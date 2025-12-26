Матч окончен
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
На Кубке Африки проходят матчи 2-го тура группового этапа.
В пятницу во 2-м туре группового этапа Кубка Африки сборная Египта играет с командой ЮАР, Марокко встретится с Мали.
В субботу Сенегал сыграет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом.
В воскресенье пройдет встреча Кот-д′Ивуара и Камеруна.
2-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
