Кубок Африки. 1/4 финала. Египет победил Кот-д’Ивуар, Алжир уступил Нигерии

В Кубке Африки прошли матчи 1/4 финала.
9 января Сенегал обыграл Мали (1:0) в четвертьфинала Кубка Африки, Камерун уступил Марокко (0:2).
10 января Алжир потерпел поражение от Нигерии (0:2), Египет одолел Кот-д′Ивуар (3:2).
Кубок Африки
1/4 финала
Алжир
Зидан, Аит-Нури, Бенсебайни, Манди, Бельгали, Зерруки, Будауи, Шаиби, Маза, Марез, Амура
Запасные: Бакрар, Бенбут, Белаид, Атталь, Зорган, Кеббаль, Абделли, Бунеджа, Хадж-Мусса, Беркан, Мандреа, Булебина, Дорваль
Нигерия:
Нвабили, Оньемаечи, Басси, Аджайи, Осейи-Сэмюэл, Ивоби, Ндиди, Оньека, Лукман, Адамс, Осимхен
Запасные: Деле-Баширу, Усман, Саймон, Онуачу, Огбу, Авазьем, Акинсанмиро, Нади, Чуквуэзе, Обасогие, Сануси, Нвадике, Эджуке, Узохо, Лавал
Египет
Эль-Шенави, Рабиа, Абдельмагид, Эль-Ханафи, Ашур, Эль-Фоту, Фатхи, Аттиа, Хани, Мармуш, Салах
Запасные: Эйд, Шехата, Аль-Шенави, Исмаил, Адель, Сабер, Фатхи, Фейсал, Шубейр, Абдельмонем, Зизо, Собхи, Трезеге, Мохсен, Мохамед
Кот-д`Ивуар:
Фофана, Конан, Ндика, Коссуну, Г. Дуэ, Инао Улай, Сангаре, Кессиэ, Диоманде, Гессан, Диалло
Запасные: Заа, Диаките, Фофана, Байо, Туре, Диоманде, Зоури, Боли, Агбаду, Коне, Лафон, Сери, Гбамен, Крассо, Опери
Мали
Диарра, Гассама, Камара, Диаби, Траоре, Дьенг, Биссума, Айдара, Сангаре, Кулибали, Синайоко
Запасные: Думбия, Камара, Сиссоко, Диаките, Доржелес, Данте, Фофана, Думбия, Туре, Диавара, Самасса, Ниакате, Дукуре, Камара, Думбия
Сенегал:
Менди, Диуф, Ниакате, Кулибали, Диатта, Гуйе, Гуйе, Диарра, Мане, Диалло, Ндиай
Запасные: Менди, Сек, Ндиайе, Диав, Сарр, Сисс, Камара, Сарр, Джексон, Сарр, Диуф, Якобс, Диа, Сабали, Мбайе
Камерун
Эпасси, Толо, Котто, Малон, Намасо, Мбемо, Нагида, Балеба, Авом, Тчамадью, Кофан
Запасные: Ньямси, Бойомо, Камдем, Нкуду, Бассогог, Омоссола, Онана, Кеман, Магри, Нджох, Йонгва, Этта-Эйонг, Нгапандуаннбу, Ву, Дина-Эбимбе
Марокко:
Буну, Мазрауи, Мазина, Агерд, Хакими, Эль-Энауи, Эззальзули, Сайбари, Эль-Ханнус, Браим Диас, Эль-Кааби
Запасные: Беламмари, Бен-Сегир, Ахомаш, Мохамеди, Шиби, Салах-Эддин, Аит Будлаль, Игаман, Раими, Тальби, Амрабат, Аль-Харрар, Эль-Ямик, Таргаллин, Эн-Несири
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Кубка Африки
Таблицы Кубка Африки