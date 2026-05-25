1. 22 года! Самый большой срок ожидания в современном английском футболе. Из команд, бравших два титула в эру АПЛ, ни у кого не было такой большой паузы. Самая израненная фан-база наконец-то может выдохнуть и просто радоваться.

2. Бутылка болельщика «Ман Сити» стала важным символом чемпионской развязки. Изначально она воплощала «Арсенал» как клуб, который всегда находит способ облажаться (в английском – to bottle). «Арсенал» использовал мем как мотивацию. Об истории узнали даже игроки. В итоге бутылка стала важной отсылкой во время празднований. «Нас дразнили с помощью бутылки, а теперь мы держим бутылки шампанского», – Майлз Льюис-Скелли ярко прибил хейтеров.

3. Мы не сомневались: конечно же, игроки вместе смотрят, как «Борнмут» отбирает очки у «Сити» и делает «Арсенал» чемпионом. Но где? Кто устроил вечеринку в стиле Варди? Соцсети футболистов притаились.

Первым раскрыл карты Райс: весь состав «Арсенала» наблюдал за чемпионским матчем на клубной базе.

Деклан выложил фото, показал счастливых партнеров, а затем по полной отработал празднование: в 5 утра его застали у «Эмирейтс» в компании Эзе, Тимбера и Сака.

4. После оформления титула посыпались поздравления «Арсеналу». Перечислить всех невозможно. Вот лишь несколько самых статусных: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Льюис Хэмилтон, актер Хью Лори, баскетболист Джоэл Эмбиид, Дэвид Бекхэм.

Неплохая компания.

5. Сразу после поражения от «Ман Сити» (1:2) Деклан Райс несколько раз повторил : «Еще ничего не кончено» .

Эмоция Райса была очень понятной. После кризисного отрезка «Арсенал» выдал мощный матч. И точно не был хуже «Сити». Оказывается, достойное поражение может быть не мемом, а важной поворотной точкой сезона. Игра на таком уровне в оставшихся матчах давала отличные шансы на победу. Кажется, именно это старался донести Дек. Спасибо лидеру, что сказал это вслух и не дал надежде утонуть в горечи поражения.

6. Путь «Арсенала» к титулу предполагал максимальное терпение. За последние четыре сезона команда провела 556 дней на первом месте в таблице АПЛ. На 200 больше, чем любой конкурент.

Чемпионский потенциал появился давно, но не хватало деталей – где-то зрелости, где-то везения. Три подряд вторых места могут быть серьезным испытанием стойкости. Мысль о такой явной близости и в то же время недостижимости цели может сводить с ума и толкать к иррациональным ходам. Как же здорово, что «Арсенал» не просто их избежал, но и продолжил поддержку курса Артеты.

7. Еще одна важная сторона терпения – его проявили не только к Артете, но и к игрокам. «Арсенал» существенно тратился, но почти все звезды закрепились в топ-статусе именно после прихода в клуб. В этом отношении есть преемственность с идеями Арсена Венгера. Ключевое отличие: теперь «Арсенал» мог удержать тех, кого нашел и раскрыл.

8. И все же вторые места дали Микелю ценный опыт. Родивший немало хейта стиль – плод постепенной эволюции (вот подробный текст об этом). В первую гонку «Арсенал» играл в стиле Пепа Гвардиолы. В нынешней Артета вспомнил, чему учился у Дэвида Мойеса. «Арсенал» стал циничным, прагматичным, зависимым от стандартов, но более опасным.

9. Артета – первый тренер, который выиграл титул АПЛ с клубом, за который играл.

10. Букайо Сака не только игрок-талисман «Арсенала», но и верный спутник Артеты: он был рядом весь чемпионский путь Микеля.

Сака засветился в дебютном матче Артеты-тренера в «Арсенале» – 26 декабря 2019 года против «Борнмута». Из уже почти забытого: в той игре Сака был левым защитником. Из благополучно забытого: рядом играли Давид Луиз и Сократис Папастатопулос. Вот это времена.

11. «Арсенал» – тактический хамелеон. Команда Артеты могла быть похожей и на «Челси» Моуринью, и на «Сити» Пепа, и на «Ливерпуль» Клоппа, и даже на «Сток» Пулиса (догадайтесь, в какой стадии).

