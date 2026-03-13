  • «Дзюба напоминает Жириновского – все смеются над его словами, а потом все сбывается. Артем – спартаковец, у него может получиться». Непомнящий про форварда и «Спартак»
«Дзюба напоминает Жириновского – все смеются над его словами, а потом все сбывается. Артем – спартаковец, у него может получиться». Непомнящий про форварда и «Спартак»

Непомнящий о Дзюбе: напоминает Жириновского – смеются, а потом все сбывается.

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что форвард «Акрона» Артем Дзюба своими высказываниями напоминает ему политика Владимира Жириновского.

– Дзюба говорил, что хочет сделать «Спартак» снова великим. Что думаете?

– Мне в каком‑то смысле Дзюба напоминает Жириновского. В самом лучшем смысле! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это случается на самом деле, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий!

Да, Дзюба – спартаковец, и у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда все получалось, как ни странно. Казалось бы, мог где‑то хоть раз, извините за выражение, обосраться… Нет! Всегда выплывал и всегда всем все доказывал!

Здесь тоже может все впереди быть. Для того, чтобы стать тренером, ему еще нужно пройти курс тренера. На тренера не учатся, тренером становятся, это я точно знаю. Говорят, что нужен опыт, несколько лет нужно поработать. На самом деле опыт приходит очень быстро, мгновенно. Есть опытные люди в 30 лет, а есть совсем неопытные в 70.

У Дзюбы может получиться то, о чем он мечтает, может получиться вернуться в «Спартак», – сказал Непомнящий.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Про Эмери сбылось, кстати
Ответ Айнур Гайсин
Про Эмери сбылось, кстати
🤣
Бл*н, уважаю Непомнящего, но он уже такой старенький, думаю последние лет 5-7 он следит краем глаза за футболом в силу возраста!

Прогнозы Дзюбы не сбываются, поливает помоями всех и вся, его мнение не авторитет!
Ответ ser91337
Бл*н, уважаю Непомнящего, но он уже такой старенький, думаю последние лет 5-7 он следит краем глаза за футболом в силу возраста! Прогнозы Дзюбы не сбываются, поливает помоями всех и вся, его мнение не авторитет!
А я уже не особо уважаю. На 8 десятке дедушка попрощался с объективностью
Было дело. Эмери тренеришкой назвал. Угадал...Тот ничего не добился
Тогда интересно, с кем Дзюба в баню ходит. Потому что потом этот человек станет министром спорта)
Жириновский был очень образованным и умным человеком, потому его прогнозы и сбываются. А у Дзюбы просто язык вперёд головы работает. Не от великого ума.
Ответ Доктор Верховцев
Жириновский был очень образованным и умным человеком, потому его прогнозы и сбываются. А у Дзюбы просто язык вперёд головы работает. Не от великого ума.
Ага, 250 тыс отборных солдат Ирака порвали на части американскую армию, а Саддама никто не смог найти. Cуперточный прогноз.
Ответ Доктор Верховцев
Жириновский был очень образованным и умным человеком, потому его прогнозы и сбываются. А у Дзюбы просто язык вперёд головы работает. Не от великого ума.
Больше похоже, что Жириновский являлся сливным бачком для действующей власти. Через него, допустим, спускались в поле общественного зрения определённые сигналы и, следом, оценивалась реакция на них. Довольно наивно считать, что все процессы, кои сейчас наблюдаем, зачинаются "неожиданно вдруг", без десятилетий подготовки, в коей плотно участвовали и продолжают участвовать нынешние власти. Соответственно, столь же наивно представлять Жириновского не человеком системы, а "оппозиция" у нас только системная, но неким отшельником или даже обычным усреднённым гражданином, который "неожиданно" начал "пророчествовать", пусть даже на базе выкладок некоего собственного "недюжинного интеллекта".
Жириновский был близок к элите и делал сливы, дропы, он был контролируемой оппозицией, и он есть в файлах Эпштейна как клоун националист
Прогнозы Жириновского - это миф. Он наговорил этих прогнозов тысячами - 1 из 100 выстрелил. Остальное мимо.
Если болтать все подряд без разбора, то вероятность того, что хоть что-то из этого потока сознания сбудется довольно высока.
Не представляю Дзюбу в этом составе Спартака. Дзюба будет лишним и ненужным в Спартаке, с такой виртуозной, молниеносной атакой. А во вторых, после пакостей в адрес Спартака он категорически не заслуживает быть в команде.
Взяли и Жириновского оскорбили подобным сравнением, Дзюба максимум на что годен, это исполнять роль чихуахуа на поводке у Жирика...😂
