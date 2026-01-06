Мареска об отставке: «Ухожу с чувством внутреннего спокойствия, зная, что «Челси» находится там, где заслуживает быть»
Энцо Мареска прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Челси».
1 января лондонцы отправили итальянского специалиста в отставку.
«Мой путь в «Челси» начался с предварительных раундов Лиги конференций. Я ухожу с чувством внутреннего спокойствия, зная, что такой престижный клуб, как «Челси», находится там, где он заслуживает быть.
Хочу поблагодарить всех болельщиков «Челси» за их поддержку в течение последних 18 месяцев. Поддержка, которая сыграла решающую роль в выходе в Лигу чемпионов, победе в Лиге конференций и победе на клубном чемпионате мира. Победы, которые навсегда останутся в моем сердце!
Особая благодарность всем игрокам, которые сопровождали меня на этом замечательном пути.
Желаю всем, кто разделил со мной каждую минуту этого сезона, всяческих успехов во второй половине сезона и в будущем. Спасибо, «Челси». От меня и моей семьи», – написал Энцо Мареска.