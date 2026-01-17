Пеп то ругает, то обожает Шерки. Что за трюкача получил «Сити»?

Палагин – о креативной французской машине.

Иногда мне кажется, что я переживаю за отношения Пепа Гвардиолы и Райана Шерки даже больше, чем за свои.

Судите сами.

Шерки ассистирует рабоной в игре с «Сандерлендом». Пеп говорит, что вот Месси, чтобы быть лучшим, такое не требовалось.

Шерки вколачивает победный «Ноттингем Форест» ударом с лета. Пеп заявляет: что иногда хочет расцеловать Райана, а иногда накричать.

Шерки организует второй мяч «Ньюкаслу» пасом пяткой. Пеп в фирменной манере отчитывает после матча.

Публичные зацепки – часть воспитательной методики Гвардиолы в отношении француза. Шерки ощутил это на себе еще летом, за неделю до старта сезона. Пепа не смутило даже присутствие на тренировке болельщиков: Райан 30 секунд выслушивал упреки, после чего с грустью побрел к остальным.

С чем связано такое давление на игрока, которого даже Пеп называет одним из самых талантливых на своей памяти?

Во-первых, у Гвардиолы все должны пахать без мяча. Исключений нет. Даже Кевина де Брюйне каталонец называл «первым защитником в команде, который пробежит 100 км, если понадобится». Шерки не отлынивает, но Пеп не рискует и ставит его в центр, только если команда будет владеть мячом за 70%. Причина в том, что Шерки нужно больше времени, чтобы переключиться из одного режима в другой. Об этом предупреждал Гаэль Клиши – единственный человек в мире, который работал и с Пепом, и с Шерки.

«Райан может вытворить с мячом все что угодно. Но по мере роста ему придется прибавить в оборонительной игре. Нужно следить за своим игроком, перекрывать линию паса, работать на команду. Не то чтобы он не хочет это делать. Просто ему нужен щелчок – время, чтобы перестроиться и включиться в работу», – подмечал Гаэль.

Во-вторых, Пеп ненавидит понты ради понтов. Полная цитата про Месси звучит так: «Никогда не видел, чтобы Месси устраивал рабону или выкидывал что-то подобное. Ему просто это было не нужно. Месси и без рабон был лучшим на поле. Его главное качество – умение играть просто. Он делал это идеально. Райан должен тянуться, но нужно понимать, что он все еще очень молод».

Чуть ранее Пеп уже затрагивал тему: «У Райана невероятный талант. С точки зрения техники он уже топ. Теперь вопрос в адаптации, в умении прочесть эпизод, принять наилучшее решение. Не нужно каждый раз пытаться выкинуть что-то экстраординарное. Нужно просто играть в футбол. Мы понимаем, что на это уйдет время, но талант у Райана, очевидно, есть. Он не чувствует давления, всегда просит мяч. Может сделать с ним все, но не нужно забывать, что ты играешь не один, а с партнерами».

Для Пепа красота футбола – в простом .

Для Шерки – в сложном .

В-третьих, Шерки олицетворяет значительный сдвиг в мышлении Гвардиолы. Переход от позиционного футбола, в котором каждый должен уважать роль, к реляционному, в котором игроки сближаются для комбинаций накоротке и численного перевеса в зоне мяча. Шерки – символ изменений.

Летние инсайды отмечали, что за ориентир Пеп взял «ПСЖ» Луиса Энрике. Подход «Сити» отличается: у «Парижа» нет такого же фонарного столба впереди, как Эрлинг Холанд, а опорник по-прежнему играет роль маяка. В остальном много общего. Игроки не привязаны к позициям так же строго, как раньше. Даже дриблеры вроде Жереми Доку могут заходить в центр – особенно против прессингующих команд. В предыдущих версиях «Сити» это было под запретом.

Пеп потворствует, но иногда сопротивляется эволюции. В течение одной игры может использовать как старый вариант, к которому привык, так и новый. Хороший пример – последний матч с «Ньюкаслом» в Кубке лиги. Первый гол «Сити» забит в классической манере первых сезонов Пепа – один вингер простреливает, второй замыкает. Раньше в этих ролях выступали Рахим Стерлинг и Лерой Сане. Теперь Доку и Антуан Семеньо. Когда Пепу напомнили об этом, каталонец расплылся в улыбке.

