«Ман Сити» потерял очки уже в трех матчах подряд, последним подопечных Гвардиолы ограбил «Брайтон» – ничья 1:1 в 21-м туре АПЛ.

Единственный гол «горожан» в противостоянии забил Эрлинг Холанд с пенальти. Пока арбитр принимал окончательное решение по одиннадцатиметровому, а норвежец готовился к удару с точки, Бернарду Силва подработал охранником.

Португальцу пришлось оберегать не только двухметрового норвежца, но и саму одиннадцатиметровую отметку. Активнее всех к точке пытался подобраться Жан-Поль ван Хекке.

Бернарду со своей задачей справился, Холанд без лишних нервов реализовал пенальти. Ван Хекке Эрлинга все же настиг –каждая встреча игроков заканчивается стычкой, в этот раз парни показали что-то из ММА.

У «Сити» после ничьей с «Брайтоном» – 43 очка. Если «Арсенал» в 21-м туре обыграет «Ливерпуль», отставание «горожан» от первого места в турнирной таблице увеличится до восьми баллов.