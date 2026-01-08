🎥 VAR опять удивил фанатов АПЛ. Уокер наступил на лежачего Доргу и остался безнаказанным
Бруну Фернандеш в матче 21-го тура АПЛ против «Бернли» не дал Аннибалю Межбри спровоцировать Мануэля Угарте на конфликт. А вот за Патриком Доргу капитан все же недосмотрел.
Молодой игрок «Ман Юнайтед» пострадал от опытного Кайла Уокера: защитник «Бернли» наступил на лежачего Доргу, который с непониманием посмотрел на соперника. Кайл тут же предложил Патрику руку, конфликта на поле не произошло.
VAR и главный арбитр встречи на эпизод не обратили внимания, что не оценили поклонники английского футбола.
Несколько комментариев от болельщиков:
💭 «Если бы Патрик поступил, как все мы, и начал бы кататься по полю, Уокер бы не ушел без карточки. Сам Уокер бы точно начал страдать».
💭 «Я уверен, что Уокер наступил на него специально. В этой лиге вообще есть адекватные судьи?»
💭 «Иногда все забывают, что в Премьер-лиге существует VAR».
Встреча закончилась ничьей 2:2, Уокер и Доргу отыграли по 90 минут, у Патрика – ассист на один из двух голов Шешко.
Ваши мысли по эпизоду?