Второй гол – отражение нового подхода. Шерки, вышедший на правый фланг, вместо ожидания в своем офисе пошел к игравшему слева Семеньо. Слом старой парадигмы Пепа, но по итогу топовая комбинация в несколько передач, которую Шерки сам же завершил из штрафной.

Подобного хватает. Номинально Шерки стартует на правом краю. Возможно, Пеп даже держит там специально, чтобы стоять над душой и учить. Когда надоедает, Шерки увиливает в центральную зону. Иногда без согласования с Гвардиолой. Иногда с разрешения, если Пеп чувствует, что это поможет в атаке.

Хороший пример – голевая Шерки с «Ноттингем Форест». Один из редких случаев за матч, когда Райан получил мяч между линиями, а не на фланге. Как выяснилось после матча – не случайность, а подсказка от Пепейна Лейндерса в перерыве. Гвардиола поддержал, а после гола обнял ассистента – высший комплимент, который можно получить от Пепа.

В этом плане Шерки уже выполняет для «Сити» функции Де Брюйне. Журналист Джонатан Уилсон как-то сказал, что Кевин не дает футболу Пепа скатиться в тики-таку. Тики-таку в том смысле, который придавал Хавьер Клементе – с кучей передач без смысла и обострений. Пеп такое ненавидит.

Шерки такой же рубильник – только между прошлым и будущим Пепа.

Клиши тоже видит сходство между игроками: «Если говорим о чистом таланте, то я не думаю, что встречал такого же игрока, как Шерки. Понимаю, сильное заявление, но если он сможет развить игру без мяча, то сможет добиться таких же цифр, как у Де Брюйне. Он может обострять на ограниченных пространствах и в ключевых зонах. Это именно то, что нужно «Сити», учитывая стиль, в котором играют соперники».

К цифрам Кевина Шерки уже подбирается: в АПЛ нет игрока, который обостряет с такой же частотой. По голевым Райан (7) уступает только Бруну Фернандешу (8). Правда, есть один нюанс: у француза нет читерского инструмента в виде подач со стандартов.

Конкурентное преимущество Шерки – двуногость. Клиши рассказывал, насколько сложно защитникам с такими игроками: «Я играл крайнего защитника всю карьеру, поэтому знаю, о чем говорю. Если мне выпадал матч против Аарона Леннона, я мог закрыть ему правую ногу и, как следствие, проход в лицевую. У него была слабая левая, поэтому он редко что мог предложить в ответ.

Когда в соперниках такие двуногие игроки, как Райан, у тебя нет выбора. Если оставишь ему фланг – он спокойно выберет фланг. Если закроешь фланг и оставишь только проход в середину – ничего страшного, он уйдет в середину. Для Шерки нет ничего невозможного. Даже ногу для удара он может выбрать любую. Слава богу, что хоть не быстрый – иначе совсем монстр получился бы».

Помимо того, что Шерки может уйти в разные стороны с мячом, так проще найти партнера – не нужно подбирать ногу и тратить время на обработку мяча. Показательно, что у Шерки нет перекоса в сторону одного адресата. Райан ассистировал уже шестерым: Холанду, Фодену, Рейндерсу, Диашу, Мармушу и Семеньо.

Все требуют передачи разного типа: кто-то – в ноги, кто-то – на ход, кто-то – вторым темпом в штрафную. Шерки выбирает удобную ногу под направление нужное прямо сейчас. Никто не в обиде.

Двуногость Шерки уже оказала большой эффект. Пеп вдохновился, и теперь «Сити» охотится за игроками, которые тоже соответствуют фильтру. Перед открытием зимнего окна в топ-6 самых двуногих игроков АПЛ входили Шерки, Жоржиньо Рюттер, Йошко Гвардиол, Антуан Семеньо, Зиан Флемминг и Марк Гехи. Семеньо «Сити» уже купил. Вот-вот приедет Гехи. Двуногость, разумеется, не главный фактор, но косвенный индикатор того, какой новую команду видит Пеп.

Похожей на Шерки – гибкой, тонкой, интуитивной. И да, выводящей из себя людей, помешанных на контроле.

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster