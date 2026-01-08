1 мин.

Состав лучших игроков «Арсенала» и «Ливерпуля» по средней оценке за матч. Салиба не нашлось места

Главным матчем 21 тура АПЛ станет встреча «Арсенала» и «Ливерпуля» в Лондоне. «Канониры» в случае победы над действующим чемпионом страны увеличат отрыв от второго места, которое занимает «Сити», до восьми очков. 

Предыдущая встреча команд, в третьем туре АПЛ, закончилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Доминик Собослаи, ставший автором единственного гола в том противостоянии, говорил, что перед грядущим матчем не стоит списывать «Ливерпуль» со счетов – ведь это «Арсенал» сыграет с чемпионом, а не наоборот.

Статистический портал WhoScored собрал комбинированный состав из игроков соперников, опираясь на средним балл футболистов в матчах текущего сезона Премьер-лиги.

Предсказуемо численное преимущество за «канонирами»: Давид Райя, Габриэл Магальяэс, Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Букайо Сака и Леандро Троссард. Мерсисайдцев представляют четверо – Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи и Юго Экитике. 

Болельщиков, конечно, удивило отсутствие в команде Вильяма Салиба.

А как вам составчик? 

