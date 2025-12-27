«Пиза» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
«Пиза» и «Ювентус» сыграют в матче Серии А.
«Пиза» примет «Ювентус» в матче 17-го тура Серии А.
Игра пройдет на стадионе «Арена Гарибальди».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Серия А Италия. 17 тур
27 декабря 19:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
