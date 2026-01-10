202

Кубок Африки. 1/4 финала. Египет победил Кот-д’Ивуар, Алжир уступил Нигерии

В Кубке Африки прошли матчи 1/4 финала.

9 января Сенегал обыграл Мали (1:0) в четвертьфинала Кубка Африки, Камерун уступил Марокко (0:2).

10 января Алжир потерпел поражение от Нигерии (0:2), Египет одолел Кот-д′Ивуар (3:2).

Кубок Африки

1/4 финала

Кубок Африки. 1/4 финала
10 января 16:00, Stade de Marrakech
Алжир
Завершен
0 - 2
Нигерия
Матч окончен
90’
+9’
Саймон
90’
+5’
Осейи-Сэмюэл   Огбу
86’
Лукман   Деле-Баширу
86’
Адамс   Авазьем
85’
Нвабили
Будауи   Абделли
81’
Амура   Беркан
81’
Будауи
75’
69’
Оньека   Саймон
69’
Ндиди   Нвадике
Хадж-Мусса
68’
67’
Ндиди
Аит-Нури
62’
Маза   Булебина
61’
Марез   Хадж-Мусса
60’
Зерруки   Бунеджа
60’
57’
  Адамс
47’
  Осимхен
2тайм
Перерыв
Амура
28’
Зерруки
15’
Алжир
Зидан, Аит-Нури, Бенсебайни, Манди, Бельгали, Зерруки, Будауи, Шаиби, Маза, Марез, Амура
Запасные: Бакрар, Бенбут, Белаид, Атталь, Зорган, Кеббаль, Абделли, Бунеджа, Хадж-Мусса, Беркан, Мандреа, Булебина, Дорваль
1тайм
Нигерия:
Нвабили, Оньемаечи, Басси, Аджайи, Осейи-Сэмюэл, Ивоби, Ндиди, Оньека, Лукман, Адамс, Осимхен
Запасные: Деле-Баширу, Усман, Саймон, Онуачу, Огбу, Авазьем, Акинсанмиро, Нади, Чуквуэзе, Обасогие, Сануси, Нвадике, Эджуке, Узохо, Лавал
Подробнее
Кубок Африки. 1/4 финала
10 января 19:00, Stade d'Agadir
Египет
Завершен
3 - 2
Кот-д`Ивуар
Матч окончен
Эль-Шенави
90’
+4’
Мармуш   Мохамед
90’
+2’
89’
Инао Улай   Фофана
89’
Диоманде   Туре
80’
Гессан   Байо
Ашур   Трезеге
78’
73’
  Г. Дуэ
70’
Кессиэ   Крассо
Абдельмагид
69’
  Салах
52’
2тайм
Перерыв
40’
  Эль-Фоту
  Рабиа
32’
  Мармуш
4’
Египет
Эль-Шенави, Рабиа, Абдельмагид, Эль-Ханафи, Ашур, Эль-Фоту, Фатхи, Аттиа, Хани, Мармуш, Салах
Запасные: Эйд, Шехата, Аль-Шенави, Исмаил, Адель, Сабер, Фатхи, Фейсал, Шубейр, Абдельмонем, Зизо, Собхи, Трезеге, Мохсен, Мохамед
1тайм
Кот-д`Ивуар:
Фофана, Конан, Ндика, Коссуну, Г. Дуэ, Инао Улай, Сангаре, Кессиэ, Диоманде, Гессан, Диалло
Запасные: Заа, Диаките, Фофана, Байо, Туре, Диоманде, Зоури, Боли, Агбаду, Коне, Лафон, Сери, Гбамен, Крассо, Опери
Подробнее
Кубок Африки. 1/4 финала
9 января 16:00, Стад де Танжер
Мали
Завершен
0 - 1
Сенегал
Матч окончен
90’
+3’
Кулибали
Траоре
90’
83’
Мбайе
Кулибали   Думбия
82’
Сангаре   Думбия
82’
Синайоко   Туре
82’
75’
Ндиай   Мбайе
75’
Диалло   Ндиайе
Дьенг   Диаките
69’
62’
Гуйе   Камара
62’
Диарра   Сисс
61’
Диалло
56’
Диарра
Айдара   Доржелес
55’
2тайм
Перерыв
Биссума
45’
+3’
29’
Гуйе
27’
  Ндиай
Биссума
23’
Мали
Диарра, Гассама, Камара, Диаби, Траоре, Дьенг, Биссума, Айдара, Сангаре, Кулибали, Синайоко
Запасные: Думбия, Камара, Сиссоко, Диаките, Доржелес, Данте, Фофана, Думбия, Туре, Диавара, Самасса, Ниакате, Дукуре, Камара, Думбия
1тайм
Сенегал:
Менди, Диуф, Ниакате, Кулибали, Диатта, Гуйе, Гуйе, Диарра, Мане, Диалло, Ндиай
Запасные: Менди, Сек, Ндиайе, Диав, Сарр, Сисс, Камара, Сарр, Джексон, Сарр, Диуф, Якобс, Диа, Сабали, Мбайе
Подробнее
Кубок Африки. 1/4 финала
9 января 19:00, Stade Prince Moulay Abdallah
Камерун
Завершен
0 - 2
Марокко
Матч окончен
90’
Браим Диас   Игаман
87’
Раими
86’
Эззальзули   Раими
86’
Сайбари   Таргаллин
Намасо   Магри
77’
Балеба   Онана
77’
Кофан   Этта-Эйонг
77’
74’
  Сайбари
68’
Эль-Ханнус   Амрабат
67’
Эль-Кааби   Эн-Несири
Дина-Эбимбе   Нкуду
58’
50’
Эль-Ханнус
2тайм
Перерыв
Пагу
45’
+6’
Толо
39’
26’
  Браим Диас
Тчамадью   Дина-Эбимбе
24’
Авом
9’
Камерун
Эпасси, Толо, Котто, Малон, Намасо, Мбемо, Нагида, Балеба, Авом, Тчамадью, Кофан
Запасные: Ньямси, Бойомо, Камдем, Нкуду, Бассогог, Омоссола, Онана, Кеман, Магри, Нджох, Йонгва, Этта-Эйонг, Нгапандуаннбу, Ву, Дина-Эбимбе
1тайм
Марокко:
Буну, Мазрауи, Мазина, Агерд, Хакими, Эль-Энауи, Эззальзули, Сайбари, Эль-Ханнус, Браим Диас, Эль-Кааби
Запасные: Беламмари, Бен-Сегир, Ахомаш, Мохамеди, Шиби, Салах-Эддин, Аит Будлаль, Игаман, Раими, Тальби, Амрабат, Аль-Харрар, Эль-Ямик, Таргаллин, Эн-Несири
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

Таблицы Кубка Африки

