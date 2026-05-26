  Моуринью согласовал с «Реалом» контракт по схеме «2+1» с продлением в случае победы в Ла Лиге. Он возглавит команду лишь в случае переизбрания Переса (As)
Моуринью согласовал с «Реалом» контракт по схеме «2+1» с продлением в случае победы в Ла Лиге. Он возглавит команду лишь в случае переизбрания Переса (As)

Жозе Моуринью не возглавит «Реал» в случае поражения Флорентино Переса на президентских выборах.

По информации As, Моуринью, который сейчас тренирует «Бенфику», согласовал контракт с мадридским клубом на два года с возможностью продления на сезон в случае победы в Ла Лиге.

Однако подписание соглашения отложено до проведения досрочных президентских выборов – если Перес не будет переизбран, Моуринью возглавит один из клубов, от которых получил предложения. Он не хочет оставаться в «Бенфике».

Напомним, соперником Переса на предстоящих выборах президента «Реала» будет Энрике Рикельме – его кандидатура была утверждена на прошлой неделе.

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Великий тренер, обладающий уникальным стилем управления раздевалкой. Но клубу нужна полная смена курса, а не временная заплатка»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Кто-то верит, что Перес проиграет? Рикельме правильно делает, что прямо сейчас выдвигает свою кандидатуру, потому что когда Фло уйдет, народ уже будет его знать и то, что он предлагает. Вот тогда шансы могут быть хорошими, а сейчас они равны нулю
После Переса, Реал скорее всего возглавит Бутрагеньо.
Надаль
Нет, всё-таки интересно посмотреть на камбэк Маура в Мадриде.
А Переса и так переизберут, это он на всякий случай так подстраховался.
Это как Флик. Продлю контракт, если Лапорту переизберут.
Будет cumback
Я не могу понять, почему хотят сидеть у этой власти до 100 лет. Жизнь - это не игра, у тебя нет их 99. Состоятельный человек, уже вписал своё имя в историю. Преклонный возраст... Кайфуй ты по жизни. Моря, океаны, театры, парки, Netflix, бары... Зачем этот весь нервяк
«Тот кто имел власть, никогда от неё не откажется добровольно»
Хосе Сердарес
Кто-то кайфует от нетфликса, а кто-то от власти
Это что нам теперь за Перца болеть на выборах?
Пусть остаётся, и Вини с Черепашкой тоже пусть остаются, Маур гремучую смесь обеспечит )
Какой Перес хитрый и продуманный. А некоторые по итогам недавней прессухи говорили что деменция.
А сколько неустойка? В контрактах моуриньо это самое главное
Будет такой цирк в следующем сезоне, хехе
Перес сам не хочет отдохнуть от всего этого?
Если бы хотел, то давно ушёл,но сомневаюсь.
Да толку от этих сроков. Сейчас длительность контракта не стоит ничего
Судя по последним интервью Переса, Реалу нужен новый президент. Но так хочется увидеть Маура с таким составом. Мы же любим скандалы, интриги, расследования, показы всего, что скрыто.
