но и верный спутник Артеты: он был рядом весь чемпионский путь Микеля. 

Сака засветился в дебютном матче Артеты-тренера в «Арсенале» – 26 декабря 2019 года против «Борнмута». Из уже почти забытого: в той игре Сака был левым защитником. Из благополучно забытого: рядом играли Давид Луиз и Сократис Папастатопулос. Вот это времена.

11. «Арсенал» – тактический хамелеон. Команда Артеты могла быть похожей и на «Челси» Моуринью, и на «Сити» Пепа, и на «Ливерпуль» Клоппа, и даже на «Сток» Пулиса (догадайтесь, в какой стадии).

Такая размытая идентичность делает образ менее ярким, но она помогала собирать очки. Чтобы быть крутым хамелеоном, мало готовности играть по-разному. Нужно качественно исполнять все образы. «Арсенал» умеет.

12. Если кто-то забыл, каким классным в разных режимах может быть «Арсенал», посмотрите матч против «Баварии» (3:1). Там демонстрация уместилась в 90 минут одной встречи. Показали все – от уверенного сдерживания до перехвата инициативы. 

Так выглядит «Арсенал» Артеты, когда все получается. Микель не научил команду доминировать, зато она лучше всех в мире перевоплощается.

13. «Арсенал» перебегал соперников в 35 из 37 матчей (данные до 38-го тура). Сам по себе пробег не показателен, но его можно обернуть в ценные преимущества. Например, способность много и стабильно бегать может стать фундаментом для самых мощных вторых таймов в лиге.

14. «Арсенал» – самый зависимый от стандартов чемпион в истории АПЛ. И по пропорции голов, и по количеству голов, которые меняли положение команды в матче. Одновременно повод для гордости и способ покритиковать. Выбирайте сами.

15. Угловые – суперсила «Арсенала»! 

Формулу все давно знают: насыщение вратарской + подачи по траектории к воротам + преимущество в физике + Габриэл + хитрые траектории/блоки.

Знают, но все равно пропускают. 

16. Архитектор доминирования на стандартах – Николя Жовер. Француз, с которым Артета познакомился в «Сити». Полностью реализовать идеи у Николя получилось именно в «Арсенале». 

«Арсенал» больше всех забил со стандартов (23) и меньше всех пропустил (7). Разумеется, с запасом лучший по разнице голов со стандартов. 

17. Еще одна суперсила «Арсенала» – оборона. Команда допустила всего 28,4 xG. Все остальные команды в АПЛ – больше 40. 

По допущенным ударам в створ «Арсенал» (90) ближе к рекорду «Челси»-2004/05 (83), чем к современникам (127 и более). 

18. Здесь уместно упомянуть Габриэля Хайнце – помощника, который вошел в штаб Артеты летом 2025-го. О его влиянии известно не так много, как про Жовера, но его опыт победы в АПЛ и знание оборонительных трюков точно не помешало. 

Хотя прогресс в защите с Райей в воротах, связкой Салиба-Габриэл и щитом Райсом перед опорной – долгосрочная тенденция. 

19. «Арсенал» 8 раз за чемпионат победил со счетом 1:0. Для команды это рекорд по части минимализма в 21 веке. 

Обсуждая матч с «Бернли» (1:0), Артета подчеркнул: «Мы показали то, что показывали весь сезон: когда нам нужно защищаться и доводить игру до конца, мы можем делать это эффективно». Вот уж где точно нет сомнений. 

20. Челлендж: вписать как-то игру с мячом в текст, где надо хвалить «Арсенал». Не будем искажать действительность и переписывать историю. «Арсенал», мягко говоря, очень осторожно действует во владении. Самая позитивная характеристика, которую можно дать – игра «Арсенала» с мячом понятная.

Команда умеет удерживать мяч (в том числе под давлением), всегда готова к потенциальной потере (даже слишком много о ней думает), избегает центра (угловой можно заработать, не заходя туда). Не яркий, но понятный футбол, который элегантно вписывается в образ. 

21. Еще один сезон, когда «Арсенал» не справился с комплексом «Энфилда» (0:1). Лондонцы без побед там с сентября 2012-го – тогда Артета еще играл за «Арсенал», а тренерство было только в планах. 

«Арсенал» не забил «Ливерпулю» и дома. Поразительно, но чемпион Англии – единственная  команда, так и не пробившая просевший в защите «Ливерпуль». Ну и дела. 

22. Прокачанная глубина состава сказалась и на манере Артеты. Если конкретно – на воздействии на матчи через замены. За 38 матчей этого сезона Микель сделал на 25 замен больше, чем за прошлый. «Арсенал» – лидер лиги по прямому участию запасных в голах (24). 

