  • Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью

На Кубке Африки проходят матчи 2-го тура группового этапа.

В пятницу во 2-м туре группового этапа Кубка Африки сборная Египта играет с командой ЮАР, Марокко встретится с Мали. 

В субботу Сенегал сыграет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом. 

В воскресенье пройдет встреча Кот-д′Ивуара и Камеруна. 

Кубок Африки

2-й тур

Группа A

Кубок Африки. 2 тур
26 декабря 20:00, Stade Prince Moulay Abdallah
Марокко
Не начался
Мали

Группа B

Кубок Африки. 2 тур
26 декабря 12:30, Stade de Marrakech
Ангола
Завершен
1 - 1
Зимбабве
Матч окончен
89’
Бонн   Навая
Маэстро
83’
82’
Вади
Желсон Дала   Милсон
80’
Кафумана   Маэстро
80’
Лувумбу
76’
Нзола   Мабулулу
67’
61’
Фабиш
Бени   Лувумбу
59’
Бенсон   Нтека
59’
58’
Мусона   Вади
58’
Антонио   Чирева
49’
Дубе
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Мусона
38’
Лунга
37’
Хадебе   Гэллоуэй
  Желсон Дала
24’
Кафумана
4’
Ангола
Маркеш, То Карнейру, Карму, Жонатан Буату, Мата, Кафумана, Бени, Желсон Дала, Фреди, Бенсон, Нзола
Запасные: Ари Папел, Лувумбу, Неблу, Гашпар, Милсон, Мабулулу, Модешту, Чику Банза, Франсишку, Маэстро, Балбурдия, Доминик, Афонсу, Нуриу Фортуна, Нтека
1тайм
Зимбабве:
Аруби, Лунга, Хадебе, Таквара, Джалай, Накамба, Фабиш, Мусона, Антонио, Дубе, Бонн
Запасные: Мсендами, Чакучичи, Маписа, Масванхисе, Фусир, Чирева, Зиндога, Чипезезе, Гэллоуэй, Мудиму, Падера, Мурвира, Маучи, Вади, Навая
Подробнее
Кубок Африки. 2 тур
26 декабря 15:00, Stade d'Agadir
Египет
Перерыв
1 - 0
0′
ЮАР
Перерыв
Хани
45’
+2’
  Салах
45’
43’
Мудау
43’
Фостер
Хани
30’
20’
Мокуна
Египет
Эль-Шенави, Хамди, Рабиа, Эль-Ханафи, Хани, Аттиа, Фатхи, Зизо, Трезеге, Мармуш, Салах
Запасные: Эль-Фоту, Аль-Шенави, Собхи, Абдельмагид, Ашур, Шехата, Эйд, Абдельмонем, Адель, Сабер, Мохамед, Фатхи, Шубейр, Мохсен, Фейсал
1тайм
ЮАР:
Уильямс, Модиба, Мбокази, Нгезана, Мудау, Мокуна, Ситоле, Мореми, Мбата, Апполлис, Фостер
Запасные: Госс, Кабини, Нкота, Макгопа, Кэмпбелл, Сибиси, Аубас, Мбуле, Смит, Ндамане, Матулуди, Шэйн, Мофокенг, Моквана
Подробнее

Группа C

Кубок Африки. 2 тур
27 декабря 17:30, Al Medina Stadium
Уганда
Не начался
Танзания
Кубок Африки. 2 тур
27 декабря 20:00, Complexe Sportif de Fès
Нигерия
Не начался
Тунис

Группа D

Кубок Африки. 2 тур
27 декабря 12:30, Stade Olympique de Rabat
Бенин
Не начался
Ботсвана

Группа E

Кубок Африки. 2 тур
28 декабря 15:00, Stade Mohammed V
Экв. Гвинея
Не начался
Судан

Группа F

Кубок Африки. 2 тур
28 декабря 12:30, Stade d'Agadir
Габон
Не начался
Мозамбик
Кубок Африки. 2 тур
28 декабря 20:00, Stade de Marrakech
Кот-д`Ивуар
Не начался
Камерун

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
