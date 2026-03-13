Винисиус назвал Роналду кумиром, репостнув запись о том, что он второй после Криштиану игрок с 10+ очками в 5 подряд сезонах ЛЧ

Винисиус повторил достижение Роналду в ЛЧ.

Винисиус – второй игрок после Криштиану Роналду, набравший 10+ результативных действий в 5 подряд сезонах Лиги чемпионов . Португалец делал это на протяжении восьми сезонов подряд.

Вингер «Реала » репостнул у себя публикацию от 433, посвященную этому достижению. Запись сопровождается изображением Винисиуса и Криштиану Роналду , стоящими напротив друг друга.

«Кумир ❤️» – написал Винисиус.

Показатели Винисиуса по «гол+пас» в 5 последних сезонах ЛЧ: сезон-2025/26 – 10, сезон-2024/25 – 11, сезон-2023/24 – 11, сезон-2022/23 – 12, сезон-2021/22 – 11.