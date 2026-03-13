  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юран может возглавить турецкий «Аланьяспор». Тренер примет решение о будущем до конца марта («РБ Спорт»)
48

Юран может вернуться к тренерской работе в Турции.

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран может возглавить «Аланьяспор», сообщает «РБ Спорт». 

Турецкий клуб, идущий на 11-м месте в таблице высшей лиги, ведет переговоры с российским специалистом. Также интерес к Юрану проявляют несколько клубов Первой лиги Турции.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России высказался о своем будущем.

– Думаю, что до конца марта я приму решение о том, где продолжить свою тренерскую карьеру и какую команду возглавлю.

Речь о Турции?

– Ну, давайте отвечу так: близко (смеется).

Рассматриваете ли вы предложения из России?

– Да, а почему не должен рассматривать? Но на сегодняшний день конкретных предложений мне от российских клубов не поступало, но я уже неоднократно говорил о том, что готов поработать в РПЛ.

А готовы ли в Первой лиге?

– Сложно сказать. Только если в амбициозном клубе с серьезными задачами и целью выхода в РПЛ, – сказал Юран. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАланьяспор
logoПервая лига
logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
logoД2 Турция
logoСерик Беледиеспор
logoСпартак
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Садыгов,Аланьяспор купил что ли? 😂
Ответ Сергей Савченко
Если Илья в скором времени перейдёт туда, то да 😁
Ответ Сергей Савченко
-----------------
Если Юран смеётся, значит так и есть))
Турция страна котиков, не уж своего Барсика найти не могут 😁
Бешикташ он возглавит, Галатасарай пока не может, как вылетят из ЛЧ, так сразу, там плохие результаты прост у клуба
А Фенербахче возглавляет нефутбольный человек, без шансов просто
В Близко к Турции. В Сочи чтоль?
Ответ Александр Зубков
Иран
В Турции што, всё так плохо с тренерами, што надо приглашать физрука из России?🤔
Ответ Антон Фалафель
Приглашают не пойми кого из зарубежа! Если и звать то тех, кто что-то выигрывал! И так наши местные тренеры не могут пробиться. Чем они хуже! 🤣
Ответ Антон Фалафель
Пошёл по пути Кержакова. Имя в футболе бежит впереди тренерских талантов)

Юран -русский Магат, его надо к "звездам" в "Зенит", чтобы думали о футболе, а не о прическах.
Мы бухнули и на спор
Я теперь в Аланьяспор
Это лучше, чем брюжжать как один очень футбольный человек
Дайте местным поработать)
Алания хороший городок, маленький, море теплое, горы ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
