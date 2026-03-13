Юран может возглавить турецкий «Аланьяспор». Тренер примет решение о будущем до конца марта («РБ Спорт»)

Юран может вернуться к тренерской работе в Турции.

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор » Сергей Юран может возглавить «Аланьяспор », сообщает «РБ Спорт».

Турецкий клуб, идущий на 11-м месте в таблице высшей лиги, ведет переговоры с российским специалистом. Также интерес к Юрану проявляют несколько клубов Первой лиги Турции.

Бывший футболист «Спартака » и сборной России высказался о своем будущем.

– Думаю, что до конца марта я приму решение о том, где продолжить свою тренерскую карьеру и какую команду возглавлю.

– Речь о Турции?

– Ну, давайте отвечу так: близко (смеется).

– Рассматриваете ли вы предложения из России?

– Да, а почему не должен рассматривать? Но на сегодняшний день конкретных предложений мне от российских клубов не поступало, но я уже неоднократно говорил о том, что готов поработать в РПЛ.

– А готовы ли в Первой лиге?

– Сложно сказать. Только если в амбициозном клубе с серьезными задачами и целью выхода в РПЛ , – сказал Юран.