Такая размытая идентичность делает образ менее ярким, но она помогала собирать очки. Чтобы быть крутым хамелеоном, мало готовности играть по-разному. Нужно качественно исполнять все образы. «Арсенал» умеет.

12. Если кто-то забыл, каким классным в разных режимах может быть «Арсенал», посмотрите матч против «Баварии» (3:1). Там демонстрация уместилась в 90 минут одной встречи. Показали все – от уверенного сдерживания до перехвата инициативы.

Так выглядит «Арсенал» Артеты, когда все получается. Микель не научил команду доминировать, зато она лучше всех в мире перевоплощается.

13. «Арсенал» перебегал соперников в 35 из 37 матчей (данные до 38-го тура). Сам по себе пробег не показателен, но его можно обернуть в ценные преимущества. Например, способность много и стабильно бегать может стать фундаментом для самых мощных вторых таймов в лиге.

14. «Арсенал» – самый зависимый от стандартов чемпион в истории АПЛ. И по пропорции голов, и по количеству голов, которые меняли положение команды в матче. Одновременно повод для гордости и способ покритиковать. Выбирайте сами.

15. Угловые – суперсила «Арсенала»!

Формулу все давно знают: насыщение вратарской + подачи по траектории к воротам + преимущество в физике + Габриэл + хитрые траектории/блоки.

Знают, но все равно пропускают.

16. Архитектор доминирования на стандартах – Николя Жовер. Француз, с которым Артета познакомился в «Сити». Полностью реализовать идеи у Николя получилось именно в «Арсенале».

«Арсенал» больше всех забил со стандартов (23) и меньше всех пропустил (7). Разумеется, с запасом лучший по разнице голов со стандартов.

17. Еще одна суперсила «Арсенала» – оборона. Команда допустила всего 28,4 xG. Все остальные команды в АПЛ – больше 40.

По допущенным ударам в створ «Арсенал» (90) ближе к рекорду «Челси»-2004/05 (83), чем к современникам (127 и более).

18. Здесь уместно упомянуть Габриэля Хайнце – помощника, который вошел в штаб Артеты летом 2025-го. О его влиянии известно не так много, как про Жовера, но его опыт победы в АПЛ и знание оборонительных трюков точно не помешало.

Хотя прогресс в защите с Райей в воротах, связкой Салиба-Габриэл и щитом Райсом перед опорной – долгосрочная тенденция.

19. «Арсенал» 8 раз за чемпионат победил со счетом 1:0. Для команды это рекорд по части минимализма в 21 веке.

Обсуждая матч с «Бернли» (1:0), Артета подчеркнул: «Мы показали то, что показывали весь сезон: когда нам нужно защищаться и доводить игру до конца, мы можем делать это эффективно». Вот уж где точно нет сомнений.

20. Челлендж: вписать как-то игру с мячом в текст, где надо хвалить «Арсенал». Не будем искажать действительность и переписывать историю. «Арсенал», мягко говоря, очень осторожно действует во владении. Самая позитивная характеристика, которую можно дать – игра «Арсенала» с мячом понятная.

Команда умеет удерживать мяч (в том числе под давлением), всегда готова к потенциальной потере (даже слишком много о ней думает), избегает центра (угловой можно заработать, не заходя туда). Не яркий, но понятный футбол, который элегантно вписывается в образ.

21. Еще один сезон, когда «Арсенал» не справился с комплексом «Энфилда» (0:1). Лондонцы без побед там с сентября 2012-го – тогда Артета еще играл за «Арсенал», а тренерство было только в планах.

«Арсенал» не забил «Ливерпулю» и дома. Поразительно, но чемпион Англии – единственная команда, так и не пробившая просевший в защите «Ливерпуль». Ну и дела.

22. Прокачанная глубина состава сказалась и на манере Артеты. Если конкретно – на воздействии на матчи через замены. За 38 матчей этого сезона Микель сделал на 25 замен больше, чем за прошлый. «Арсенал» – лидер лиги по прямому участию запасных в голах (24).

К общей ротации Артеты есть вполне обоснованные вопросы (игрокам вроде Райса и Субименди не хватало свежести, а купленный как раз для подмены Кристиан Нергор сыграл чуть больше 100 минут в лиге), но заменами испанец распоряжался очень прилично.

