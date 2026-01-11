  • Спортс
19

Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»

В Бундеслиге проходят матчи 16-го тура.

9 января «Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (3:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.

10 января «Байер» был разгромлен «Штутгартом» (1:4), две субботние игры – «Санкт-Паули» против «Лейпцига» и «Вердера» против «Хоффенхайма» – перенесены из-за снежных заносов и обледенения на стадионах.

11 января «Бавария» проводит матч против «Вольфсбурга».

Чемпионат Германии

16-й тур

Бундеслига Германия. 16 тур
11 января 14:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
4 - 0
Аугсбург
Матч окончен
Скалли   Рейна
85’
85’
Клод-Морис   Грегорич
Табакович   Матино
73’
Зандер   Такаи
72’
Нойхаус   Кастроп
72’
69’
Кемюр   Якич
Онора   Мохья
62’
62’
Педерсен   Вольф
62’
Каде   Гарби
  Табакович
61’
54’
Массенго
46’
Ридер   Эссенде
2тайм
Перерыв
  Табакович
36’
  Дикс
20’
  Скалли
8’
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Нойхаус, Онора, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Кастроп, Такаи, Рейна, Ульрих, Мохья, Штегер, Ранос, Матино, Омлин
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Педерсен, Массенго, Кемюр, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Лабрович, Гарби, Якич, Саад, Грегорич, Вольф, Майер, Эссенде
Подробнее
Бундеслига Германия. 16 тур
11 января 16:30, Альянц Арена
Бавария
Первый тайм
2 - 1
0′
Вольфсбург
  Диас
30’
13’
  Пейчинович
  Фишер
5’
Бавария
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Бишоф, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Киала, Дайбер, Гнабри, Урбиг, Геррейру, Ито, Чавес, Майк, Горетцка
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Фишер, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Арнольд, Сванберг, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович
Запасные: Перван, Вавро, Паредес, Бюргер, Центер, Хенсель, Винисиус, Дагим, Герхардт
Подробнее
Бундеслига Германия. 16 тур
10 января 14:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
2 - 1
Гамбург
Матч окончен
90’
+12’
Рессинг-Лелесиит
Остерхаге
90’
+7’
Манзамби   Хефлер
90’
+4’
90’
+2’
Локонга   Кенигсдорффер
87’
Польцин
  Матанович
83’
Треу   Бесте
79’
79’
Джатта   Гочолейшвили
79’
Фабиу Виейра   Рамуш
78’
Даунс   Рессинг-Лелесиит
77’
Хойер
Грифо   Остерхаге
65’
Хелер   Матанович
65’
63’
Вушкович
57’
Домпе   Торунарига
  Грифо
53’
51’
Эльфадли
48’
  Вушкович
Линхарт   Юнг
46’
2тайм
Перерыв
Линхарт
43’
Треу
39’
4’
Эльфадли
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Треу, Хелер
Запасные: Хефлер, Адаму, Бесте, Макенго, Юнг, Остерхаге, Ф. Мюллер, Матанович, Шерхант
1тайм
Гамбург:
Хойер, Вушкович, Эльфадли, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Локонга, Джатта, Домпе, Фабиу Виейра, Даунс
Запасные: Херман, Рамуш, Гочолейшвили, Микельбрансис, Торунарига, Кенигсдорффер, Рессинг-Лелесиит, Фераи, Мегед
Подробнее
Бундеслига Германия. 16 тур
10 января 14:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
2 - 2
Майнц
Матч окончен
  Любичич
86’
85’
Титц   Мэлоуни
78’
Холлербах   Зиб
78’
Амири   Небель
Диогу Лейте   Любичич
78’
  Чжон Ву Ен
