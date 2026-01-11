Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»

В Бундеслиге проходят матчи 16-го тура.

9 января «Айнтрахт » сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (3:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.

10 января «Байер » был разгромлен «Штутгартом » (1:4), две субботние игры – «Санкт-Паули» против «Лейпцига » и «Вердера» против «Хоффенхайма» – перенесены из-за снежных заносов и обледенения на стадионах.

11 января «Бавария » проводит матч против «Вольфсбурга».

Чемпионат Германии

16-й тур

Бундеслига Германия. 16 тур 10 января 14:30, Фойт-Арена Хайденхайм Завершен 2 - 2 Кельн Матч окончен 90’ +2’ Ахе Ньянг Конте Кауфманн 83’ Траоре Буш 78’ Пирингер Шиммер 78’ 75’ Кастро-Монтес Лунн Хансен 75’ Тильманн Бюльтер 62’ Шентен Майна Шеппнер Бек 60’ Ибрагимович Хонзак 60’ Ференбах 52’ 48’ Эль Мала

46’ Хусейнбашич Эль Мала 2 тайм Перерыв Ибрагимович 44’ Нихьюс

26’ 21’ Мартель 18’ Мартель

Пирингер

15’ Хайденхайм Рамай, Ференбах, Зирслебен, Майнка, Траоре, Ибрагимович, Конте, Дорш, Нихьюс, Шеппнер, Пирингер Запасные: Кауфманн, Гимбер, Кербер, Вагнер, Шиммер, Феллер, Буш, Бек, Хонзак 1 тайм Кельн: Швэбе, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Кастро-Монтес, Хусейнбашич, Краус, Тильманн, Каминьски, Ахе, Шентен Запасные: Цилер, Озкаджар, Йоуханнессон, Майна, Эль Мала, Бюльтер, Кеббинг, Лунн Хансен, Ньянг

Бундеслига Германия. 16 тур 10 января 17:30, Бай-Арена Байер Завершен 1 - 4 Штутгарт Матч окончен 88’ Ундав Демирович 88’ Нарти Андрес Гримальдо Васкес 82’ Алеиш Гарсия 80’ 79’ Левелинг Аревало 79’ Вагноман Ассиньон Гримальдо 78’ 77’ Ельч 72’ Фюрих Ельч Баде 70’ Фернандес Хофманн 66’ Терье Сарко 66’ Гримальдо

66’ Белосьян Баде 46’ Телла Поку 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Ундав

45’ Левелинг

Флеккен 38’ 38’ Левелинг 29’ Миттельштедт

7’ Левелинг

Байер Флеккен, Белосьян, Куанса, Андрих, Телла, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Терье Запасные: Васкес, Хофманн, Калбрет, Поку, Ломб, Баде, Сарко, Бласвих 1 тайм Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Нарти, Левелинг, Ундав Запасные: Стергиу, Аревало, Буанани, Штенцель, Ассиньон, Ельч, Андрес, Демирович, Бредлов

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