23. Самый глубокий состав в АПЛ – плод летней закупки «Арсенала». Она совпала с приходом в клуб нового спортивного директора Андреа Берты. Он отлично закрывает сделки.

Некоторые из них были весьма креативно оформлены – например, аренда Пьеро Инкапиэ с обязательством выкупа, которое активируется в случае, если «Арсенал» остается в АПЛ. Легко достижимое условие нужно было, чтобы сделка пошла в финансовую отчетность следующего сезона.

24. Еще одна суперсила «Арсенала» – умение бесить и разделять. В хейтерских кругах засветились многие – от тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера до ваших знакомых с новостных веток.

Среди претензий есть адекватные. Есть – натянутые. Но интереснее само явление. Фиксируем: «Арсенал» в отличие от «Ливерпуля» в гонках с «Сити» или себя раннего не был любимчиком нейтралов. Даже наоборот.

25. Футбол устроен так, что в конце сезона Давид Райя обязательно забирает «Золотую перчатку» – приз вратарю с наибольшим количеством сухих матчей в АПЛ. Для испанца это уже третья такая награда подряд. Между делом Райя сравнялся с рекордом легендарного Дэвида Симена – 19 сухих игр в чемпионате.

Когда за весь октябрь Райя сделал всего один сэйв (и тот был наивной формальностью), казалось, что непробиваемая защита обеспечивает ему самую легкую работу в мире. Но не все так просто. У Райи наберется коллекция важнейших спасений: например, со «Спортингом» в ЛЧ и особенно с «Вест Хэмом».

По значимости сэйв с «ВХ» – это главный сэйв всего сезона.

26. Салиба-Габриэл – лучшая связка центральных защитников в мире. Оба – топы. Прекрасно друг друга дополняют. Салиба – более читающий. Габриэл действует в агрессивной манере. Но могут меняться и хороши в любых режимах.

27. Габриэл – мощнейшее оружие на стандартах. Главный адресат для подач – либо наказывает соперников, либо отвлекает неприлично много внимания. Пять сезонов подряд Габи дает от 3 до 5 голов. Этот год даже не самый мощный в карьере, но ужас, который он наводит на защитников соперников (да и на нападающих тоже), сильно помогает. Кстати, в этом сезоне он чаще ассистировал после угловых (3) через скидки, чем забивал (2).

28. Габриэл – очень сильный защитник.

Объем и польза от его оборонительных интервенций зашкаливают. Он с отрывом лидирует по выносам (5,9 на 90 минут), блокам (1,1) и проценту выигранных дуэлей (71%).

Все – лишь косвенное олицетворение полезных важных мелочей (игру защитника тяжело измерить цифрами). А еще все эти штуки, как правило, проходят мимо хайлайтов, но стабильность и мощь Габриэла делает его скрытым претендентом на статус лучшего игрока чемпионского сезона.

29. Этот сезон – безусловно лучший для Юрриена Тимбера в «Арсенале» после потерянного из-за травмы первого и промежуточного прошлого. Голландец сыграл 30 матчей в лиге и раскрылся как очень атакующая поддержка правого вингера – 3 гола и 5 ассистов.

Тимбер так себя зарекомендовал, что Патрик Виейра включил его в смешанный состав из нынешней команды и легендарных «Непобедимых» (да, пускай с оговоркой, что конкурентом Юрриена справа был бы самый незвездный представитель того поколения Лаурен).

30. Риккардо Калафьори пока не может полностью закрыть левый фланг: всего 22 матча в старте (что уже успех после прошлогодних 11). Но на поле итальянец превращается в одного из главных тактических анархистов лиги: он играет выше вингеров, бьет чаще нападающих и не вписывается ни в одни привычные рамки.

31. Уместить грандиозность Деклана Райса в пару абзацев – та еще задачка. Наверное, придется перейти на язык клише. Извините, но любой, кто видел Дека в этом сезоне, их поймет.

Капитан без капитанской повязки. Синоним спокойствия и зрелости. Нголо Канте по части оборонительных объемов. Дэвид Бекхэм по части качества подач с угловых. С недавних пор главный претендент от «Арсенала» на «Золотой мяч». Последнее – возможно, немного перебор, но с интересом следим за сюжетом.

32. Мартин Субименди заменил Томаса Парти и выступал гарантом стабильности центральной зоны. А еще освоил образ внезапного бомбардира. Важно не забывать о положительном вкладе на фоне провальной концовки.

