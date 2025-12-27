«Челси» потерял 13 очков в матчах, где вел в счете – больше всех в АПЛ. За весь прошлый сезон было 15 баллов
«Челси» больше всех в АПЛ теряет очки в матчах, где ведет в счете.
Ни одна команда в этом сезоне АПЛ не потеряла больше очков в матчах, в которых вела в счете, чем «Челси».
Лондонцы лишились 13 очков в таких играх. Примечательно, что за весь прошлый сезон они потеряли 15 очков в подобных встречах.
Сегодня команда Энцо Марески на своем поле проиграла «Астон Вилле» (1:2), ведя в счете к 63-й минуте.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16684 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости