Кэш и Камара не сыграют с «Арсеналом» из-за перебора карточек. Игроки «Виллы» поучаствовали в двух голах в победном матче с «канонирами» в начале декабря

«Астон Вилла» не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с «Арсеналом».

Мэтти Кэш и Бубакар Камара не смогут принять участие в матче с «Арсеналом» в АПЛ , который пройдет 30 декабря. Игроки «Астон Виллы » дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек.

Оба получили свое 5-е предупреждение в сезоне от арбитра Стюарта Эттуэлла в сегодняшнем матче с «Челси» (2:1).

Отметим, что 6 декабря декабря в матче первого круга чемпионата с «Арсеналом » (2:1) Кэш забил первый гол «Виллы», а Камара ассистировал Эмилиано Буэндиа перед победным голом на 95-й минуте.