77’
Берк   Чжон Ву Ен
70’
Хаберер   Триммель
70’
69’
  Холлербах
Бурджу   Ансах
65’
Кемляйн   Шефер
65’
Дуки
57’
2тайм
Перерыв
30’
  Амири
Диогу Лейте
19’
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Бурджу, Берк, Кен, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Любичич, Крал, Ансах, Нсоки, Юранович, Рааб, Шефер, Триммель, Чжон Ву Ен
1тайм
Майнц:
Бац, Белль, да Кошта, Кор, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, Видмер, Титц, Холлербах
Запасные: Мэлоуни, Бевинг, Кавасаки, Норден, Вайпер, Рисс, Небель, Зиб, Потульски
Подробнее
Бундеслига Германия. 16 тур
10 января 14:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
2 - 2
Кельн
Матч окончен
90’
+2’
Ахе   Ньянг
Конте   Кауфманн
83’
Траоре   Буш
78’
Пирингер   Шиммер
78’
75’
Кастро-Монтес   Лунн Хансен
75’
Тильманн   Бюльтер
62’
Шентен   Майна
Шеппнер   Бек
60’
Ибрагимович   Хонзак
60’
Ференбах
52’
48’
  Эль Мала
46’
Хусейнбашич   Эль Мала
2тайм
Перерыв
Ибрагимович
44’
  Нихьюс
26’
21’
Мартель
18’
  Мартель
  Пирингер
15’
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Зирслебен, Майнка, Траоре, Ибрагимович, Конте, Дорш, Нихьюс, Шеппнер, Пирингер
Запасные: Кауфманн, Гимбер, Кербер, Вагнер, Шиммер, Феллер, Буш, Бек, Хонзак
1тайм
Кельн:
Швэбе, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Кастро-Монтес, Хусейнбашич, Краус, Тильманн, Каминьски, Ахе, Шентен
Запасные: Цилер, Озкаджар, Йоуханнессон, Майна, Эль Мала, Бюльтер, Кеббинг, Лунн Хансен, Ньянг
Подробнее
Бундеслига Германия. 16 тур
10 января 17:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 4
Штутгарт
Матч окончен
88’
Ундав   Демирович
88’
Нарти   Андрес
Гримальдо   Васкес
82’
Алеиш Гарсия
80’
79’
Левелинг   Аревало
79’
Вагноман   Ассиньон
Гримальдо
78’
77’
Ельч
72’
Фюрих   Ельч
Баде
70’
Фернандес   Хофманн
66’
Терье   Сарко
66’
  Гримальдо
66’
Белосьян   Баде
46’
Телла   Поку
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Ундав
45’
  Левелинг
Флеккен
38’
38’
Левелинг
29’
  Миттельштедт
7’
  Левелинг
Байер
Флеккен, Белосьян, Куанса, Андрих, Телла, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Терье
Запасные: Васкес, Хофманн, Калбрет, Поку, Ломб, Баде, Сарко, Бласвих
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Нарти, Левелинг, Ундав
Запасные: Стергиу, Аревало, Буанани, Штенцель, Ассиньон, Ельч, Андрес, Демирович, Бредлов
Подробнее
Бундеслига Германия. 16 тур
9 января 19:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
3 - 3
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+5’
  Чуквуэмека
  Дауд
90’
+2’
87’
Брандт   Чуквуэмека
87’
Джан
Теате   Коллинз
83’
Калимуэндо
82’
Кнауфф   Гетце
77’
Хейлунд   Дауд
77’
76’
Зюле   Джан
75’
Байер   Адейеми
  Эбнуталиб
71’
68’
  Нмеча
Браун
67’
66’
Гирасси   Фабиу Силва
Узун   Калимуэндо
63’
2тайм
Перерыв
Теате
43’
41’
Зюле
29’
Антон
  Узун
22’
10’
  Байер
Айнтрахт Ф
Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Узун, Кнауфф, Браун, Ларссон, Хейлунд, Доан, Эбнуталиб
Запасные: Цеттерер, Коллинз, Аменда, Косуги, Калимуэндо, Бута, Гетце, Дауд, Амаимуни-Эшгуяб
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Мане, Джан, Фабиу Силва, Ян Коуто, Озджан, Адейеми, Чуквуэмека, Каба
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

