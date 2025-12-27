Кэш и Камара не сыграют с «Арсеналом» из-за перебора карточек. Игроки «Виллы» поучаствовали в двух голах в победном матче с «канонирами» в начале декабря
«Астон Вилла» не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с «Арсеналом».
Мэтти Кэш и Бубакар Камара не смогут принять участие в матче с «Арсеналом» в АПЛ, который пройдет 30 декабря. Игроки «Астон Виллы» дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек.
Оба получили свое 5-е предупреждение в сезоне от арбитра Стюарта Эттуэлла в сегодняшнем матче с «Челси» (2:1).
Отметим, что 6 декабря декабря в матче первого круга чемпионата с «Арсеналом» (2:1) Кэш забил первый гол «Виллы», а Камара ассистировал Эмилиано Буэндиа перед победным голом на 95-й минуте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