К общей ротации Артеты есть вполне обоснованные вопросы (игрокам вроде Райса и Субименди не хватало свежести, а купленный как раз для подмены Кристиан Нергор сыграл чуть больше 100 минут в лиге), но заменами испанец распоряжался очень прилично.

23. Самый глубокий состав в АПЛ – плод летней закупки «Арсенала». Она совпала с приходом в клуб нового спортивного директора Андреа Берты. Он отлично закрывает сделки. 

Некоторые из них были весьма креативно оформлены – например, аренда Пьеро Инкапиэ с обязательством выкупа, которое активируется в случае, если «Арсенал» остается в АПЛ. Легко достижимое условие нужно было, чтобы сделка пошла в финансовую отчетность следующего сезона.

24. Еще одна суперсила «Арсенала» – умение бесить и разделять. В хейтерских кругах засветились многие – от тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера до ваших знакомых с новостных веток. 

Среди претензий есть адекватные. Есть – натянутые. Но интереснее само явление. Фиксируем: «Арсенал» в отличие от «Ливерпуля» в гонках с «Сити» или себя раннего не был любимчиком нейтралов. Даже наоборот. 

25. Футбол устроен так, что в конце сезона Давид Райя обязательно забирает «Золотую перчатку» – приз вратарю с наибольшим количеством сухих матчей в АПЛ. Для испанца это уже третья такая награда подряд. Между делом Райя сравнялся с рекордом легендарного Дэвида Симена – 19 сухих игр в чемпионате. 

Когда за весь октябрь Райя сделал всего один сэйв (и тот был наивной формальностью), казалось, что непробиваемая защита обеспечивает ему самую легкую работу в мире. Но не все так просто. У Райи наберется коллекция важнейших спасений: например, со «Спортингом» в ЛЧ и особенно с «Вест Хэмом». 

По значимости сэйв с «ВХ» – это главный сэйв всего сезона.

26. Салиба-Габриэл – лучшая связка центральных защитников в мире. Оба – топы. Прекрасно друг друга дополняют. Салиба – более читающий. Габриэл действует в агрессивной манере. Но могут меняться и хороши в любых режимах.

27. Габриэл – мощнейшее оружие на стандартах. Главный адресат для подач – либо наказывает соперников, либо отвлекает неприлично много внимания. Пять сезонов подряд Габи дает от 3 до 5 голов. Этот год даже не самый мощный в карьере, но ужас, который он наводит на защитников соперников (да и на нападающих тоже), сильно помогает. Кстати, в этом сезоне он чаще ассистировал после угловых (3) через скидки, чем забивал (2).

28. Габриэл – очень сильный защитник.

Объем и польза от его оборонительных интервенций зашкаливают. Он с отрывом лидирует по выносам (5,9 на 90 минут), блокам (1,1) и проценту выигранных дуэлей (71%). 

Все – лишь косвенное олицетворение полезных важных мелочей (игру защитника тяжело измерить цифрами). А еще все эти штуки, как правило, проходят мимо хайлайтов, но стабильность и мощь Габриэла делает его скрытым претендентом на статус лучшего игрока чемпионского сезона.

29. Этот сезон – безусловно лучший для Юрриена Тимбера в «Арсенале» после потерянного из-за травмы первого и промежуточного прошлого. Голландец сыграл 30 матчей в лиге и раскрылся как очень атакующая поддержка правого вингера – 3 гола и 5 ассистов.

Тимбер так себя зарекомендовал, что Патрик Виейра включил его в смешанный состав из нынешней команды и легендарных «Непобедимых» (да, пускай с оговоркой, что конкурентом Юрриена справа был бы самый незвездный представитель того поколения Лаурен). 

30. Риккардо Калафьори пока не может полностью закрыть левый фланг: всего 22 матча в старте (что уже успех после прошлогодних 11). Но на поле итальянец превращается в одного из главных тактических анархистов лиги: он играет выше вингеров, бьет чаще нападающих и не вписывается ни в одни привычные рамки.

31. Уместить грандиозность Деклана Райса в пару абзацев – та еще задачка. Наверное, придется перейти на язык клише. Извините, но любой, кто видел Дека в этом сезоне, их поймет.

Капитан без капитанской повязки. Синоним спокойствия и зрелости. Нголо Канте по части оборонительных объемов. Дэвид Бекхэм по части качества подач с угловых. С недавних пор главный претендент от «Арсенала» на «Золотой мяч». Последнее – возможно, немного перебор, но с интересом следим за сюжетом.

32. Мартин Субименди заменил Томаса Парти и выступал гарантом стабильности центральной зоны. А еще освоил образ внезапного бомбардира. Важно не забывать о положительном вкладе на фоне провальной концовки. 

Тут все правда грустно – и просто. Мартин играл без ротации и банально выдохся к последним месяцам. Итог – микротравмы и ужасная форма. Но большую часть сезона он был очень хорош.

