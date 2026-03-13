  Росеньор о 2:5 с «ПСЖ»: «В ЛЧ много раз команды отыгрывали три мяча. У «Челси» будут хорошие шансы, если мы забьем в 1-м тайме»
Росеньор о 2:5 с «ПСЖ»: «В ЛЧ много раз команды отыгрывали три мяча. У «Челси» будут хорошие шансы, если мы забьем в 1-м тайме»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил шансы команды на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ» (2:5) в первой игре 1/8 финала. 

Англичанина спросили, не станет ли теперь АПЛ приоритетом для команды. 

«Я не выделяю какой-то турнир как приоритетный. Мы просто хотим выиграть следующий матч.

Я много раз видел, как в Лиге чемпионов команды отыгрывались, уступая в три мяча. С тем количеством моментов, которые мы создали, у нас все еще есть очень хорошие шансы, если мы забьем первый гол в первом тайме во вторник», – заявил Росеньор. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
15 комментариев
3 мяча вы может и забьете при диком везении но и ПСЖ свои два три положит
Ответ che kaif
И без дикого везения могут 3 забить, ПСЖ непробиваемым не выглядит вообще.
Но я абсолютно согласен по поводу пропустить, потому что Челси непробиваемым не является вообще.

Зато можем получить не матч, а голевую феерию при должных раскладах и если Челси рано не пропустит (потому что если пропустят - опустят руки).
для челси забить 3 не проблема, в том числе этому псж, проблема не пропустить еще 6
Шансы есть всегда, но вероятность крайне мала
Сложно, конечно имеют будет. «Ньюкасл» в огне в последних играх, но и явно замучались с «Барсой» интересный матч нас ждёт!
Пустой треп. Челси играет ужасно
Челси то может 3 и закинет ,но с такой защитой не пропустить это надо я не знаю что сделать
Забить Челси могут все три, но у лондонцев точно так же нет защиты, а вратарь и атака у парижан лучше
Пару точно забьем, но у нас нет обороны, поэтому можем пропустить в любой атаке или по-традиции сами себе привезти
"Пролетели, как фанера над Парижем." В Лондоне будет нелётная погода.
Какие много ? Он под чем вообще ?😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡
