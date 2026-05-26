Моуринью согласовал с «Реалом» контракт по схеме «2+1» с продлением в случае победы в Ла Лиге. Он возглавит команду лишь в случае переизбрания Переса (As)
Жозе Моуринью не возглавит «Реал» в случае поражения Флорентино Переса на президентских выборах.
По информации As, Моуринью, который сейчас тренирует «Бенфику», согласовал контракт с мадридским клубом на два года с возможностью продления на сезон в случае победы в Ла Лиге.
Однако подписание соглашения отложено до проведения досрочных президентских выборов – если Перес не будет переизбран, Моуринью возглавит один из клубов, от которых получил предложения. Он не хочет оставаться в «Бенфике».
Напомним, соперником Переса на предстоящих выборах президента «Реала» будет Энрике Рикельме – его кандидатура была утверждена на прошлой неделе.
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Великий тренер, обладающий уникальным стилем управления раздевалкой. Но клубу нужна полная смена курса, а не временная заплатка»
А Переса и так переизберут, это он на всякий случай так подстраховался.
Хосе Сердарес