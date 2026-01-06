Футбольные ворота упали на 15-летнего подростка во Владимирской области. Мальчик получил кровоточащую рану на лбу и сотрясение мозга, его уже выписали из больницы

В России футбольные ворота упали на подростка.

Во Владимирской области футбольные ворота упали на подростка.

Инцидент произошел в дачном кооперативе «Наумово» 3 января, сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza. Жители кооператива утверждают, что ворота на футбольном поле стояли без креплений.

15-летнего юношу доставили в травмпункт Александровской больницы, у него диагностировали ушибленную кровоточащую рану на лбу и сотрясение мозга, была рекомендована госпитализация. Мальчика повезли в Москву, где он прописан. Сейчас он уже выписан на амбулаторное лечение.

В СУ СКР по Владимирской области и региональной прокуратуре подтвердили факт назначения проверки.