33. Капитан Мартин Эдегор внес скромный относительно масштаба своего таланта вклад в чемпионство. Он – заложник проблем со здоровьем, которые начались еще в прошлом сезоне из-за форсированного возвращения.

Увы, ключом к титулу стало преодоление Эдегорозависимости, а не полное возвращение Мартина на топ-уровень. В то же время отдельные мощные сюжеты – например, полностью перевернувший ход матча выход со скамейки против «Ньюкасла» (Эдди Хау тогда говорил о норвежце больше, чем о своей команде). Более свежий пример – важнейшая подготовительная работа в голе против «Вест Хэма». 

34. Эберечи Эзе дважды прибил «Тоттенхэм». Тем самым прошел самый короткий путь в народные герои. В каком-то плане эти матчи олицетворяют сезон Эзе. Год получился неровным, а поиски ему оптимальной роли внутри системы «Арсенала» – все еще открытый вопрос. С другой, яркость вспышек – просто вау!

35. Букайо Сака – по-прежнему главный источник креатива в составе «Арсенала». По остроте созданных моментов он лучший в клубе и в топ-5 по лиге (как с игры, так и при учете стандартов). Проблема – Букайо собрал всего 5 ассистов. Просевшая реализация партнеров сделала сезон слишком слабым по цифрам. Травмы тоже не помогали. 

Далеко не самый убедительный год, но и не такой слабый, как может показаться без погружения в нюансы. Еще фиксируем: насколько же здорово Сака делает обязательную в «Арсенале» работу без мяча. И в прессинге, и пятым защитником – умен и трудолюбив. 

36. До во многом золотого гола «Вест Хэму» в 36-м туре Леандро Троссард не забивал 25 матчей – кого это теперь волнует? Любимчик Энн Хэтэуэй закрепился в основе на решающий отрезок сезона: принес пользу не только в самом трудном матче «Арсенала» на финише АПЛ, но и сверкнул в полуфинале ЛЧ против «Атлетико» – это его удар привел к голу Сака. 

37. Виктор Дьокереш вряд ли стал ответом на все многолетние вопросы «Арсенала». Показательно, что в суперважном матче против «Ман Сити» швед просидел на скамейке 84 минуты. Не вышел в старте Дьокереш и на многое значащий матч с «Бернли» – Артета вновь предпочел Хавертца.

Возможно, болельщики «Арсенала» обманулись в ожиданиях: Премьер-лига подчеркнула пробелы Виктора в технике, показала недостающую тонкость. А на сильные стороны нового форварда – игру в отрывах – «Арсенал» ставил не слишком часто.

При этом Дьокереш забил 14 голов в лиге и даже стал первым игроком со времен Алексиса, забившим 20+ мячей за сезон. Это неплохой аргумент, если в спорах вы за шведа.

38. В лучший футбол «Арсенал» играл с Микелем Мерино в атаке. Травма испанца – забытая трагедия сезона. Он делал всех вокруг лучше и уверенно двигался к статусу главного человека на позиции нападающего. Эту роль он раскрывал по-своему, сочетая угрозу внутри штрафной с качественными спусками в полузащиту. 

39. Травмы урезали игровое время Кая Хавертца до антирекорда за карьеру. На таком фоне у немца всего 2 гола в АПЛ – но, черт возьми, какими важными были эти голы. Один – в апрельской битве с «Ман Сити». Второй – «Бернли», в матче, который оказался чемпионским.

Доверие в этих играх подчеркнуло, как высоко Артета ценит Хавертца.

40. Майлз Льюис-Скелли – прорыв прошлого сезона. Цепкий левый защитник с качествами полузащитника и волшебными проходами. Из минусов – слишком агрессивный и пока незрелый. Видимо, последнее так смутило Артету, что большую часть сезона он держал Майлза на скамейке.

И все же МЛС прямо и максимально своевременно поучаствовал в триумфе. В 35-м туре против «Фулхэма» на фоне спада Субименди Майлз получил место в центре поля рядом с Райсом – и блестяще справился. «Возможно, стоило попробовать это раньше», – признал тогда Микель. 

41. Макс Доуман – официально самый молодой чемпион Премьер-лиги в истории (16 лет и 139 дней). Об этом даже твитнул аккаунт Книги рекордов Гиннесса.

При этом первую тренировку после оформления титула Доуман пропустил. Причина уважительная: экзамен на аттестат о среднем образовании (GCSE). 

Пока главный матч в карьере Макса – незабываемый выход на замену в труднейшей игре с «Эвертоном». Доуман организовал гол для Дьокереша и забил сам. И полностью оправдал один из самых смелых и нестандартных ходов Артеты в чемпионском сезоне.

42. Порой футбол так закольцовывет сюжеты, что только и остается сказать: вот это кино. 

