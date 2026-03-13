Винисиус назвал Роналду кумиром, репостнув запись о том, что он второй после Криштиану игрок с 10+ очками в 5 подряд сезонах ЛЧ
Винисиус повторил достижение Роналду в ЛЧ.
Винисиус – второй игрок после Криштиану Роналду, набравший 10+ результативных действий в 5 подряд сезонах Лиги чемпионов. Португалец делал это на протяжении восьми сезонов подряд.
Вингер «Реала» репостнул у себя публикацию от 433, посвященную этому достижению. Запись сопровождается изображением Винисиуса и Криштиану Роналду, стоящими напротив друг друга.
«Кумир ❤️» – написал Винисиус.
Изображение: instagram.com/stories/vinijr
Показатели Винисиуса по «гол+пас» в 5 последних сезонах ЛЧ: сезон-2025/26 – 10, сезон-2024/25 – 11, сезон-2023/24 – 11, сезон-2022/23 – 12, сезон-2021/22 – 11.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Винисиуса
В ЛЧ он действительно хорош, спору нет. В двух финалах забивал
но все равно запомнят его не по голам и действиям а как довольно токсичного человека, он сам все испортил, мог бы стать кумиром многих, хотя возможно ему как раз шумиха в округ него и была медиа цель
но все равно запомнят его не по голам и действиям а как довольно токсичного человека, он сам все испортил, мог бы стать кумиром многих, хотя возможно ему как раз шумиха в округ него и была медиа цель
Кто запомнит-то, васяны из России или хуаны из Испании? Он бразилец, ему важно каким его бразильцы запомнят, а они его обезьяной не считают и танцы его их не раздражают. От него только ждут успехов со сборной, наконец
Кто запомнит-то, васяны из России или хуаны из Испании? Он бразилец, ему важно каким его бразильцы запомнят, а они его обезьяной не считают и танцы его их не раздражают. От него только ждут успехов со сборной, наконец
Все-таки на сегодняшний день он больше ассоциируется с РМ, и если он продолжит в том же духе играть, я уверен со временем, лет так уже через 20-30 болельщики будут ему благодарны за результат и будут вспоминать с теплотой. Я убежден что он никакой не токсик, а просто супер не рефлексирующий чел, радуется как ребенок и злится как ребенок
Но мы знаем перед переходом в Реала, кого ты выбрал лучшим в истории.)))
Но мы знаем перед переходом в Реала, кого ты выбрал лучшим в истории.)))
Повзрослел! С возрастом люди - не все - умнеют.
Повзрослел! С возрастом люди - не все - умнеют.
Сейчас ты наоборот сказал, обычно 99% повзрослев выбирают Месси, а в случае с Вини наверное деградация))) а возможно и контракт после которого как все реаловсы выбирают опять же Месси.
Далеко не фанат Винисиуса-человека, но как игрок он один из лучших за последние годы, особенно в ЛЧ, был шанс выиграть ЗМ, но слишком в себя поверил, надо было топить до талого, обошел бы Родри!
Ого! Чет я даже этот момент упустил. От жизнь летит, мама не горюй!
