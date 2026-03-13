Гвардиола о составе против «Реала»: «Плохой выбор, раз проиграли. Выиграли у «Ньюкасла» – значит, хороший. Я все время думаю о том, что лучше для «Ман Сити»

Гвардиола о составе против «Реала»: плохой выбор, раз проиграли.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола порассуждал о выводах после поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

Завтра «горожане» в гостях сыграют с «Вест Хэмом» в 30-м туре АПЛ .

О том, что ему нужно сделать, чтобы результат матча против «Реала» не оставил негативных эмоций

«Я не знаю, посмотрим. Завтра вечером у нас важная игра в Премьер-лиге, а затем ответный матч, так что я не знаю. Мы сталкиваемся с такими ситуациями уже много лет».

О том, было ли дело в неправильном выборе состава

«Мы выиграли у «Реала» или же проиграли? Значит, плохой выбор. Мы выиграли или проиграли «Ньюкаслу»? Мы выиграли. Так что выбор был правильным».

О том, можно ли утверждать, что не стоило менять состав

«Нет. Нет. Нет. Я все время думаю о том, какие решения принять, в Кубке английской лиги, в Кубке Англии. Я думаю о том, что лучше для команды», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.