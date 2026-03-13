Росеньор о 2:5 с «ПСЖ»: «В ЛЧ много раз команды отыгрывали три мяча. У «Челси» будут хорошие шансы, если мы забьем в 1-м тайме»

Росеньор о 2:5 с «ПСЖ»: у «Челси» будут шансы, если забьем в 1-м тайме.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор оценил шансы команды на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ » (2:5) в первой игре 1/8 финала.

Англичанина спросили, не станет ли теперь АПЛ приоритетом для команды.

«Я не выделяю какой-то турнир как приоритетный. Мы просто хотим выиграть следующий матч.

Я много раз видел, как в Лиге чемпионов команды отыгрывались, уступая в три мяча. С тем количеством моментов, которые мы создали, у нас все еще есть очень хорошие шансы, если мы забьем первый гол в первом тайме во вторник», – заявил Росеньор.