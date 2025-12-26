Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью

На Кубке Африки проходят матчи 2-го тура группового этапа.

В пятницу во 2-м туре группового этапа Кубка Африки сборная Египта играет с командой ЮАР, Марокко встретится с Мали.

В субботу Сенегал сыграет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом.

В воскресенье пройдет встреча Кот-д′Ивуара и Камеруна.

Кубок Африки

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

