  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Академия Зобнина досрочно завершила сборы в Краснодарском крае из-за массового отравления
14

Академия Зобнина досрочно завершила сборы в Краснодарском крае из-за массового отравления

Академия Зобнина досрочно завершила сборы в Сочи из-за отравления.

Тренеры и игроки футбольной академии хавбека «Спартака» Романа Зобнина досрочно завершили сборы в Сочи из-за массового отравления в гостиничном комплексе поселка Лоо.

Ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и игроки его футбольной академии отравились на сборах в Краснодарском крае. Помимо игроков академии Зобнина, там находились дети, приехавшие на турнир по регби.

Позднее СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю провел эпидрасследование в местах размещения и питания детей. Сообщалось, что были установлены единичные случаи заболевания детей, предположительно, острым гастроэнтеритом. Информация о массовом заболевании в гостинице не подтвердилась.

Сегодня стало известно, что тренерский штаб во главе с Зобниным принял решение досрочно завершить сборы и покинуть Сочи.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4563 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Зобнин
logoЗдоровье
еда
детский футбол
происшествия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У отравившихся Зобнина, игроков академии хавбека «Спартака» и регбистов предполагают острый гастроэнтерит. Роспотребнадзор проводит проверку, массовое заражение исключено
7 января, 17:57
Зобнин, его сын и игроки академии хавбека «Спартака» отравились на сборах в Краснодарском крае. СК открыл уголовное дело
7 января, 16:53
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
4 минуты назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
14 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
20 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
24 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
41 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
53 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
48 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
48 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
54 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
3 минуты назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
13 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
17 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
24 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
28 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
48 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
48 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06