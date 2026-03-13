Росеньор о 2:5 с «ПСЖ»: «В ЛЧ много раз команды отыгрывали три мяча. У «Челси» будут хорошие шансы, если мы забьем в 1-м тайме»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил шансы команды на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ» (2:5) в первой игре 1/8 финала.
Англичанина спросили, не станет ли теперь АПЛ приоритетом для команды.
«Я не выделяю какой-то турнир как приоритетный. Мы просто хотим выиграть следующий матч.
Я много раз видел, как в Лиге чемпионов команды отыгрывались, уступая в три мяча. С тем количеством моментов, которые мы создали, у нас все еще есть очень хорошие шансы, если мы забьем первый гол в первом тайме во вторник», – заявил Росеньор.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Но я абсолютно согласен по поводу пропустить, потому что Челси непробиваемым не является вообще.
Зато можем получить не матч, а голевую феерию при должных раскладах и если Челси рано не пропустит (потому что если пропустят - опустят руки).