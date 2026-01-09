Академия Зобнина досрочно завершила сборы в Краснодарском крае из-за массового отравления

Академия Зобнина досрочно завершила сборы в Сочи из-за отравления.

Тренеры и игроки футбольной академии хавбека «Спартака» Романа Зобнина досрочно завершили сборы в Сочи из-за массового отравления в гостиничном комплексе поселка Лоо.

Ранее стало известно , что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и игроки его футбольной академии отравились на сборах в Краснодарском крае. Помимо игроков академии Зобнина, там находились дети, приехавшие на турнир по регби.

Позднее СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю провел эпидрасследование в местах размещения и питания детей. Сообщалось, что были установлены единичные случаи заболевания детей, предположительно, острым гастроэнтеритом. Информация о массовом заболевании в гостинице не подтвердилась.

Сегодня стало известно, что тренерский штаб во главе с Зобниным принял решение досрочно завершить сборы и покинуть Сочи.