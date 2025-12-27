  • Спортс
  Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»

В Серии А проходят матчи 17-го тура.

27 декабря «Удинезе» примет «Лацио» в матче 17-го тура Серии А, «Пиза» встретится с «Ювентусом».

28 декабря «Милан» проведет игру против «Вероны», «Кремонезе» сыграет с «Наполи», «Аталанта» противостоит «Интеру».

Чемпионат Италии

17-й тур

Серия А Италия. 17 тур
27 декабря 11:30, Эннио Тардини
Парма
Завершен
1 - 0
Фиорентина
Матч окончен
Кейта   Кремаски
90’
+4’
Пеллегрино   Джурич
90’
+4’
90’
+3’
Понграчич
Корви
86’
86’
Комуццо   Куадио
Бернабе   Ордоньес
81’
76’
Паризи   Гозенс
76’
Ндур   Зом
Бенедычак   Ористанио
68’
Ондрейка   Эстевес
68’
63’
Мандрагора   Пикколи
  Соренсен
48’
46’
Вити   Фортини
2тайм
Перерыв
22’
Мандрагора
Чиркати
20’
Парма
Корви, Валери, Валенти, Чиркати, Бричги, Соренсен, Кейта, Бернабе, Ондрейка, Пеллегрино, Бенедычак
Запасные: Кутроне, Гуаита, Дель Прато, Левик, Альмквист, Джурич, Ринальди, Ористанио, Бегич, Тройло, Трабукки, Эрнани, Эстевес, Кремаски, Ордоньес
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Понграчич, Комуццо, Додо, Вити, Паризи, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Кин
Запасные: Зом, Николусси-Кавилья, Пикколи, Ледзерини, Куадио, Фортини, Джеко, Мартинелли, Гозенс, Кошпо, Куаме
Подробнее
Серия А Италия. 17 тур
27 декабря 14:00, виа дель Маре
Лечче
Второй тайм
0 - 2
0′
Комо
71’
Перроне
Мале   Жослен
69’
Штулич   Камарда
69’
66’
  Рамон
56’
Диего Карлос
54’
Бюте
46’
Смолчич   ван дер Бремпт
2тайм
Перерыв
34’
Смолчич
Ди Франческо
23’
Соттиль
22’
20’
  Пас
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Рамадани, Соттиль, Мале, Каба, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Жослен, Plamen Valentinov Penev, Ндаба, Куасси, Сала, Гортер, Niko Kovač, Жан, Хельгасон, Перес Сепульведа, Камарда
1тайм
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Вигорито, Чавлина, Кемпф, Доссена, ван дер Бремпт, Ле Борнье, Серджи Роберто, Черри, Батурина, Какре, Валье, Пош, Кюн
Подробнее
Серия А Италия. 17 тур
27 декабря 14:00, Олимпико ди Торино
Торино
Второй тайм
1 - 2
0′
Кальяри
72’
Маццителли   Кавуоти
68’
Гаэтано   Эспозито
Лазаро   Нкунку
68’
Адамс   Сапата
68’
66’
  Кылычсой
2тайм
Перерыв
45’
  Прати
Влашич
36’
31’
Пизакане
  Влашич
27’
Торино
Палеари, Исмайли, Марипан, Тамез, Влашич, Лазаро, Аслани, Гинейтис, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Исраэль, Абухляль, Анджорин, Казадеи, Нгонж, Нджи, Попа, Сазонов, Дембеле, Нкунку, Бираги, Илкхан, Сапата
1тайм
Кальяри:
Каприле, Луперто, Дзаппа, Дейола, Гаэтано, Идрисси, Маццителли, Прати, Адопо, Палестра, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Оберт, Кавуоти, Рог, Боррелли, Паволетти, Трепи, Ди Пардо, Когони, Эспозито, Радунович, Пинтус
Подробнее
Серия А Италия. 17 тур
27 декабря 17:00, Фриули
Удинезе
Не начался
Лацио
Серия А Италия. 17 тур
28 декабря 11:30, Сан-Сиро
Милан
Не начался
Верона
Серия А Италия. 17 тур
28 декабря 14:00, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Не начался
Наполи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Никита Надёжин
Спортс