«Сити» допустил фатальную осечку в игре с «Эвертоном» (3:3). Тренер «Эвертона» – все тот же Дэвид Мойес, к которому Артета приехал игроком в середине нулевых. 

Если после такого подарка Микель отправил бывшему тренеру бутылку хорошего вина, об этом уже можно рассказать!

43. ВАР-драма в матче с «Вест Хэмом» – 4 минуты и 11 секунд чистого напряжения.

Вердикт по итогам просмотра напрямую влиял на чемпионскую гонку и мог кое-что изменить в борьбе за выживание. В сумме – это ставка, равной которой в практике ВАР еще не было. 

Все развернулось в пользу «Арсенала». Объявление фола на Райе болельщики встретили так, будто это самый красивый гол в их жизни.

44. «Арсенал» прошел сезон без пенальти в свои ворота и удалений. Первая такая команда в истории Премьер-лиги.

Это… приятно, если вы болеете за «Арсенал» или держали защитников «канониров» в фэнтези. 

Если же нет, ваше сомнения понятны. От «Арсенала» были серьезные кандидаты на красную карточку: довольно близко к черте подошли Габриэл (за бодания с Холандом) и Хавертц (за необдуманный подкат с «Бернли»). 

45. Габриэл Мартинелли подобрал удачный момент для единственного гола в сезоне АПЛ. Бразилец спас «Арсенал» на 93-й минуте домашнего матча с «Манчестер Сити» (1:1). Был лишь сентябрь, чемпионская гонка еще даже не оформилась, но мы знали: Мартинелли не зря постарался. 

И надо же: мы оказались правы! 

46. Среди прогнозировавших титул «Арсенала» были Гари Невилл и Мохамед Салах.

Невилл вообще преданный поклонник: ставил «Арсенал» на первое место в прогнозах три года подряд. Наконец добился своего.

Салах же перед сезоном наделся на новый успех «Ливерпуля», но называл «Арсенал» фаворитом: «Потому что игроки вместе уже пять лет».

47. Вылет из Кубка Англии от «Саутгемптона» – один из «вот это было совсем лишним» моментов сезона. 

Проигрыш команде из Чемпионшипа последовал за тусклым финалом Кубка лиги с «Ман Сити» (0:2). Были все основания решить, что сюжет повторяется: «Арсенал» вновь облажался в самый важный момент. Команда выглядела неуверенной и уязвимой. 

Стало еще хуже, когда «Арсенал» утратил лидерство в АПЛ – «Борнмут» и «Сити» довели фанатов до отчаяния. 

Но «Арсенал» переломил ситуацию: выдал победную серию в лиге (4 матча с общим счетом 6:0), дождался ошибки «Ман Сити» и забрал титул.

48. «Арсенал» – первая команда АПЛ, победившая Пепа в чемпионской гонке. До этого Гвардиола участвовал в четырех конкурентных забегах – и всегда был первым. Дважды в споре с «Ливерпулем» Клоппа. Еще два раза – против «Арсенала» Артеты. Ученик все-таки превзошел учителя.

49. У триумфа «Арсенала» есть еще более широкий контекст. За последние 5 лет клубы из спортивной империи Стэна Кронке выиграли все: Супербоул («Лос-Анджелес Рэмс»), НБА («Денвер Наггетс»), Кубок Стэнли («Колорадо Эвеланш») и теперь АПЛ.

50. «Арсенал» припас кое-что грандиозное на самый последний матч сезона: 30 мая лондонцы сыграют в финале Лиге чемпионов против «ПСЖ». Шанс превратить 2026 год в исторический.

Я ждал чемпионства «Арсенала» все 22 года! Лукомский счастлив!

Фото: Li Ying/XinHua, Jay Patel/Sports Press, IMAGO/Harvey Murphy/News Images, Xinhua, IMAGO/Harvey Murphy/News Images, IMAGO/David Klein, IMAGO/Paul Terry, IMAGO//www.imago-images.de, Alexander Canillas/Keystone Press Agency, IMAGO/David Blunsden, IMAGO/Dennis Goodwin/Global Look Press; Gettyimages/Justin Setterfield, Alex Pantling, Dan Mullan

logoМикель Мерино
logoЮрриен Тимбер
logoДэвид Мойес
logoВиктор Дьокереш
logoРиккардо Калафьори
logoКай Хавертц
logoМартин Эдегор
logoДеклан Райс
logoБукайо Сака
logoГабриэл Мартинелли
logoГари Невилл
logoДавид Райя
Николя Жовер
logoпремьер-лига Англия
Стэн Кронке
logoЛеандро Троссард
logoАрсенал
logoМайлз Льюис-Скелли
logoМикель Артета
logoВильям Салиба
logoЭберечи Эзе
logoМартин Субименди
logoМакс Доуман
logoГабриэль Хайнце
logoГабриэл Магальяэс