Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»

В Серии А проходят матчи 17-го тура.
27 декабря «Удинезе» примет «Лацио» в матче 17-го тура Серии А, «Пиза» встретится с «Ювентусом».
28 декабря «Милан» проведет игру против «Вероны», «Кремонезе» сыграет с «Наполи», «Аталанта» противостоит «Интеру».
Чемпионат Италии
17-й тур
Парма
Корви, Валери, Валенти, Чиркати, Бричги, Соренсен, Кейта, Бернабе, Ондрейка, Пеллегрино, Бенедычак
Запасные: Кутроне, Гуаита, Дель Прато, Левик, Альмквист, Джурич, Ринальди, Ористанио, Бегич, Тройло, Трабукки, Эрнани, Эстевес, Кремаски, Ордоньес
Фиорентина:
Де Хеа, Понграчич, Комуццо, Додо, Вити, Паризи, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Кин
Запасные: Зом, Николусси-Кавилья, Пикколи, Ледзерини, Куадио, Фортини, Джеко, Мартинелли, Гозенс, Кошпо, Куаме
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Рамадани, Соттиль, Мале, Каба, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Жослен, Plamen Valentinov Penev, Ндаба, Куасси, Сала, Гортер, Niko Kovač, Жан, Хельгасон, Перес Сепульведа, Камарда
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Вигорито, Чавлина, Кемпф, Доссена, ван дер Бремпт, Ле Борнье, Серджи Роберто, Черри, Батурина, Какре, Валье, Пош, Кюн
Торино
Палеари, Исмайли, Марипан, Тамез, Влашич, Лазаро, Аслани, Гинейтис, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Исраэль, Абухляль, Анджорин, Казадеи, Нгонж, Нджи, Попа, Сазонов, Дембеле, Нкунку, Бираги, Илкхан, Сапата
Кальяри:
Каприле, Луперто, Дзаппа, Дейола, Гаэтано, Идрисси, Маццителли, Прати, Адопо, Палестра, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Оберт, Кавуоти, Рог, Боррелли, Паволетти, Трепи, Ди Пардо, Когони, Эспозито, Радунович, Пинтус
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
