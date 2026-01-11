Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»

В Бундеслиге проходят матчи 16-го тура.
9 января «
Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (3:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.
10 января «
Байер» был разгромлен « Штутгартом» (1:4), две субботние игры – «Санкт-Паули» против « Лейпцига» и «Вердера» против «Хоффенхайма» – перенесены из-за снежных заносов и обледенения на стадионах.
11 января «
Бавария» проводит матч против «Вольфсбурга». Чемпионат Германии 16-й тур Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Нойхаус, Онора, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Кастроп, Такаи, Рейна, Ульрих, Мохья, Штегер, Ранос, Матино, Омлин
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Педерсен, Массенго, Кемюр, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Лабрович, Гарби, Якич, Саад, Грегорич, Вольф, Майер, Эссенде
Бавария
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Бишоф, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Киала, Дайбер, Гнабри, Урбиг, Геррейру, Ито, Чавес, Майк, Горетцка
Вольфсбург:
Грабара, Фишер, Кульеракис, Йенц, Кумбеди, Арнольд, Сванберг, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович
Запасные: Перван, Вавро, Паредес, Бюргер, Центер, Хенсель, Винисиус, Дагим, Герхардт
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Треу, Хелер
Запасные: Хефлер, Адаму, Бесте, Макенго, Юнг, Остерхаге, Ф. Мюллер, Матанович, Шерхант
Гамбург:
Хойер, Вушкович, Эльфадли, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Локонга, Джатта, Домпе, Фабиу Виейра, Даунс
Запасные: Херман, Рамуш, Гочолейшвили, Микельбрансис, Торунарига, Кенигсдорффер, Рессинг-Лелесиит, Фераи, Мегед
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Бурджу, Берк, Кен, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Любичич, Крал, Ансах, Нсоки, Юранович, Рааб, Шефер, Триммель, Чжон Ву Ен
Майнц:
Бац, Белль, да Кошта, Кор, Ферачниг, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, Видмер, Титц, Холлербах
Запасные: Мэлоуни, Бевинг, Кавасаки, Норден, Вайпер, Рисс, Небель, Зиб, Потульски
Кастро-Монтес Лунн Хансен Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Зирслебен, Майнка, Траоре, Ибрагимович, Конте, Дорш, Нихьюс, Шеппнер, Пирингер
Запасные: Кауфманн, Гимбер, Кербер, Вагнер, Шиммер, Феллер, Буш, Бек, Хонзак
Кельн:
Швэбе, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Кастро-Монтес, Хусейнбашич, Краус, Тильманн, Каминьски, Ахе, Шентен
Запасные: Цилер, Озкаджар, Йоуханнессон, Майна, Эль Мала, Бюльтер, Кеббинг, Лунн Хансен, Ньянг
Байер
Флеккен, Белосьян, Куанса, Андрих, Телла, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Терье
Запасные: Васкес, Хофманн, Калбрет, Поку, Ломб, Баде, Сарко, Бласвих
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Нарти, Левелинг, Ундав
Запасные: Стергиу, Аревало, Буанани, Штенцель, Ассиньон, Ельч, Андрес, Демирович, Бредлов
Айнтрахт Ф
Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Узун, Кнауфф, Браун, Ларссон, Хейлунд, Доан, Эбнуталиб
Запасные: Цеттерер, Коллинз, Аменда, Косуги, Калимуэндо, Бута, Гетце, Дауд, Амаимуни-Эшгуяб
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Мане, Джан, Фабиу Силва, Ян Коуто, Озджан, Адейеми, Чуквуэмека, Каба