Тут все правда грустно – и просто. Мартин играл без ротации и банально выдохся к последним месяцам. Итог – микротравмы и ужасная форма. Но большую часть сезона он был очень хорош.

33. Капитан Мартин Эдегор внес скромный относительно масштаба своего таланта вклад в чемпионство. Он – заложник проблем со здоровьем, которые начались еще в прошлом сезоне из-за форсированного возвращения.

Увы, ключом к титулу стало преодоление Эдегорозависимости, а не полное возвращение Мартина на топ-уровень. В то же время отдельные мощные сюжеты – например, полностью перевернувший ход матча выход со скамейки против «Ньюкасла» (Эдди Хау тогда говорил о норвежце больше, чем о своей команде). Более свежий пример – важнейшая подготовительная работа в голе против «Вест Хэма».

34. Эберечи Эзе дважды прибил «Тоттенхэм». Тем самым прошел самый короткий путь в народные герои. В каком-то плане эти матчи олицетворяют сезон Эзе. Год получился неровным, а поиски ему оптимальной роли внутри системы «Арсенала» – все еще открытый вопрос. С другой, яркость вспышек – просто вау!

35. Букайо Сака – по-прежнему главный источник креатива в составе «Арсенала». По остроте созданных моментов он лучший в клубе и в топ-5 по лиге (как с игры, так и при учете стандартов). Проблема – Букайо собрал всего 5 ассистов. Просевшая реализация партнеров сделала сезон слишком слабым по цифрам. Травмы тоже не помогали.

Далеко не самый убедительный год, но и не такой слабый, как может показаться без погружения в нюансы. Еще фиксируем: насколько же здорово Сака делает обязательную в «Арсенале» работу без мяча. И в прессинге, и пятым защитником – умен и трудолюбив.

36. До во многом золотого гола «Вест Хэму» в 36-м туре Леандро Троссард не забивал 25 матчей – кого это теперь волнует? Любимчик Энн Хэтэуэй закрепился в основе на решающий отрезок сезона: принес пользу не только в самом трудном матче «Арсенала» на финише АПЛ, но и сверкнул в полуфинале ЛЧ против «Атлетико» – это его удар привел к голу Сака.

37. Виктор Дьокереш вряд ли стал ответом на все многолетние вопросы «Арсенала». Показательно, что в суперважном матче против «Ман Сити» швед просидел на скамейке 84 минуты. Не вышел в старте Дьокереш и на многое значащий матч с «Бернли» – Артета вновь предпочел Хавертца.

Возможно, болельщики «Арсенала» обманулись в ожиданиях: Премьер-лига подчеркнула пробелы Виктора в технике, показала недостающую тонкость. А на сильные стороны нового форварда – игру в отрывах – «Арсенал» ставил не слишком часто.

При этом Дьокереш забил 14 голов в лиге и даже стал первым игроком со времен Алексиса, забившим 20+ мячей за сезон. Это неплохой аргумент, если в спорах вы за шведа.

38. В лучший футбол «Арсенал» играл с Микелем Мерино в атаке. Травма испанца – забытая трагедия сезона. Он делал всех вокруг лучше и уверенно двигался к статусу главного человека на позиции нападающего. Эту роль он раскрывал по-своему, сочетая угрозу внутри штрафной с качественными спусками в полузащиту.

39. Травмы урезали игровое время Кая Хавертца до антирекорда за карьеру. На таком фоне у немца всего 2 гола в АПЛ – но, черт возьми, какими важными были эти голы. Один – в апрельской битве с «Ман Сити». Второй – «Бернли», в матче, который оказался чемпионским.

Доверие в этих играх подчеркнуло, как высоко Артета ценит Хавертца.

40. Майлз Льюис-Скелли – прорыв прошлого сезона. Цепкий левый защитник с качествами полузащитника и волшебными проходами. Из минусов – слишком агрессивный и пока незрелый. Видимо, последнее так смутило Артету, что большую часть сезона он держал Майлза на скамейке.

И все же МЛС прямо и максимально своевременно поучаствовал в триумфе. В 35-м туре против «Фулхэма» на фоне спада Субименди Майлз получил место в центре поля рядом с Райсом – и блестяще справился. «Возможно, стоило попробовать это раньше», – признал тогда Микель.

