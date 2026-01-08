Уже на 22-й минуте матча с «Фулхэмом» «Челси» остался в меньшинстве: Марк Кукурелья схватил прямую красную за фол на Харри Уилсоне. Вместе с удалением «синие» могли получить и пенальти.

Такой сценарий предвидел Мало Гюсто. Пока футболисты обеих команд обсуждали эпизод с арбитром, защитник с особым рвением топтался по одиннадцатиметровой отметке. Усилия француза оказались напрасными, VAR не увидел повода для назначения пенальти, эпизод с нарушением произошел до линии штрафной.

В параллельном матче игроки «Брайтона» пытались добраться до одиннадцатиметровой отметки, пока арбитр принимал решение по пенальти в пользу «Ман Сити». Точку вместе с пенальтистом Эрлингом Холандом отчаянно защищал Бернарду Силва .

А «Челси» после удаления Кукурельи еще больше оторвался в топе клубов по красным в текущем сезоне АПЛ.

Росеньор наведет порядок?