Юран может возглавить турецкий «Аланьяспор». Тренер примет решение о будущем до конца марта («РБ Спорт»)
Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран может возглавить «Аланьяспор», сообщает «РБ Спорт».
Турецкий клуб, идущий на 11-м месте в таблице высшей лиги, ведет переговоры с российским специалистом. Также интерес к Юрану проявляют несколько клубов Первой лиги Турции.
Бывший футболист «Спартака» и сборной России высказался о своем будущем.
– Думаю, что до конца марта я приму решение о том, где продолжить свою тренерскую карьеру и какую команду возглавлю.
– Речь о Турции?
– Ну, давайте отвечу так: близко (смеется).
– Рассматриваете ли вы предложения из России?
– Да, а почему не должен рассматривать? Но на сегодняшний день конкретных предложений мне от российских клубов не поступало, но я уже неоднократно говорил о том, что готов поработать в РПЛ.
– А готовы ли в Первой лиге?
– Сложно сказать. Только если в амбициозном клубе с серьезными задачами и целью выхода в РПЛ, – сказал Юран.
Если Юран смеётся, значит так и есть))
А Фенербахче возглавляет нефутбольный человек, без шансов просто
Юран -русский Магат, его надо к "звездам" в "Зенит", чтобы думали о футболе, а не о прическах.
Я теперь в Аланьяспор