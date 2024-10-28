🎥 Дуэт Райта и Кина покорил сердца фанатов! Посмотрите, как трогательно Рой заботится о друге после операции

Иан Райт перенес операцию на колене, но за легенду «Арсенала» переживать не нужно – хирургическое вмешательство было плановым, восстановление идет хорошо. Правда, какое-то время Иану придется передвигаться на инвалидном кресле. Но и с этим он справится, ведь к нему в сиделки записался Рой Кин!

Райт вместе с ирландцем и другими легендами британского футбола записывает подкаст Stick to Football. Добраться до студии на инвалидной коляске – та еще задачка, с этим Иану любезно помог Рой.

Видимо, ирландец слишком сильно опекал товарища. Когда подкаст был записан, а ведущие начали покидать студию, Кин в момент оказался у Райта.

«О боже! Я не хочу, чтобы ты меня катил, Рой!» – сетовал Иан.

Но Кин не унимался: «Я его сиделка! Я его круглосуточная сиделка. Ох, мы справимся с этим, приятель».

Болельщики в восхищении:

💭 «Представьте, если бы кто-то двадцать с лишним лет назад сказал вам, что Рой Кин будет обнимать Иана Райта, катая его в инвалидном кресле. Не можете? Вот и я тоже».

💭 «Дуэт Кина и Райта – лучшее, что случалось с британским телевидением, даже лучше Каррагера и Невилла. Вечно хмурый Рой и вечно веселый Райт, это же отлично!»

💭 «Рой его очень любит! В девяностые они были готовы драться на поле, никогда не думал, что увижу такую дружбу между ними».

💭 «Это его работа!»

💭 «Они могут сниматься во второй части фильма «1+1», идеально подошли бы».

💭 «За маской сурового Кина стоит глубоко заботливый и преданный человек. Райту действительно повезло иметь рядом такого друга, как Рой Кин. А кто не любит Иана Райта? Все его любят!»

💭 «Дружба, которая была нам нужна, но мы об этом не знали».

💭 «Это так грустно и так трогательно. Мы все стареем, черт».

💭 «Никогда не думал, что увижу такое, но дружба, которая завязалась у этих двоих, просто прекрасна. Обожаю!»

А как вам такие отношения легенд «Арсенала» и «Ман Юнайтед»?

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