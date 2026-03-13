  • Гвардиола о составе против «Реала»: «Плохой выбор, раз проиграли. Выиграли у «Ньюкасла» – значит, хороший. Я все время думаю о том, что лучше для «Ман Сити»
15

Гвардиола о составе против «Реала»: «Плохой выбор, раз проиграли. Выиграли у «Ньюкасла» – значит, хороший. Я все время думаю о том, что лучше для «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола порассуждал о выводах после поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завтра «горожане» в гостях сыграют с «Вест Хэмом» в 30-м туре АПЛ.

О том, что ему нужно сделать, чтобы результат матча против «Реала» не оставил негативных эмоций

«Я не знаю, посмотрим. Завтра вечером у нас важная игра в Премьер-лиге, а затем ответный матч, так что я не знаю. Мы сталкиваемся с такими ситуациями уже много лет».

О том, было ли дело в неправильном выборе состава

«Мы выиграли у «Реала» или же проиграли? Значит, плохой выбор. Мы выиграли или проиграли «Ньюкаслу»? Мы выиграли. Так что выбор был правильным».

О том, можно ли утверждать, что не стоило менять состав

«Нет. Нет. Нет. Я все время думаю о том, какие решения принять, в Кубке английской лиги, в Кубке Англии. Я думаю о том, что лучше для команды», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Ла Лига
премьер-лига Англия
Реал Мадрид
Манчестер Сити
тактика
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Пеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
Ньюкасл
Вест Хэм
психология
Проблема Пепа в том, что он слишком много думает)
Проблема в том что Сити не хотят биться до конца при неблагоприятных условиях матчей.
Когда в основе выходит Савиньо, а сидит Фоден, то это в 99 % случаев будет плохой выбор
Фоден сейчас тоже так себе выбор
Не нахожу игры Сити плохой. Команда контролировала мяч, хорошо двигалась, много атаковала. КПД только нулевым оказался. Такое в футболе случается.
Такого не должно быть
Таких матчей уже 10 наберётся
Как обычно перемудрил с составом/тактикой в ЛЧ.
Всё о Сити думаешь, Хосеп, отдохнуть тебе надо
Хосеп Гвардиола: «Когда всё хорошо, тебя облизывают, целуют, а как только что-то где-то,
те же самые тебя тебя готовы растоптать».
Неправда. Мне выбор состава Пепом на матч против Реала категорически понравился. Это было очень смело )
Не бережёшь ты себя Пеп, о Сити думаешь
Если сыграли в ничью, значит нормально!
Укол в сторону холланда🤔
Родри верит в камбэк «Сити» после 0:3 от «Реала»: «Всегда»
12 марта, 06:59
Гвардиола о поражении от «Реала»: «0:3 лучше, чем 0:4. У «Ман Сити» небольшие шансы теперь, но мы постараемся отыграться»
12 марта, 06:14
Бернарду про 0:3 с «Реалом»: «Сити» поддался эмоциям и потерял контроль после 1-го гола. Сложная ситуация, но выйдем на 2-й матч с мыслью, что у нас есть шанс»
11 марта, 22:56
