  • «Челси» потерял 13 очков в матчах, где вел в счете – больше всех в АПЛ. За весь прошлый сезон было 15 баллов
20

«Челси» потерял 13 очков в матчах, где вел в счете – больше всех в АПЛ. За весь прошлый сезон было 15 баллов

«Челси» больше всех в АПЛ теряет очки в матчах, где ведет в счете.

Ни одна команда в этом сезоне АПЛ не потеряла больше очков в матчах, в которых вела в счете, чем «Челси».

Лондонцы лишились 13 очков в таких играх. Примечательно, что за весь прошлый сезон они потеряли 15 очков в подобных встречах. 

Сегодня команда Энцо Марески на своем поле проиграла «Астон Вилле» (1:2), ведя в счете к 63-й минуте. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