41. Макс Доуман – официально самый молодой чемпион Премьер-лиги в истории (16 лет и 139 дней). Об этом даже твитнул аккаунт Книги рекордов Гиннесса.

При этом первую тренировку после оформления титула Доуман пропустил. Причина уважительная: экзамен на аттестат о среднем образовании (GCSE).

Пока главный матч в карьере Макса – незабываемый выход на замену в труднейшей игре с «Эвертоном». Доуман организовал гол для Дьокереша и забил сам. И полностью оправдал один из самых смелых и нестандартных ходов Артеты в чемпионском сезоне.

42. Порой футбол так закольцовывет сюжеты, что только и остается сказать: вот это кино.

«Сити» допустил фатальную осечку в игре с «Эвертоном» (3:3). Тренер «Эвертона» – все тот же Дэвид Мойес, к которому Артета приехал игроком в середине нулевых.

Если после такого подарка Микель отправил бывшему тренеру бутылку хорошего вина, об этом уже можно рассказать!

43. ВАР-драма в матче с «Вест Хэмом» – 4 минуты и 11 секунд чистого напряжения.

Вердикт по итогам просмотра напрямую влиял на чемпионскую гонку и мог кое-что изменить в борьбе за выживание. В сумме – это ставка, равной которой в практике ВАР еще не было.

Все развернулось в пользу «Арсенала». Объявление фола на Райе болельщики встретили так, будто это самый красивый гол в их жизни.

44. «Арсенал» прошел сезон без пенальти в свои ворота и удалений. Первая такая команда в истории Премьер-лиги.

Это… приятно, если вы болеете за «Арсенал» или держали защитников «канониров» в фэнтези.

Если же нет, ваше сомнения понятны. От «Арсенала» были серьезные кандидаты на красную карточку: довольно близко к черте подошли Габриэл (за бодания с Холандом) и Хавертц (за необдуманный подкат с «Бернли»).

45. Габриэл Мартинелли подобрал удачный момент для единственного гола в сезоне АПЛ. Бразилец спас «Арсенал» на 93-й минуте домашнего матча с «Манчестер Сити» (1:1). Был лишь сентябрь, чемпионская гонка еще даже не оформилась, но мы знали: Мартинелли не зря постарался.

И надо же: мы оказались правы!

46. Среди прогнозировавших титул «Арсенала» были Гари Невилл и Мохамед Салах.

Невилл вообще преданный поклонник: ставил «Арсенал» на первое место в прогнозах три года подряд. Наконец добился своего.

Салах же перед сезоном наделся на новый успех «Ливерпуля», но называл «Арсенал» фаворитом: «Потому что игроки вместе уже пять лет».

47. Вылет из Кубка Англии от «Саутгемптона» – один из «вот это было совсем лишним» моментов сезона.

Проигрыш команде из Чемпионшипа последовал за тусклым финалом Кубка лиги с «Ман Сити» (0:2). Были все основания решить, что сюжет повторяется: «Арсенал» вновь облажался в самый важный момент. Команда выглядела неуверенной и уязвимой.

Стало еще хуже, когда «Арсенал» утратил лидерство в АПЛ – «Борнмут» и «Сити» довели фанатов до отчаяния.

Но «Арсенал» переломил ситуацию: выдал победную серию в лиге (4 матча с общим счетом 6:0), дождался ошибки «Ман Сити» и забрал титул.

48. «Арсенал» – первая команда АПЛ, победившая Пепа в чемпионской гонке. До этого Гвардиола участвовал в четырех конкурентных забегах – и всегда был первым. Дважды в споре с «Ливерпулем» Клоппа. Еще два раза – против «Арсенала» Артеты. Ученик все-таки превзошел учителя.

49. У триумфа «Арсенала» есть еще более широкий контекст. За последние 5 лет клубы из спортивной империи Стэна Кронке выиграли все: Супербоул («Лос-Анджелес Рэмс»), НБА («Денвер Наггетс»), Кубок Стэнли («Колорадо Эвеланш») и теперь АПЛ.

50. «Арсенал» припас кое-что грандиозное на самый последний матч сезона: 30 мая лондонцы сыграют в финале Лиге чемпионов против «ПСЖ». Шанс превратить 2026 год в исторический.

Я ждал чемпионства «Арсенала» все 22 года! Лукомский счастлив!

