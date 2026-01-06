«Батраков – Mercedes S-класса, Баринов – Toyota Land Cruiser, машина, которая не ломается. Воробьев будет «Боингом», Ньямси – «БелАЗ». Ненахов о партнерах по «Локо»
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопросы о том, с какими транспортными средствами у него ассоциируются партнеры по команде.
– Артем Тимофеев недавно назвал Батракова Bentley среди российских футболистов. Давай устроим небольшой блиц. Я – игрока «Локомотива», ты – его ассоциацию с любым транспортным средством. Начнем тоже с Батракова.
– Батраков – Mercedes S-класса.
– Почему?
– Леша сейчас на хорошем счету. Плюс Mercedes все любят. А Батракова сейчас действительно многие любят.
– Toyota Land Cruiser. Это машина, которая не ломается, которую вообще можно назвать одной из самых надежных в целом, как и Баринова.
– Дима в этом сезоне настоящий самолет! Он постоянно летит в атаку, много забивает и сильно нам помогает. Поэтому Вара будет «Боингом».
– Жерзино Ньямси.
– О, это должно быть что-то большое, ха-ха!
Жора будет «БелАЗом»! Он самый большой и крепкий в команде, – сказал Максим Ненахов.