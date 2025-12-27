5

«Пиза» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Пиза» и «Ювентус» сыграют в матче Серии А.

«Пиза» примет «Ювентус» в матче 17-го тура Серии А.

Игра пройдет на стадионе «Арена Гарибальди».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14226 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
