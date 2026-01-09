Царукян отправится на сборы с «Ахматом». «Пари НН» может передать грозненцам права на хавбека, сыгравшего 4 матча в РПЛ в этом сезоне
Хавбек «Пари НН» Царукян отправится на сборы с «Ахматом».
Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян проведет первый сбор с «Ахматом».
«Футбольные клубы «Пари НН» и «Ахмат» достигли договоренности о том, что полузащитник Валерий Царукян проведет первый зимний сбор в составе грозненской команды. Это решение также принято в соответствии с пожеланиями самого игрока.
Царукян будет находиться в расположении «Ахмата» до 19 января. В случае достижения договоренности между клубами о переходе прав на игрока «Пари НН» проинформирует об этом дополнительно», – говорится в сообщении «Пари НН».
В текущем сезоне Царукян провел 4 матча за нижегородцев в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
